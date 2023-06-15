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Глазами правды: в Ялте открылась фотовыставка о спецоперации - РИА Новости Крым, 15.06.2023
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Глазами правды: в Ялте открылась фотовыставка о спецоперации
Глазами правды: в Ялте открылась фотовыставка о спецоперации - РИА Новости Крым, 15.06.2023
Глазами правды: в Ялте открылась фотовыставка о спецоперации
В Доме-музее А.П. Чехова в Ялте открылась выставка "Глазами правды". На ней представлены работы военного фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T21:45
2023-06-15T21:45
медиагруппа "россия сегодня"
риа новости крым
фото
выставка
культура
сво
запорожская область
херсонская область
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ЯЛТА, 15 июн – РИА Новости Крым. В Доме-музее А.П. Чехова в Ялте открылась выставка "Глазами правды". На ней представлены работы военного фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Макеева, сделанные в зоне СВО. Их подчеркивают рифмованные строки уроженки Донбасса поэта Анны Ревякиной.Кадры из Запорожской и Херсонской областей рассказывают правду о спецоперации и жизни простых людей.И добавила, что новый выставочный проект, созданный совместно с медиагруппой "Россия сегодня" в Симферополе и поэтом, членом Общественной палаты России Анной Ревякиной, будет показывать и рассказывать правду настоящего времени.По словам шеф-редактора специальных проектов РИА Новости Крым Ольги Леоновой, на представленных фото – вся правда о военных действиях и о жизни в Запорожской и Херсонской областях, горе и радость простых людей, их быт и мечты. "Благодаря подвигу военных корреспондентов мы сегодня можем видеть правдивые документальные кадры событий СВО. Наша общая задача – противостоять разрушительному влиянию и направить все силы на воспитании в подрастающем поколении духовно-нравственных и моральных качеств, которые молодежь сможет проявить в созидательном процессе. И прежде всего – чувство истинного патриотизма", - говорит о проекте министр культуры РК Татьяна Манежина.Конкурс имени Андрея Стенина опубликовал шорт-лист 2023 года &gt;&gt;Выступая на открытии, мэр Ялты Янина Павленко высоко оценила важность подобных проектов.И отметила, что выставка привлекла внимание молодого поколения ялтинцев и гостей Крыма. Также все желающие могли передать весточку на передовую - гости писали на открытках слова поддержки российским военным. Позднее открытки с гуманитарным грузом будут переданы бойцам СВО.Выставка продлится с 15 по 29 июня, вход бесплатный.
https://crimea.ria.ru/20230407/po-obe-storony-lentochki-dve-storony-zhizni-v-obektive-ria-novosti-krym-1128045775.html
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медиагруппа "россия сегодня", риа новости крым, фото, выставка, культура, сво, запорожская область, херсонская область

Глазами правды: в Ялте открылась фотовыставка о спецоперации

21:45 15.06.2023
 
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ЯЛТА, 15 июн – РИА Новости Крым. В Доме-музее А.П. Чехова в Ялте открылась выставка "Глазами правды". На ней представлены работы военного фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Макеева, сделанные в зоне СВО. Их подчеркивают рифмованные строки уроженки Донбасса поэта Анны Ревякиной.
Кадры из Запорожской и Херсонской областей рассказывают правду о спецоперации и жизни простых людей.
"В одном из рассказов Чехова сказано: правда – это главное в человеческой жизни. Мы, как музейщики, всегда с трепетом относимся к истине и к истории", - сказала, открывая выставку, директор Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника Лариса Ковальчук.
И добавила, что новый выставочный проект, созданный совместно с медиагруппой "Россия сегодня" в Симферополе и поэтом, членом Общественной палаты России Анной Ревякиной, будет показывать и рассказывать правду настоящего времени.

"Хотите, чтобы все узнали о правде – покажите снимки и добавьте строки из стихотворений современных поэтов. Новостные репортажи показывают внешнюю сторону военных действий, в стихотворениях же отображена душа, чувства и все, что тревожит людей, которые через это проходят", – подчеркнула Анна Ревякина и добавила, что именно поэзия поможет сохранить память о том, что происходило, а главное – ответит на вопрос "почему".

По словам шеф-редактора специальных проектов РИА Новости Крым Ольги Леоновой, на представленных фото – вся правда о военных действиях и о жизни в Запорожской и Херсонской областях, горе и радость простых людей, их быт и мечты.
"Это абсолютно правдивые репортажные фотографии – ведь правду можно "законсервировать", сохранить ее на века в дневниках, зарисовках, видео и фотоснимках очевидцев. А журналисты – фиксаторы реальности. Как и писатели, художники, поэты, произведения которых всегда – зеркало эпохи", – Ольга Леонова.
"Благодаря подвигу военных корреспондентов мы сегодня можем видеть правдивые документальные кадры событий СВО. Наша общая задача – противостоять разрушительному влиянию и направить все силы на воспитании в подрастающем поколении духовно-нравственных и моральных качеств, которые молодежь сможет проявить в созидательном процессе. И прежде всего – чувство истинного патриотизма", - говорит о проекте министр культуры РК Татьяна Манежина.
Конкурс имени Андрея Стенина опубликовал шорт-лист 2023 года >>
Выступая на открытии, мэр Ялты Янина Павленко высоко оценила важность подобных проектов.
"Искренне благодарю медиагруппу "Россия Сегодня" за такую великолепную инициативу, за работы фотокорреспондента, которые сегодня мы имеем честь представлять в нашем музее им. А.П. Чехова. Это очень важно, потому что сегодня западная пресса, да и большая часть мирового сообщества перевирает факты о событиях, которые уже 9 лет происходят на Донбассе, в Луганской области, о событиях на СВО. Такие вот "островки правды" очень нужны и важны", - подчеркнула она.
И отметила, что выставка привлекла внимание молодого поколения ялтинцев и гостей Крыма.
Также все желающие могли передать весточку на передовую - гости писали на открытках слова поддержки российским военным. Позднее открытки с гуманитарным грузом будут переданы бойцам СВО.
Выставка продлится с 15 по 29 июня, вход бесплатный.
Студенты-журналисты КИПУ в редакции РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
7 апреля, 17:05
По обе стороны ленточки: две стороны жизни в объективе РИА Новости Крым
Медиагруппа "Россия сегодня"РИА Новости КрымФотоВыставкаКультураСВОЗапорожская областьХерсонская область
 
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Заголовок открываемого материала
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