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В Крыму ждут интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

В Крыму ждут интервью Владимира Путина Такеру Карлсону - РИА Новости Крым, 08.02.2024

В Крыму ждут интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

В Крыму очень ждут выхода интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, поскольку уровень доверия крымчан российскому... РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T18:08

2024-02-08T18:08

2024-02-08T18:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму очень ждут выхода интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, поскольку уровень доверия крымчан российскому лидеру в республике всегда был одним из самых высоких в целом по стране. Такое мнение РИА Новости Крым высказали сенатор РФ от региона Сергей Цеков и депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.При этом, по мнению сенатора, это интервью еще больше нужно международному сообществу, в первую очередь США, которое лишено возможности получать объективную и правдивую информацию о России, ее позиции и действиях.Михаил Шеремет также считает, что интервью Путина Карлсону ждут не только в Крыму, но и во всем мире.Политолог Андрей Никифоров, в свою очередь, также отметил высокий уровень интереса к интервью Путина Карлсону, однако, по его словам, вряд ли стоит говорить о том, что "все замерли в его ожидании".6 февраля 2024 года американский журналист, бывший ведущий канала Fox News Такер Карлсон сообщил, что прибыл в Москву и намерен взять интервью у президента России Владимира Путина.В своем видеообращении, записанном в Москве, Карлсон заявил, что приехал в РФ "не из любви к Владимиру Путину, а из любви к США", поскольку американцы "не имеют представления" об истинных целях российского лидера и происходящем сегодня в России и на Украине.Позднее в Кремле подтвердили встречу журналиста с президентом. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, беседа состоялась во вторник, 6 февраля. Интервью выйдет 9 февраля в два часа ночи по московскому времени, позднее его опубликуют на сайте Кремля.Читайте также на РИА Новости Крым:Интервью Путина Такеру Карлсону: чего боится ЗападАмериканца Карлсона ждут в Крыму

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