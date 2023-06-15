https://crimea.ria.ru/20230615/glazami-pravdy-v-yalte-otkrylas-fotovystavka-o-spetsoperatsii-1129418994.html

Глазами правды: в Ялте открылась фотовыставка о спецоперации

Глазами правды: в Ялте открылась фотовыставка о спецоперации - РИА Новости Крым, 15.06.2023

Глазами правды: в Ялте открылась фотовыставка о спецоперации

В Доме-музее А.П. Чехова в Ялте открылась выставка "Глазами правды". На ней представлены работы военного фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T21:45

2023-06-15T21:45

2023-06-15T21:45

медиагруппа "россия сегодня"

риа новости крым

фото

выставка

культура

сво

запорожская область

херсонская область

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ЯЛТА, 15 июн – РИА Новости Крым. В Доме-музее А.П. Чехова в Ялте открылась выставка "Глазами правды". На ней представлены работы военного фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Макеева, сделанные в зоне СВО. Их подчеркивают рифмованные строки уроженки Донбасса поэта Анны Ревякиной.Кадры из Запорожской и Херсонской областей рассказывают правду о спецоперации и жизни простых людей.И добавила, что новый выставочный проект, созданный совместно с медиагруппой "Россия сегодня" в Симферополе и поэтом, членом Общественной палаты России Анной Ревякиной, будет показывать и рассказывать правду настоящего времени.По словам шеф-редактора специальных проектов РИА Новости Крым Ольги Леоновой, на представленных фото – вся правда о военных действиях и о жизни в Запорожской и Херсонской областях, горе и радость простых людей, их быт и мечты. "Благодаря подвигу военных корреспондентов мы сегодня можем видеть правдивые документальные кадры событий СВО. Наша общая задача – противостоять разрушительному влиянию и направить все силы на воспитании в подрастающем поколении духовно-нравственных и моральных качеств, которые молодежь сможет проявить в созидательном процессе. И прежде всего – чувство истинного патриотизма", - говорит о проекте министр культуры РК Татьяна Манежина.Конкурс имени Андрея Стенина опубликовал шорт-лист 2023 года >>Выступая на открытии, мэр Ялты Янина Павленко высоко оценила важность подобных проектов.И отметила, что выставка привлекла внимание молодого поколения ялтинцев и гостей Крыма. Также все желающие могли передать весточку на передовую - гости писали на открытках слова поддержки российским военным. Позднее открытки с гуманитарным грузом будут переданы бойцам СВО.Выставка продлится с 15 по 29 июня, вход бесплатный.

https://crimea.ria.ru/20230407/po-obe-storony-lentochki-dve-storony-zhizni-v-obektive-ria-novosti-krym-1128045775.html

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медиагруппа "россия сегодня", риа новости крым, фото, выставка, культура, сво, запорожская область, херсонская область