Угрозы для Крыма стали колоссальной ошибкой США - Путин
Владимир Путин в интервью Карлсону назвал угрозы Крыму колоссальной ошибкой США
05:50 09.02.2024 (обновлено: 05:55 09.02.2024)
© Скриншот с видео трансляцииИнтервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону
© Скриншот с видео трансляции
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Угрозы Крыму и операция в Донбассе стали колоссальным политическим просчетом США. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Российский лидер пояснил, что конфликт Москвы и Киева был спровоцирован госпереворотом на Украине в 2014 году, смысла в котором не было.
"Зачем госпереворот, зачем жертвы? Зачем угрозы для Крыма? Зачем начали потом операции на Донбассе? Вот этого я не понимаю. Вот в этом и просчет. ЦРУ довело свое дело при реализации госпереворота. А, по-моему, один из замов Госсекретаря сказал, что даже истратили на это большую сумму, чуть ли не пять миллиардов (долларов). Но политическая ошибка колоссальная", - заявил Путин.
Он добавил, что если бы смена власти на Украине произошла легальным путем - Россия "бы пальцем не пошевелила".
"Зачем это надо было делать? Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв, без начала военных операций и без утраты Крыма. И мы бы пальцем не пошевелили, если бы не было вот этих кровавых событий на Майдане, в голову бы никогда не приходило", - добавил он.
Уже по итогу двухчасовой встречи с президентом России Карлсон признал, что необходимо быть безумным, чтобы полагать, что Владимир Путин уступит Крым Украине для завершения текущего конфликта.
"Крым находился в руках России еще в начале этой войны. Поэтому, если вы действительно считаете, что в качестве условия для достижения мира Путин должен будет отдать Крым, то вы безумны", - сказал журналист в видеообращении, опубликованном им из гостиницы по итогам интервью.
6 февраля 2024 года американский журналист, бывший ведущий канала Fox News Такер Карлсон сообщил, что прибыл в Москву и намерен взять интервью у президента России Владимира Путина. Позднее в Кремле подтвердили встречу журналиста с президентом. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, беседа состоялась во вторник, 6 февраля. Интервью стало доступным 9 февраля в два часа ночи по московскому времени, позднее его опубликовали и на сайте Кремля.
В Крыму очень ждали выхода интервью, поскольку уровень доверия крымчан российскому лидеру в республике всегда был одним из самых высоких в целом по стране. Как рассказали РИА Новости Крым сенатор РФ от региона Сергей Цеков, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет и политолог Андрей Никифоров, это интервью вызовет интерес и в международном сообществе, в первую очередь США, которое лишено возможности получать объективную и правдивую информацию о России, ее позиции и действиях.
Кроме того, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил его в Крым, чтобы Карлсон увидел, как на самом деле развивается полуостров и смог пообщаться с местными жителями.
По мнению социолога и политолога Натальи Киселевой, Запад страшит публикация в сети полного интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, поскольку оно станет доступно массовой аудитории, от которой в США и Европе тщательно скрывают правду о России и конфликте на Украине. Она предположила, что эффект от интервью американского журналиста с Владимиром Путиным будет существенно большим, чем от документального фильма о нем, который снял тоже американский режиссер и сценарист Оливер Стоун в 2017-м. Киселева пояснила, что в США грядут выборы и предвыборная кампания уже идет полным ходом, а разговор с российским лидером, который станет доступен всем американцам, может сыграть роль не в пользу действующей там власти.
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