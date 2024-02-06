https://crimea.ria.ru/20240206/amerikantsa-karlsona-zhdut-v-krymu-1134716803.html

Американца Карлсона ждут в Крыму

Американца Карлсона ждут в Крыму - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Американца Карлсона ждут в Крыму

Американский журналист Такер Карлсон мог бы приехать в Крым, чтобы рассказать всему миру объективную правду о том, что здесь происходит. Так считает глава... РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T10:27

2024-02-06T10:27

2024-02-06T10:27

такер карлсон

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юрий гемпель

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народная дипломатия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Американский журналист Такер Карлсон мог бы приехать в Крым, чтобы рассказать всему миру объективную правду о том, что здесь происходит. Так считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, который пригласил американца на полуостров.Также он отметил, что за минувшие десять лет в российском Крыму побывали иностранные политики и общественные деятели, а также представители различных СМИ, в том числе и из стран Запада.Гемпель подчеркнул, что Крым открыт для гостей, которые готовы рассказать всему миру объективно и правдиво "о жизни крымчан и их пути домой – в Россию".Такер Карлсон долгое время вел политическое ток-шоу на телеканале Fox News, выступал с критикой администрации президента США Джо Байдена. Был уволен в апреле 2023 года. В ноябре главный претендент на должность президента США от республиканцев Дональд Трамп сказал, что может заявить Карлсона в качестве вице-президента на выборах 2024 года.Ранее в интервью американскому политическому обозревателю Такеру Карлсону премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "отнять" Крым у России – это нереалистичный план, о котором не может быть и речи.Читайте также на РИА Новости Крым:"Они русские и это факт": журналист из Норвегии рассказал правду о КрымеВ чем Крым лучше Германии – взгляд немецкого общественника

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такер карлсон, крым, юрий гемпель, новости крыма, политика, народная дипломатия, общество