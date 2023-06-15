Конкурс имени Андрея Стенина опубликовал шорт-лист 2023 года

МОСКВА, 15 июня. Лауреаты 2023 года, вошедшие в шорт-лист Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина, объявлены в Москве. Их полный список, как и подборку фотографий из шорт-листа можно увидеть на русской и английской версиях сайта.Следуя сложившейся традиции, шорт-лист, участников которого определило международное жюри конкурса, не включает указание номинаций и призовых мест: они будут объявлены вместе с обладателем главного приза – Гран-при, в сентябре.С каждым годом география участников шорт-листа конкурса имени Стенина ширится. Не стал исключением и 2023 год: в конкурсный шорт-лист впервые вошли работы из Бурунди, Бахрейна и Боснии и Герцеговины. Всего же шорт-лист объединил одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 16 стран, в том числе из Китая, Индии, Великобритании, Франции, России, Греции, Египта и других. Общее число работ, которое отсмотрело международное жюри конкурса в 2023 году, составило 3000 из 50 стран."Это очень важное и долгожданное событие, как для участников, так и для организаторов конкурса. И наше международное жюри, и организационный комитет, вся рабочая группа каждый год волнуемся, переживаем, ждем, получаем работы. Каждый год надеемся, что все будет прекрасно, и каждый год, как мне кажется, наша планка повышается. На географической карте мира наш конкурс уже получил свою прекрасную точку притяжения, и к ней стремятся различные фотографы из множества стран, - прокомментировала объявление шорт-листа куратор конкурса им. Стенина Оксана Олейник. – Мы, конечно же, будем ждать дальнейших этапов, планируем провести выставку, планируем, как всегда, запустить международное роуд-шоу, но прежде всего, мы будем ждать объявления результатов - победителей и Гран-при конкурса. Сейчас же я приглашаю всех на сайт, stenincontest.ru|stenincontest.com, чтобы посмотреть прекрасный, фантастический шорт-лист этого года".Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в начале осени также на сайте stenincontest.ru. В планах конкурса до конца года дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира.О конкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
Adra Pallón/Адра Паллон/stenincontest
Spain/Испания
Fire and ashes/Пламя и пепел
Top News, series/Главные новости, серии
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МОСКВА, 15 июня. Лауреаты 2023 года, вошедшие в шорт-лист Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина, объявлены в Москве. Их полный список, как и подборку фотографий из шорт-листа можно увидеть на русской и английской версиях сайта.
Следуя сложившейся традиции, шорт-лист, участников которого определило международное жюри конкурса, не включает указание номинаций и призовых мест: они будут объявлены вместе с обладателем главного приза – Гран-при, в сентябре.
Адра Паллон, Испания. Пламя и пепел. Главные новости, серии
С каждым годом география участников шорт-листа конкурса имени Стенина ширится. Не стал исключением и 2023 год: в конкурсный шорт-лист впервые вошли работы из Бурунди, Бахрейна и Боснии и Герцеговины. Всего же шорт-лист объединил одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 16 стран, в том числе из Китая, Индии, Великобритании, Франции, России, Греции, Египта и других. Общее число работ, которое отсмотрело международное жюри конкурса в 2023 году, составило 3000 из 50 стран.
"Это очень важное и долгожданное событие, как для участников, так и для организаторов конкурса. И наше международное жюри, и организационный комитет, вся рабочая группа каждый год волнуемся, переживаем, ждем, получаем работы. Каждый год надеемся, что все будет прекрасно, и каждый год, как мне кажется, наша планка повышается. На географической карте мира наш конкурс уже получил свою прекрасную точку притяжения, и к ней стремятся различные фотографы из множества стран, - прокомментировала объявление шорт-листа куратор конкурса им. Стенина Оксана Олейник. – Мы, конечно же, будем ждать дальнейших этапов, планируем провести выставку, планируем, как всегда, запустить международное роуд-шоу, но прежде всего, мы будем ждать объявления результатов - победителей и Гран-при конкурса. Сейчас же я приглашаю всех на сайт, stenincontest.ru|stenincontest.com, чтобы посмотреть прекрасный, фантастический шорт-лист этого года".
Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в начале осени также на сайте stenincontest.ru. В планах конкурса до конца года дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира.
О конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
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