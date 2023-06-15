https://crimea.ria.ru/20230615/glazami-pravdy-v-yalte-otkrylas-fotovystavka-o-spetsoperatsii-1129418994.html
Глазами правды: в Ялте открылась фотовыставка о спецоперации
Глазами правды: в Ялте открылась фотовыставка о спецоперации - РИА Новости Крым, 15.06.2023
Глазами правды: в Ялте открылась фотовыставка о спецоперации
В Доме-музее А.П. Чехова в Ялте открылась выставка "Глазами правды". На ней представлены работы военного фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T21:45
2023-06-15T21:45
2023-06-15T21:45
медиагруппа "россия сегодня"
риа новости крым
фото
выставка
культура
сво
запорожская область
херсонская область
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ЯЛТА, 15 июн – РИА Новости Крым. В Доме-музее А.П. Чехова в Ялте открылась выставка "Глазами правды". На ней представлены работы военного фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Макеева, сделанные в зоне СВО. Их подчеркивают рифмованные строки уроженки Донбасса поэта Анны Ревякиной.Кадры из Запорожской и Херсонской областей рассказывают правду о спецоперации и жизни простых людей.И добавила, что новый выставочный проект, созданный совместно с медиагруппой "Россия сегодня" в Симферополе и поэтом, членом Общественной палаты России Анной Ревякиной, будет показывать и рассказывать правду настоящего времени.По словам шеф-редактора специальных проектов РИА Новости Крым Ольги Леоновой, на представленных фото – вся правда о военных действиях и о жизни в Запорожской и Херсонской областях, горе и радость простых людей, их быт и мечты. "Благодаря подвигу военных корреспондентов мы сегодня можем видеть правдивые документальные кадры событий СВО. Наша общая задача – противостоять разрушительному влиянию и направить все силы на воспитании в подрастающем поколении духовно-нравственных и моральных качеств, которые молодежь сможет проявить в созидательном процессе. И прежде всего – чувство истинного патриотизма", - говорит о проекте министр культуры РК Татьяна Манежина.Конкурс имени Андрея Стенина опубликовал шорт-лист 2023 года >>Выступая на открытии, мэр Ялты Янина Павленко высоко оценила важность подобных проектов.И отметила, что выставка привлекла внимание молодого поколения ялтинцев и гостей Крыма. Также все желающие могли передать весточку на передовую - гости писали на открытках слова поддержки российским военным. Позднее открытки с гуманитарным грузом будут переданы бойцам СВО.Выставка продлится с 15 по 29 июня, вход бесплатный.
https://crimea.ria.ru/20230407/po-obe-storony-lentochki-dve-storony-zhizni-v-obektive-ria-novosti-krym-1128045775.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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медиагруппа "россия сегодня", риа новости крым, фото, выставка, культура, сво, запорожская область, херсонская область
ЯЛТА, 15 июн – РИА Новости Крым. В Доме-музее А.П. Чехова в Ялте открылась выставка "Глазами правды". На ней представлены работы военного фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Макеева, сделанные в зоне СВО. Их подчеркивают рифмованные строки уроженки Донбасса поэта Анны Ревякиной.
Кадры из Запорожской и Херсонской областей рассказывают правду о спецоперации и жизни простых людей.
"В одном из рассказов Чехова сказано: правда – это главное в человеческой жизни. Мы, как музейщики, всегда с трепетом относимся к истине и к истории", - сказала, открывая выставку, директор Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника Лариса Ковальчук.
И добавила, что новый выставочный проект, созданный совместно с медиагруппой "Россия сегодня" в Симферополе и поэтом, членом Общественной палаты России Анной Ревякиной, будет показывать и рассказывать правду настоящего времени.
"Хотите, чтобы все узнали о правде – покажите снимки и добавьте строки из стихотворений современных поэтов. Новостные репортажи показывают внешнюю сторону военных действий, в стихотворениях же отображена душа, чувства и все, что тревожит людей, которые через это проходят", – подчеркнула Анна Ревякина и добавила, что именно поэзия поможет сохранить память о том, что происходило, а главное – ответит на вопрос "почему".
По словам шеф-редактора специальных проектов РИА Новости Крым
Ольги Леоновой, на представленных фото – вся правда о военных действиях и о жизни в Запорожской и Херсонской областях, горе и радость простых людей, их быт и мечты.
"Это абсолютно правдивые репортажные фотографии – ведь правду можно "законсервировать", сохранить ее на века в дневниках, зарисовках, видео и фотоснимках очевидцев. А журналисты – фиксаторы реальности. Как и писатели, художники, поэты, произведения которых всегда – зеркало эпохи", – Ольга Леонова.
"Благодаря подвигу военных корреспондентов мы сегодня можем видеть правдивые документальные кадры событий СВО. Наша общая задача – противостоять разрушительному влиянию и направить все силы на воспитании в подрастающем поколении духовно-нравственных и моральных качеств, которые молодежь сможет проявить в созидательном процессе. И прежде всего – чувство истинного патриотизма", - говорит о проекте министр культуры РК Татьяна Манежина.
Выступая на открытии, мэр Ялты Янина Павленко высоко оценила важность подобных проектов.
"Искренне благодарю медиагруппу "Россия Сегодня" за такую великолепную инициативу, за работы фотокорреспондента, которые сегодня мы имеем честь представлять в нашем музее им. А.П. Чехова. Это очень важно, потому что сегодня западная пресса, да и большая часть мирового сообщества перевирает факты о событиях, которые уже 9 лет происходят на Донбассе, в Луганской области, о событиях на СВО. Такие вот "островки правды" очень нужны и важны", - подчеркнула она.
И отметила, что выставка привлекла внимание молодого поколения ялтинцев и гостей Крыма.
Также все желающие могли передать весточку на передовую - гости писали на открытках слова поддержки российским военным. Позднее открытки с гуманитарным грузом будут переданы бойцам СВО.
Выставка продлится с 15 по 29 июня, вход бесплатный.