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В Крыму ждут интервью Владимира Путина Такеру Карлсону - РИА Новости Крым, 08.02.2024
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В Крыму ждут интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
В Крыму ждут интервью Владимира Путина Такеру Карлсону - РИА Новости Крым, 08.02.2024
В Крыму ждут интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
В Крыму очень ждут выхода интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, поскольку уровень доверия крымчан российскому... РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T18:08
2024-02-08T18:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму очень ждут выхода интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, поскольку уровень доверия крымчан российскому лидеру в республике всегда был одним из самых высоких в целом по стране. Такое мнение РИА Новости Крым высказали сенатор РФ от региона Сергей Цеков и депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.При этом, по мнению сенатора, это интервью еще больше нужно международному сообществу, в первую очередь США, которое лишено возможности получать объективную и правдивую информацию о России, ее позиции и действиях.Михаил Шеремет также считает, что интервью Путина Карлсону ждут не только в Крыму, но и во всем мире.Политолог Андрей Никифоров, в свою очередь, также отметил высокий уровень интереса к интервью Путина Карлсону, однако, по его словам, вряд ли стоит говорить о том, что "все замерли в его ожидании".6 февраля 2024 года американский журналист, бывший ведущий канала Fox News Такер Карлсон сообщил, что прибыл в Москву и намерен взять интервью у президента России Владимира Путина.В своем видеообращении, записанном в Москве, Карлсон заявил, что приехал в РФ "не из любви к Владимиру Путину, а из любви к США", поскольку американцы "не имеют представления" об истинных целях российского лидера и происходящем сегодня в России и на Украине.Позднее в Кремле подтвердили встречу журналиста с президентом. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, беседа состоялась во вторник, 6 февраля. Интервью выйдет 9 февраля в два часа ночи по московскому времени, позднее его опубликуют на сайте Кремля.Читайте также на РИА Новости Крым:Интервью Путина Такеру Карлсону: чего боится ЗападАмериканца Карлсона ждут в Крыму
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В Крыму ждут интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

В Крыму и в целом в России ждут выхода интервью Путина Карлсону – сенатор Цеков

18:08 08.02.2024 (обновлено: 18:30 08.02.2024)
 
© РИА Новости КрымИнтервью Путина Такеру Карлсону
Интервью Путина Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму очень ждут выхода интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, поскольку уровень доверия крымчан российскому лидеру в республике всегда был одним из самых высоких в целом по стране. Такое мнение РИА Новости Крым высказали сенатор РФ от региона Сергей Цеков и депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
"Уверен, что в Крыму ждут выхода этого интервью, как и в целом в России. Крым вообще отличается очень высоким уровнем российского патриотизма, что подтверждается результатами социологических опросов. Кроме того, в Крыму один из самых высоких уровней доверия президенту России. Знаем, что наш лидер всегда интересен в общении с журналистами, особенно с иностранными. Он всегда очень интересно отвечал на вопросы, которые ему задавали иностранные журналисты, и иногда эти вопросы задавались с провокационными целями. А здесь, думаю, беседа была взаимоуважительная, что само по себе интересно, – сказал Цеков.
При этом, по мнению сенатора, это интервью еще больше нужно международному сообществу, в первую очередь США, которое лишено возможности получать объективную и правдивую информацию о России, ее позиции и действиях.
Михаил Шеремет также считает, что интервью Путина Карлсону ждут не только в Крыму, но и во всем мире.

"Один только анонс интервью собрал десятки миллионов просмотров. Конечно, интерес большой и огромное внимание приковано к нашей стране и к нашему президенту, который сегодня является одним из немногих независимых лидеров в мире. Политика России интересна всему международному сообществу и, конечно, люди хотят знать правду из первых уст, поскольку мы прекрасно знаем, что из-за ангажированности западных масс-медиа эта правда просто не доходит до простого обывателя. Поэтому очень важно, чтобы это интервью "без купюр" услышал весь мир, в первую очередь США", – убежден депутат Госдумы.

Политолог Андрей Никифоров, в свою очередь, также отметил высокий уровень интереса к интервью Путина Карлсону, однако, по его словам, вряд ли стоит говорить о том, что "все замерли в его ожидании".

"Конечно, эта беседа интересна не только для специалистов, но не так, чтобы все жили исключительно этими ожиданиями. Какие заявления могут прозвучать в ходе этого интервью? Я бы не стал гадать и рекомендовал потерпеть, дождаться, послушать, и на основании этого анализировать услышанное, а не пытаться что-то предугадать", – сказал эксперт.

6 февраля 2024 года американский журналист, бывший ведущий канала Fox News Такер Карлсон сообщил, что прибыл в Москву и намерен взять интервью у президента России Владимира Путина.
В своем видеообращении, записанном в Москве, Карлсон заявил, что приехал в РФ "не из любви к Владимиру Путину, а из любви к США", поскольку американцы "не имеют представления" об истинных целях российского лидера и происходящем сегодня в России и на Украине.
Позднее в Кремле подтвердили встречу журналиста с президентом. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, беседа состоялась во вторник, 6 февраля. Интервью выйдет 9 февраля в два часа ночи по московскому времени, позднее его опубликуют на сайте Кремля.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымИнтервью Путина Такеру КарлсонуНовостиРоссияВладимир Путин (политик)СШАТакер КарлсонПолитика
 
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