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Угрозы для Крыма стали колоссальной ошибкой США - Путин - РИА Новости Крым, 09.02.2024
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Угрозы для Крыма стали колоссальной ошибкой США - Путин
Угрозы для Крыма стали колоссальной ошибкой США - Путин - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Угрозы для Крыма стали колоссальной ошибкой США - Путин
Угрозы Крыму и операция в Донбассе стали колоссальным политическим просчетом США. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому... РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T05:50
2024-02-09T05:55
владимир путин (политик)
интервью владимира путина такеру карлсону
такер карлсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Угрозы Крыму и операция в Донбассе стали колоссальным политическим просчетом США. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.Российский лидер пояснил, что конфликт Москвы и Киева был спровоцирован госпереворотом на Украине в 2014 году, смысла в котором не было.Он добавил, что если бы смена власти на Украине произошла легальным путем - Россия "бы пальцем не пошевелила".Уже по итогу двухчасовой встречи с президентом России Карлсон признал, что необходимо быть безумным, чтобы полагать, что Владимир Путин уступит Крым Украине для завершения текущего конфликта.6 февраля 2024 года американский журналист, бывший ведущий канала Fox News Такер Карлсон сообщил, что прибыл в Москву и намерен взять интервью у президента России Владимира Путина. Позднее в Кремле подтвердили встречу журналиста с президентом. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, беседа состоялась во вторник, 6 февраля. Интервью стало доступным 9 февраля в два часа ночи по московскому времени, позднее его опубликовали и на сайте Кремля.В Крыму очень ждали выхода интервью, поскольку уровень доверия крымчан российскому лидеру в республике всегда был одним из самых высоких в целом по стране. Как рассказали РИА Новости Крым сенатор РФ от региона Сергей Цеков, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет и политолог Андрей Никифоров, это интервью вызовет интерес и в международном сообществе, в первую очередь США, которое лишено возможности получать объективную и правдивую информацию о России, ее позиции и действиях.Кроме того, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил его в Крым, чтобы Карлсон увидел, как на самом деле развивается полуостров и смог пообщаться с местными жителями.По мнению социолога и политолога Натальи Киселевой, Запад страшит публикация в сети полного интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, поскольку оно станет доступно массовой аудитории, от которой в США и Европе тщательно скрывают правду о России и конфликте на Украине. Она предположила, что эффект от интервью американского журналиста с Владимиром Путиным будет существенно большим, чем от документального фильма о нем, который снял тоже американский режиссер и сценарист Оливер Стоун в 2017-м. Киселева пояснила, что в США грядут выборы и предвыборная кампания уже идет полным ходом, а разговор с российским лидером, который станет доступен всем американцам, может сыграть роль не в пользу действующей там власти.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ждут интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуПутин объяснил, почему Крым вернулся в РоссиюВоссоединение Крыма с Россией спасло крымчан от резни – Путин
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Угрозы для Крыма стали колоссальной ошибкой США - Путин

Владимир Путин в интервью Карлсону назвал угрозы Крыму колоссальной ошибкой США

05:50 09.02.2024 (обновлено: 05:55 09.02.2024)
 
© Скриншот с видео трансляцииИнтервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону
Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону
© Скриншот с видео трансляции
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Угрозы Крыму и операция в Донбассе стали колоссальным политическим просчетом США. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Российский лидер пояснил, что конфликт Москвы и Киева был спровоцирован госпереворотом на Украине в 2014 году, смысла в котором не было.
"Зачем госпереворот, зачем жертвы? Зачем угрозы для Крыма? Зачем начали потом операции на Донбассе? Вот этого я не понимаю. Вот в этом и просчет. ЦРУ довело свое дело при реализации госпереворота. А, по-моему, один из замов Госсекретаря сказал, что даже истратили на это большую сумму, чуть ли не пять миллиардов (долларов). Но политическая ошибка колоссальная", - заявил Путин.
Он добавил, что если бы смена власти на Украине произошла легальным путем - Россия "бы пальцем не пошевелила".
"Зачем это надо было делать? Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв, без начала военных операций и без утраты Крыма. И мы бы пальцем не пошевелили, если бы не было вот этих кровавых событий на Майдане, в голову бы никогда не приходило", - добавил он.
Уже по итогу двухчасовой встречи с президентом России Карлсон признал, что необходимо быть безумным, чтобы полагать, что Владимир Путин уступит Крым Украине для завершения текущего конфликта.
"Крым находился в руках России еще в начале этой войны. Поэтому, если вы действительно считаете, что в качестве условия для достижения мира Путин должен будет отдать Крым, то вы безумны", - сказал журналист в видеообращении, опубликованном им из гостиницы по итогам интервью.
6 февраля 2024 года американский журналист, бывший ведущий канала Fox News Такер Карлсон сообщил, что прибыл в Москву и намерен взять интервью у президента России Владимира Путина. Позднее в Кремле подтвердили встречу журналиста с президентом. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, беседа состоялась во вторник, 6 февраля. Интервью стало доступным 9 февраля в два часа ночи по московскому времени, позднее его опубликовали и на сайте Кремля.
В Крыму очень ждали выхода интервью, поскольку уровень доверия крымчан российскому лидеру в республике всегда был одним из самых высоких в целом по стране. Как рассказали РИА Новости Крым сенатор РФ от региона Сергей Цеков, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет и политолог Андрей Никифоров, это интервью вызовет интерес и в международном сообществе, в первую очередь США, которое лишено возможности получать объективную и правдивую информацию о России, ее позиции и действиях.
Кроме того, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил его в Крым, чтобы Карлсон увидел, как на самом деле развивается полуостров и смог пообщаться с местными жителями.
По мнению социолога и политолога Натальи Киселевой, Запад страшит публикация в сети полного интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, поскольку оно станет доступно массовой аудитории, от которой в США и Европе тщательно скрывают правду о России и конфликте на Украине. Она предположила, что эффект от интервью американского журналиста с Владимиром Путиным будет существенно большим, чем от документального фильма о нем, который снял тоже американский режиссер и сценарист Оливер Стоун в 2017-м. Киселева пояснила, что в США грядут выборы и предвыборная кампания уже идет полным ходом, а разговор с российским лидером, который станет доступен всем американцам, может сыграть роль не в пользу действующей там власти.
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