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Тысячи миль на личном авто: житель ФРГ везет гуманитарку в новые регионы

Тысячи миль на личном авто: житель ФРГ везет гуманитарку в новые регионы - РИА Новости Крым, 07.07.2023

Тысячи миль на личном авто: житель ФРГ везет гуманитарку в новые регионы

Немецкий общественник, житель баварского города Розенхайм Хайнрих Гинц везет гуманитарный груз для малоимущих жителей Херсонской и Запорожской областей. Он уже... РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T16:54

2023-07-07T16:54

2023-07-07T16:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Немецкий общественник, житель баварского города Розенхайм Хайнрих Гинц везет гуманитарный груз для малоимущих жителей Херсонской и Запорожской областей. Он уже преодолел на своем минивэне семь тысяч километров и сейчас находится в Крыму, где за личные средства доукомплектовывает груз, после чего отправится за Перекоп, рассказал РИА Новости Крым глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.По словам депутата Госсовета Крыма, Гинц – обычный гражданин Германии, общественный деятель, который живо интересуется политикой положением дел у нас в Крыму и на освобожденных территориях.Гинцу пришлось преодолеть сложный с точки зрения логистики маршрут, проехав на своем авто из родного города в Симферополь порядка семи тысяч километров. По словам руководителя профильного комитета, немецкий общественник везет в новые субъекты предметы первой необходимости и средства гигиены. Из-за высоких таможенных пошлин на провоз этих товаров Гинц привез не очень большую партию товаров. Но немецкий общественник имеет с собой определенную сумму денег, собранную им и его единомышленниками. На эти средства он доукомплектует груз на полуострове и в сопровождении представителей крымского парламента и общественных организаций отправится за Перекопский перешеек.Общественник из Германии заверил, что не скрывает целей своей поездки и его не страшит возможное давление со стороны властных структур ФРГ.Читайте также на РИА Новости Крым:Культурный фронт: художник Север сделал муралы героев ДНР в МелитополеГлазами правды: в Ялте открылась фотовыставка о спецоперацииЯков Кедми: каким будет мир после СВО

https://crimea.ria.ru/20230317/pomosch-u-linii-fronta-zhiteli-kakhovki-poluchili-gumanitarnyy-gruz-iz-kryma-1127619340.html

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2023

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крым, германия, новые регионы россии, херсонская область, запорожская область, общество, юрий гемпель, новости крыма