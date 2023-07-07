Тысячи миль на личном авто: житель ФРГ везет гуманитарку в новые регионы
Немецкий общественник Гинц привез из Германии гуманитарный груз для жителей новых регионов
© Пресс-служба председателя крымского парламента Владимира КонстантиноваНемецкий общественник Хайнрих Гинц в Крыму перед отправлением с гуманитарным грузом в новые регионы
© Пресс-служба председателя крымского парламента Владимира Константинова
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Немецкий общественник, житель баварского города Розенхайм Хайнрих Гинц везет гуманитарный груз для малоимущих жителей Херсонской и Запорожской областей. Он уже преодолел на своем минивэне семь тысяч километров и сейчас находится в Крыму, где за личные средства доукомплектовывает груз, после чего отправится за Перекоп, рассказал РИА Новости Крым глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По словам депутата Госсовета Крыма, Гинц – обычный гражданин Германии, общественный деятель, который живо интересуется политикой положением дел у нас в Крыму и на освобожденных территориях.
"Исходя из той информации, которую Хайнрих и его коллеги получают на родине, у них возникает очень много вопросов и сомнений в том, что СМИ и политики Германии говорят своему народу правду о происходящем в Крыму и на освобожденных территориях. Поэтому единомышленники делегировали Гинца на эту поездку с двумя целями: оказать хотя бы небольшую гуманитарную помощь малоимущим гражданам на освобожденных территориях и своими глазами увидеть, как живет Крым и новые регионы, поговорить с местными жителями", - рассказал Гемпель.
Гинцу пришлось преодолеть сложный с точки зрения логистики маршрут, проехав на своем авто из родного города в Симферополь порядка семи тысяч километров. По словам руководителя профильного комитета, немецкий общественник везет в новые субъекты предметы первой необходимости и средства гигиены. Из-за высоких таможенных пошлин на провоз этих товаров Гинц привез не очень большую партию товаров. Но немецкий общественник имеет с собой определенную сумму денег, собранную им и его единомышленниками. На эти средства он доукомплектует груз на полуострове и в сопровождении представителей крымского парламента и общественных организаций отправится за Перекопский перешеек.
Общественник из Германии заверил, что не скрывает целей своей поездки и его не страшит возможное давление со стороны властных структур ФРГ.
"Не боится ли Гинц каких-то санкций со стороны немецких властей? Я тоже задавал ему этот вопрос, и он ответил, что не боится и не опасается публично озвучивать цель своей поездки. Он уверен в том, что надо выстраивать дружеские отношения между Германией и Россией, в первую очередь между народами двух стран", - рассказал Гемпель.
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