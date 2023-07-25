https://crimea.ria.ru/20230725/v-chem-krym-luchshe-germanii--vzglyad-nemetskogo-obschestvennika-1130291871.html

В чем Крым лучше Германии – взгляд немецкого общественника

В чем Крым лучше Германии – взгляд немецкого общественника - РИА Новости Крым, 25.07.2023

В чем Крым лучше Германии – взгляд немецкого общественника

Жители новых регионов не жалеют о присоединении к России и с надеждой и оптимизмом смотрят в будущее, а межнациональная ситуация в Крыму лучше, чем в Германии... РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T19:10

2023-07-25T19:10

2023-07-25T19:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Жители новых регионов не жалеют о присоединении к России и с надеждой и оптимизмом смотрят в будущее, а межнациональная ситуация в Крыму лучше, чем в Германии. Таким мнением в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым поделился немецкий общественный деятель Хайнрих Гинц, который приехал в Крым с гуманитарным грузом, чтобы отвезти его в новые регионы.Гражданин Германии приехал в Крым в начале июля, преодолев семь тысяч километров на личном автомобиле, доукомплектовал здесь груз и отправился в Херсонскую область, о чем ранее сообщал сайт РИА Новости Крым.Поездка стала возможной благодаря поддержке комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям и Фонда международного сотрудничества "Союз". По возвращению из гуманитарной миссии Гинц поделился с корреспондентом РИА Новости Крым впечатлениями от посещения полуострова и новых субъектов РФ, а также рассказал, что подвигло его на такой шаг и как, по его мнению, нужно восстанавливать добрые отношения между Россией и Германией.Хотел все увидеть своими глазами"Я слышал и читал очень много сомнительных историй о том, что происходит в России, в Крыму и новых регионах РФ, – рассказывает Хайнрих о мотивах поездки. – В Германии не так много информации о России, и в целом есть только две линии подачи информации: проукраинская и нейтральная, которую можно почерпнуть из альтернативных источников. Поэтому я решил отправиться к вам и своими глазами увидеть, что происходит в реальности. Еще осенью прошлого года я решил сюда поехать и посмотреть, как живут не только новые регионы, а и Россия в целом".Со слов общественника, многие в его окружении отнеслись к решению скептически, ведь там, на Херсонщине и Запорожье, происходят обстрелы и гибнут люди. Мужчину пытались отговорить, но он твердо решил ехать – говорит, "любопытство пересилило страх".Гинц привез жителям новых регионов в основном предметы первой необходимости и средства гигиены, посетил школу и центр гуманитарной помощи в Геническе, пообщался с местными жителями, видел в их глазах страх, но и при этом оптимизм, надежду и веру в лучшее, несмотря ни на что.Желаю Германии крымского межнационального согласияГоворя о знакомстве с Крымом и крымчанами, Гинц прежде всего отмечает гостеприимство и дружелюбие местных, которые всегда готовы помочь. Кроме того, немецкого гостя поразило царящее на полуострове межнациональное согласие и отсутствие конфликтов на этой почве.В Крыму и в России (также во время своего вояжа Хайнрих также успел посетить Санкт-Петербург, Воронеж и другие города) он не увидел таких ограничений, как в ФРГ."Представители разных национальностей живут здесь в гармонии и воспринимаются как россияне. Очень хотелось бы, чтобы в Германии взаимоотношения между этническими группами были такими же, как в Крыму, чтобы наше общество было более цельным", – добавляет он.Тиражируемые западными политиками и СМИ в отношении Крыма термины "аннексия" и "оккупация" Гинц не признает. Общаясь с крымчанами, он лично убедился в том, что воссоединение полуострова с РФ было осознанным и добровольным.Взаимопонимания без диалога не будетВозможно ли вернуть отношения Германии и России в позитивное русло? Гинц считает, что рано или поздно это произойдет. В ФРГ, по его словам, откровенно настроенные против России не составляют большинство населения, как это пытаются преподнести правительство и основные масс-медиа. Немецкое общество в этом плане условно разделено на три трети: одни придерживаются точки зрения, что с РФ надо налаживать отношения, другие доверяют властям и официальным СМИ, еще треть немцев эти вопросы совершенно не волнуют.Читайте также на РИА Новости Крым:"Волонтеры Победы" встретились с ветеранами СВОУчиться родину любить: что преподают волонтерам Бессмертного полкаИз плена - в волонтеры: как севастопольцы помогают бойцам на передовой

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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