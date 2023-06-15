Рейтинг@Mail.ru
Конкурс имени Андрея Стенина опубликовал шорт-лист 2023 года - РИА Новости Крым, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230615/konkurs-imeni-andreya-stenina-opublikoval-short-list-2023-goda-1129405683.html
Конкурс имени Андрея Стенина опубликовал шорт-лист 2023 года
Конкурс имени Андрея Стенина опубликовал шорт-лист 2023 года - РИА Новости Крым, 15.06.2023
Конкурс имени Андрея Стенина опубликовал шорт-лист 2023 года
Лауреаты 2023 года, вошедшие в шорт-лист Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина, объявлены в Москве. Их полный список, как и... РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T13:26
2023-06-15T13:33
андрей стенин
конкурс имени андрея стенина
медиагруппа "россия сегодня"
фото
культура
юнеско
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0f/1129404043_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_3cc91891825aa18f362ea2a8a1fdbe9c.jpg
МОСКВА, 15 июня. Лауреаты 2023 года, вошедшие в шорт-лист Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина, объявлены в Москве. Их полный список, как и подборку фотографий из шорт-листа можно увидеть на русской и английской версиях сайта.Следуя сложившейся традиции, шорт-лист, участников которого определило международное жюри конкурса, не включает указание номинаций и призовых мест: они будут объявлены вместе с обладателем главного приза – Гран-при, в сентябре.С каждым годом география участников шорт-листа конкурса имени Стенина ширится. Не стал исключением и 2023 год: в конкурсный шорт-лист впервые вошли работы из Бурунди, Бахрейна и Боснии и Герцеговины. Всего же шорт-лист объединил одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 16 стран, в том числе из Китая, Индии, Великобритании, Франции, России, Греции, Египта и других. Общее число работ, которое отсмотрело международное жюри конкурса в 2023 году, составило 3000 из 50 стран."Это очень важное и долгожданное событие, как для участников, так и для организаторов конкурса. И наше международное жюри, и организационный комитет, вся рабочая группа каждый год волнуемся, переживаем, ждем, получаем работы. Каждый год надеемся, что все будет прекрасно, и каждый год, как мне кажется, наша планка повышается. На географической карте мира наш конкурс уже получил свою прекрасную точку притяжения, и к ней стремятся различные фотографы из множества стран, - прокомментировала объявление шорт-листа куратор конкурса им. Стенина Оксана Олейник. – Мы, конечно же, будем ждать дальнейших этапов, планируем провести выставку, планируем, как всегда, запустить международное роуд-шоу, но прежде всего, мы будем ждать объявления результатов - победителей и Гран-при конкурса. Сейчас же я приглашаю всех на сайт, stenincontest.ru|stenincontest.com, чтобы посмотреть прекрасный, фантастический шорт-лист этого года".Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в начале осени также на сайте stenincontest.ru. В планах конкурса до конца года дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира.О конкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
https://crimea.ria.ru/20230407/po-obe-storony-lentochki-dve-storony-zhizni-v-obektive-ria-novosti-krym-1128045775.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0f/1129404043_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_cc4d2a25d3caa16804376b4acf3f3150.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей стенин, конкурс имени андрея стенина, медиагруппа "россия сегодня", фото, культура, юнеско

Конкурс имени Андрея Стенина опубликовал шорт-лист 2023 года

13:26 15.06.2023 (обновлено: 13:33 15.06.2023)
 
Adra Pallón/Адра Паллон/stenincontest Spain/Испания Fire and ashes/Пламя и пепел Top News, series/Главные новости, серии
Adra Pallón/Адра Паллон/stenincontest Spain/Испания Fire and ashes/Пламя и пепел Top News, series/Главные новости, серии
Читать в
МОСКВА, 15 июня. Лауреаты 2023 года, вошедшие в шорт-лист Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина, объявлены в Москве. Их полный список, как и подборку фотографий из шорт-листа можно увидеть на русской и английской версиях сайта.
Следуя сложившейся традиции, шорт-лист, участников которого определило международное жюри конкурса, не включает указание номинаций и призовых мест: они будут объявлены вместе с обладателем главного приза – Гран-при, в сентябре.
© Xiaoxu Pu

Сяосюй ПУ, Китай. От пасторали к океану звезд. Главные новости, серии

Xiaoxu Pu/Сяосюй ПУ/stenincontest China/Китай From Pastoral Songs to The Sea Of Stars/От пасторали к океану звезд Top News, single/Главные новости, серии
1 из 10

Сяосюй ПУ, Китай. От пасторали к океану звезд. Главные новости, серии

© Xiaoxu Pu
© Sergey Bobylev

Сергей Бобылев, Россия. Осуществленная мечта.Спорт, Одиночные фотографии

Сергей Бобылев/stenincontest Россия Осуществленная мечта Спорт, Одиночные фотографии
2 из 10

Сергей Бобылев, Россия. Осуществленная мечта.Спорт, Одиночные фотографии

© Sergey Bobylev
© mouneb Taim

Мунеб Тайм, Сирия. Военная зарисовка. Главные новости, серии

Mouneb Taime/Мунеб Тайм/stenincontest Syria, Сирия War Note/Военная зарисовка Top News, series/Главные новости, серии
3 из 10

Мунеб Тайм, Сирия. Военная зарисовка. Главные новости, серии

© mouneb Taim
© Armin Durgut

Армин Дургут, Босния и Герцеговина. Прыжок со Старого моста в Боснии. Спорт, одиночная фотография

Armin Durgut /Армин Дургут/stenincontest Bosnia and Herzegovina/Босния и Герцеговина Bosnia Old Bridge Diving/Прыжок со Старого моста в Боснии Sports, single/Спорт, одиночная фотография
4 из 10

Армин Дургут, Босния и Герцеговина. Прыжок со Старого моста в Боснии. Спорт, одиночная фотография

© Armin Durgut
© Jahid Apu

Джахид Апу, Бангладеш, Вольная птица. Портрет. Герой нашего времени, серии

Jahid Apu /Джахид Апу/stenincontest Bangladesh/Бангладеш The Unchained Bird/Вольная птица Portrait. A Hero of Our Time, series/Портрет. Герой нашего времени, серии
5 из 10

Джахид Апу, Бангладеш, Вольная птица. Портрет. Герой нашего времени, серии

© Jahid Apu
© Fabrice Mbonankira

Фабрис Мбонанкира, Бурунди, Спящие королевы Portrait. Портрет. Герой нашего времени, серии

Fabrice Mbonankira /Фабрис Мбонанкира/stenincontest Burundi/Бурунди Sleeping Queens/Спящие королевы Portrait. A Hero of Our Time, series/Портрет. Герой нашего времени, серии
6 из 10

Фабрис Мбонанкира, Бурунди, Спящие королевы Portrait. Портрет. Герой нашего времени, серии

© Fabrice Mbonankira
© LAMBERT COLEMAN

Ламберт Коулман, Франция. Бузкаши, самая популярная таджикская игра. Спорт, серии

Lambert Coleman/Ламберт Коулман/stenincontest France/Франция Buzkashi, the most popular Tajik game/Бузкаши, самая популярная таджикская игра Sports, series/Спорт, серии
7 из 10

Ламберт Коулман, Франция. Бузкаши, самая популярная таджикская игра. Спорт, серии

© LAMBERT COLEMAN
© Giacomo d'Orlando

Джакомо д”Орландо, Италия. Моя планета, серии

Giacomo d'Orlando/Джакомо д”Орландо/stenincontest Italy/Италия Symbiosis/Симбиоз My Planet, series/Моя планета, серии
8 из 10

Джакомо д”Орландо, Италия. Моя планета, серии

© Giacomo d'Orlando
© SHIBASISH_SAHA

Шибашиш Саха, Индия. Рыбная ловля на Замшелой реке. Моя планета, серии

Shibasish Saha/Шибашиш Саха/stenincontest India/Индия Fishing in Mossy river/Рыбная ловля на Замшелой реке My Planet, series/Моя планета, серии
9 из 10

Шибашиш Саха, Индия. Рыбная ловля на Замшелой реке. Моя планета, серии

© SHIBASISH_SAHA

Адра Паллон, Испания. Пламя и пепел. Главные новости, серии

Adra Pallón/Адра Паллон/stenincontest Spain/Испания Fire and ashes/Пламя и пепел Top News, series/Главные новости, серии
10 из 10

Адра Паллон, Испания. Пламя и пепел. Главные новости, серии

1 из 10

Сяосюй ПУ, Китай. От пасторали к океану звезд. Главные новости, серии

© Xiaoxu Pu
2 из 10

Сергей Бобылев, Россия. Осуществленная мечта.Спорт, Одиночные фотографии

© Sergey Bobylev
3 из 10

Мунеб Тайм, Сирия. Военная зарисовка. Главные новости, серии

© mouneb Taim
4 из 10

Армин Дургут, Босния и Герцеговина. Прыжок со Старого моста в Боснии. Спорт, одиночная фотография

© Armin Durgut
5 из 10

Джахид Апу, Бангладеш, Вольная птица. Портрет. Герой нашего времени, серии

© Jahid Apu
6 из 10

Фабрис Мбонанкира, Бурунди, Спящие королевы Portrait. Портрет. Герой нашего времени, серии

© Fabrice Mbonankira
7 из 10

Ламберт Коулман, Франция. Бузкаши, самая популярная таджикская игра. Спорт, серии

© LAMBERT COLEMAN
8 из 10

Джакомо д”Орландо, Италия. Моя планета, серии

© Giacomo d'Orlando
9 из 10

Шибашиш Саха, Индия. Рыбная ловля на Замшелой реке. Моя планета, серии

© SHIBASISH_SAHA
10 из 10

Адра Паллон, Испания. Пламя и пепел. Главные новости, серии

С каждым годом география участников шорт-листа конкурса имени Стенина ширится. Не стал исключением и 2023 год: в конкурсный шорт-лист впервые вошли работы из Бурунди, Бахрейна и Боснии и Герцеговины. Всего же шорт-лист объединил одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 16 стран, в том числе из Китая, Индии, Великобритании, Франции, России, Греции, Египта и других. Общее число работ, которое отсмотрело международное жюри конкурса в 2023 году, составило 3000 из 50 стран.
"Это очень важное и долгожданное событие, как для участников, так и для организаторов конкурса. И наше международное жюри, и организационный комитет, вся рабочая группа каждый год волнуемся, переживаем, ждем, получаем работы. Каждый год надеемся, что все будет прекрасно, и каждый год, как мне кажется, наша планка повышается. На географической карте мира наш конкурс уже получил свою прекрасную точку притяжения, и к ней стремятся различные фотографы из множества стран, - прокомментировала объявление шорт-листа куратор конкурса им. Стенина Оксана Олейник. – Мы, конечно же, будем ждать дальнейших этапов, планируем провести выставку, планируем, как всегда, запустить международное роуд-шоу, но прежде всего, мы будем ждать объявления результатов - победителей и Гран-при конкурса. Сейчас же я приглашаю всех на сайт, stenincontest.ru|stenincontest.com, чтобы посмотреть прекрасный, фантастический шорт-лист этого года".
Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в начале осени также на сайте stenincontest.ru. В планах конкурса до конца года дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира.

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
Студенты-журналисты КИПУ в редакции РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
7 апреля, 17:05
По обе стороны ленточки: две стороны жизни в объективе РИА Новости Крым
Андрей СтенинКонкурс имени Андрея СтенинаМедиагруппа "Россия сегодня"ФотоКультураЮНЕСКО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:12РНКБ подписал на ПМЭФ соглашения с девелоперами на 115 млрд рублей
16:04ВС РФ отбили пять украинских атак в ДНР и уничтожили склады ВСУ
15:58РНКБ подписал соглашение о создании туркластера на 110 млрд рублей
15:52"На алтари возносятся подонки": Захарова о музее Мазепы в Киевской Лавре
15:38Запад предал Россию из-за Крыма и теперь поплатится – Захарова
15:05"Украинизация" Айвазовского: в Крыму ответили на инициативу США и Киева
14:48Океанариум, колесо обозрения и музей: в Крыму построят туристический парк
14:35Очень тяжелые: врач оценил состояние раненых на Арабатской стрелке детей
14:12ВС России ударили ракетами по местам производства украинских БПЛА
13:37В Крыму отменили дополнительный поезд в Керчь
13:26Конкурс имени Андрея Стенина опубликовал шорт-лист 2023 года
13:13В центре Симферополя Mercedes проломил ограждение и перевернулся
13:02Захарова: подрыв Каховской ГЭС и диверсии в Крыму - единый план Киева
12:51В восточном Крыму создадут туристический кластер за 110 млрд рублей
12:04"Грады", гранаты, дроны: боевики снова бьют по Белгородской области
11:52Упавший столб и разбитые иномарки: в ДТП в Симферополе пострадал водитель
11:44"Град", "Гвоздика" и гаубицы: названы потери ВСУ в Херсонской области
11:39ВСУ нанесли удар по херсонскому поселку Днепряны – погиб ребенок
11:08Житель Алушты зарезал сына за издевательства и "тюремные правила"
10:55Пьяный житель Инкермана душил соседку, ограбил прохожего и угнал авто
Лента новостейМолния