https://crimea.ria.ru/20230725/v-chem-krym-luchshe-germanii--vzglyad-nemetskogo-obschestvennika-1130291871.html
В чем Крым лучше Германии – взгляд немецкого общественника
В чем Крым лучше Германии – взгляд немецкого общественника - РИА Новости Крым, 25.07.2023
В чем Крым лучше Германии – взгляд немецкого общественника
Жители новых регионов не жалеют о присоединении к России и с надеждой и оптимизмом смотрят в будущее, а межнациональная ситуация в Крыму лучше, чем в Германии... РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T19:10
2023-07-25T19:10
2023-07-25T19:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Жители новых регионов не жалеют о присоединении к России и с надеждой и оптимизмом смотрят в будущее, а межнациональная ситуация в Крыму лучше, чем в Германии. Таким мнением в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым поделился немецкий общественный деятель Хайнрих Гинц, который приехал в Крым с гуманитарным грузом, чтобы отвезти его в новые регионы.Гражданин Германии приехал в Крым в начале июля, преодолев семь тысяч километров на личном автомобиле, доукомплектовал здесь груз и отправился в Херсонскую область, о чем ранее сообщал сайт РИА Новости Крым.Поездка стала возможной благодаря поддержке комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям и Фонда международного сотрудничества "Союз". По возвращению из гуманитарной миссии Гинц поделился с корреспондентом РИА Новости Крым впечатлениями от посещения полуострова и новых субъектов РФ, а также рассказал, что подвигло его на такой шаг и как, по его мнению, нужно восстанавливать добрые отношения между Россией и Германией.Хотел все увидеть своими глазами"Я слышал и читал очень много сомнительных историй о том, что происходит в России, в Крыму и новых регионах РФ, – рассказывает Хайнрих о мотивах поездки. – В Германии не так много информации о России, и в целом есть только две линии подачи информации: проукраинская и нейтральная, которую можно почерпнуть из альтернативных источников. Поэтому я решил отправиться к вам и своими глазами увидеть, что происходит в реальности. Еще осенью прошлого года я решил сюда поехать и посмотреть, как живут не только новые регионы, а и Россия в целом".Со слов общественника, многие в его окружении отнеслись к решению скептически, ведь там, на Херсонщине и Запорожье, происходят обстрелы и гибнут люди. Мужчину пытались отговорить, но он твердо решил ехать – говорит, "любопытство пересилило страх".Гинц привез жителям новых регионов в основном предметы первой необходимости и средства гигиены, посетил школу и центр гуманитарной помощи в Геническе, пообщался с местными жителями, видел в их глазах страх, но и при этом оптимизм, надежду и веру в лучшее, несмотря ни на что.Желаю Германии крымского межнационального согласияГоворя о знакомстве с Крымом и крымчанами, Гинц прежде всего отмечает гостеприимство и дружелюбие местных, которые всегда готовы помочь. Кроме того, немецкого гостя поразило царящее на полуострове межнациональное согласие и отсутствие конфликтов на этой почве.В Крыму и в России (также во время своего вояжа Хайнрих также успел посетить Санкт-Петербург, Воронеж и другие города) он не увидел таких ограничений, как в ФРГ."Представители разных национальностей живут здесь в гармонии и воспринимаются как россияне. Очень хотелось бы, чтобы в Германии взаимоотношения между этническими группами были такими же, как в Крыму, чтобы наше общество было более цельным", – добавляет он.Тиражируемые западными политиками и СМИ в отношении Крыма термины "аннексия" и "оккупация" Гинц не признает. Общаясь с крымчанами, он лично убедился в том, что воссоединение полуострова с РФ было осознанным и добровольным.Взаимопонимания без диалога не будетВозможно ли вернуть отношения Германии и России в позитивное русло? Гинц считает, что рано или поздно это произойдет. В ФРГ, по его словам, откровенно настроенные против России не составляют большинство населения, как это пытаются преподнести правительство и основные масс-медиа. Немецкое общество в этом плане условно разделено на три трети: одни придерживаются точки зрения, что с РФ надо налаживать отношения, другие доверяют властям и официальным СМИ, еще треть немцев эти вопросы совершенно не волнуют.Читайте также на РИА Новости Крым:"Волонтеры Победы" встретились с ветеранами СВОУчиться родину любить: что преподают волонтерам Бессмертного полкаИз плена - в волонтеры: как севастопольцы помогают бойцам на передовой
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Алексей Гончаров
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Жители новых регионов не жалеют о присоединении к России и с надеждой и оптимизмом смотрят в будущее, а межнациональная ситуация в Крыму лучше, чем в Германии. Таким мнением в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым поделился немецкий общественный деятель Хайнрих Гинц, который приехал в Крым с гуманитарным грузом, чтобы отвезти его в новые регионы.
Гражданин Германии приехал в Крым в начале июля, преодолев семь тысяч километров на личном автомобиле, доукомплектовал здесь груз и отправился в Херсонскую область, о чем ранее сообщал
сайт РИА Новости Крым.
Поездка стала возможной благодаря поддержке комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям и Фонда международного сотрудничества "Союз". По возвращению из гуманитарной миссии Гинц поделился с корреспондентом РИА Новости Крым впечатлениями от посещения полуострова и новых субъектов РФ, а также рассказал, что подвигло его на такой шаг и как, по его мнению, нужно восстанавливать добрые отношения между Россией и Германией.
Хотел все увидеть своими глазами
"Я слышал и читал очень много сомнительных историй о том, что происходит в России, в Крыму и новых регионах РФ, – рассказывает Хайнрих о мотивах поездки. – В Германии не так много информации о России, и в целом есть только две линии подачи информации: проукраинская и нейтральная, которую можно почерпнуть из альтернативных источников. Поэтому я решил отправиться к вам и своими глазами увидеть, что происходит в реальности. Еще осенью прошлого года я решил сюда поехать и посмотреть, как живут не только новые регионы, а и Россия в целом".
Со слов общественника, многие в его окружении отнеслись к решению скептически, ведь там, на Херсонщине и Запорожье, происходят обстрелы и гибнут люди. Мужчину пытались отговорить, но он твердо решил ехать – говорит, "любопытство пересилило страх".
Гинц привез жителям новых регионов в основном предметы первой необходимости и средства гигиены, посетил школу и центр гуманитарной помощи в Геническе, пообщался с местными жителями, видел в их глазах страх, но и при этом оптимизм, надежду и веру в лучшее, несмотря ни на что.
"Люди не сдаются. Все, с кем я общался, довольны, что присоединились к России. Не встречал тех, кто был бы против. И все люди выражали надежду, что Россия поможет. На границе встречался с людьми из Донецка и Луганска. Они не захотели отвечать на мои вопросы, а просто сказали: "сами поезжайте и посмотрите", – рассказал он.
Желаю Германии крымского межнационального согласия
Говоря о знакомстве с Крымом и крымчанами, Гинц прежде всего отмечает гостеприимство и дружелюбие местных, которые всегда готовы помочь. Кроме того, немецкого гостя поразило царящее на полуострове межнациональное согласие и отсутствие конфликтов на этой почве.
"Русские, крымские татары, другие национальности – все живут в Крыму в мире, дружбе и взаимном уважении. В Германии ситуация в этом плане обстоит хуже. Там тоже есть много этнических групп, например, русские и немцы. Они друг с другом общаются, взаимодействуют. А есть турки, которые сами для себя создали ограничения и практически не интегрированы в немецкое общество", – пояснил общественник.
В Крыму и в России (также во время своего вояжа Хайнрих также успел посетить Санкт-Петербург, Воронеж и другие города) он не увидел таких ограничений, как в ФРГ.
"Представители разных национальностей живут здесь в гармонии и воспринимаются как россияне. Очень хотелось бы, чтобы в Германии взаимоотношения между этническими группами были такими же, как в Крыму, чтобы наше общество было более цельным", – добавляет он.
Тиражируемые западными политиками и СМИ в отношении Крыма термины "аннексия" и "оккупация" Гинц не признает. Общаясь с крымчанами, он лично убедился в том, что воссоединение полуострова с РФ было осознанным и добровольным.
"Совершенно все равно, что говорят политики и СМИ в США, Германии и других странах Запада. Главное, что вы сами сделали свой выбор, как и с кем вам жить. Я за вас очень рад", – говорит немец.
Взаимопонимания без диалога не будет
Возможно ли вернуть отношения Германии и России в позитивное русло? Гинц считает, что рано или поздно это произойдет. В ФРГ, по его словам, откровенно настроенные против России не составляют большинство населения, как это пытаются преподнести правительство и основные масс-медиа. Немецкое общество в этом плане условно разделено на три трети: одни придерживаются точки зрения, что с РФ надо налаживать отношения, другие доверяют властям и официальным СМИ, еще треть немцев эти вопросы совершенно не волнуют.
"История показывает, что любые тяжелые времена заканчиваются, и мы должны на это надеяться. Как добиться улучшения отношений? Только через взаимопонимание и диалог. Невозможно добиться взаимопонимания без диалога. Если мы не будем говорить и слышать друг друга, мы не найдем правду", – уверен общественник.
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