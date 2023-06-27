https://crimea.ria.ru/20230627/kulturnyy-front-khudozhnik-sever-sdelal-muraly-geroev-dnr-v-melitopole-1129588411.html

Культурный фронт: художник Север сделал муралы героев ДНР в Мелитополе

Культурный фронт: художник Север сделал муралы героев ДНР в Мелитополе - РИА Новости Крым, 27.06.2023

Культурный фронт: художник Север сделал муралы героев ДНР в Мелитополе

Под портретом Героя России Владимира Жоги с позывным Воха строчки из Евангелия: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих". РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T07:32

2023-06-27T07:32

2023-06-27T07:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Под портретом Героя России Владимира Жоги с позывным Воха строчки из Евангелия: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих".Командир спецподразделения "Спарта" ДНР Арсен Павлов, он же Моторола, говорил: "Мы все останемся живыми и всегда будем жить в памяти своего народа". И эти слова теперь под его портретом.Командиру батальона ополченцев "Сомали" Михаилу Толстых, известному под позывным Гиви, принадлежит фраза: "Когда нужно, умру на своей земле и за свою землю"."Враг будет разбит, победа будет за нами. Всем всего светлого и ясного!" - так говорил военкор Владлен Татарский, и теперь это можно прочесть на здании министерства культуры в Мелитополе Запорожской области.Четыре портрета на каждом участке стены. Мурал, посвященный Героям Донбасса, выполнил 28-летний художник Дмитрий Север, который работает в оригинальном стиле традиционной русской каллиграфии. Сделать мурал героям ДНР в Мелитополе ему предложили друзья из Крыма. А чуть позже он стал техническим исполнителем работы, посвященной Дарье Дугиной, на стене Мелитопольского госуниверситета. Предложения поступили от разных людей. Но оказалось, что оба проекта находятся на соседних улицах города. И в этом Дмитрий Север усматривает некий высший промысел своего "художественного десанта в русское Запорожье".Герои новой истории"Давно хотел побывать на новых территориях, потому что как художнику мне хотелось сделать свой вклад в новую и большую историю нашей страны, поэтому, когда знакомые предложили сделать мурал с портретами и цитатами героев ДНР в Запорожской области, согласился", - рассказывает художник-каллиграфист.По его словам, министерство культуры региона, которое выступило заказчиком проекта, предоставило ему большую творческую свободу: ни в эскизе, ни в стиле почти ничего не пришлось менять."Мы выбрали самых известных и близких нашему народу личностей из новейшей истории, собрали все цитаты, которые есть в открытом доступе, и вместе выбрали самые подходящие. А желание сделать портрет хотя бы одного из тех людей, которые там представлены, было уже давно: с 2014 года слежу за судьбой ДНР, за тем, как освобождают русских людей, за тем, что происходит на наших новых территориях, переживаю", - признается художник.К поездке в Мелитополь Дмитрий отнесся не без настороженности. Но если и был какой страх, то он исчез в первые дни пребывания в городе.В общей сложности в Запорожской области он провел почти месяц, говорит, здесь чувствуешь, что делаешь не просто мурал, а что находишься в самом "художественном корне", и что на ниве уличного искусства здесь никто никогда не делал ничего подобного, не рисовал ничего, что было бы посвящено России и русским героям."Здесь больше восьми лет старательно выкорчевывали все, что было связано с Россией и ее историей. И мы первые в сфере уличного искусства начали громко говорить о героях ДНР, о героях нашей новой истории. И расписывать их портретами стены", - продолжает собеседник.В работе над муралом Дарьи Дугиной, который также появился на одной из стен госуниверситета в Мелитополе, Дмитрий Север стал техническим исполнителем. Автором идеи выступил известный русский художник Алексей Гинтовт, который был лично знаком с семьей Дугиных.В Мелитополе появилась стена ТатарскогоВладлена Татарского (Максима Фомина) Север также называет одним из выдающихся деятелей Русской весны - он следил за его статьями, читал его книги и слушал стримы. В Мелитополе в одном из помещений министерства молодежной политики города, где когда-то выступал военкор, он нарисовал стену в память о нем."Моей задачей было сделать стену в память о Владлене Татарском. Он не раз приезжал в Мелитополь с лекциями и был хорошим другом министра. Поэтому эта стена является чем-то личным и важным для людей, работающих здесь. Она является памятью о живом и ярком общении с Максимом", - объясняет художник-каллиграфист.Он писал также портреты Гагарина, Бодрова, Мамонова, потому что его вдохновляют эти люди. Так формируется новый культурный слойПравославие и традиционные для русской культуры ценности лежат в основе творчества Дмитрия Севера, являются его базисными жизненными установками. Он увлекается древнерусским искусством, изучает периоды Московского царства и императорской России. При этом работы его очень современны: это смесь традиционной русской вязи, национального орнамента с элементами каллиграфии и современного стрит-арта."После школы я поступил в православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет в Москве, потом увлекся каллиграфией. До этого было увлечение граффити, скульптурой, я рисовал на стенах. Вообще, буквы полюбил с детства, исписывал ими стены родного города. А потом все это стало связываться с исторической каллиграфией и поглотило меня целиком и полностью", - рассказывает он. Дмитрий убежден, что сегодня формируется новый культурный слой. И многие талантливые люди могут заявить о себе и своем творчестве. По его мнению, русский народ и российская творческая верхушка жили в разных мирах: артисты улыбались на концертах, но оказались неблагодарными."Многие из тех, кто не любит нашу страну и наш народ, все равно остались, кто-то еще притворяется. События последних полутора лет сорвали маски с лицемеров. Но у нас невероятно много талантливых актеров, музыкантов, художников, у которых прекрасное, интересное творчество и которые любят нашу страну. И сейчас у них есть шанс занять место тех, кто уехал, и стать новой, настоящей творческой элитой", - размышляет художник.Современное искусство в России ориентируется на русскую историческую культуру, что является абсолютно естественным процессом, считает Дмитрий Север."Спецоперация на Украине – это боль и надрыв. Но, видимо, наш народ такой. Нам нужны какие-то серьезные потрясения, чтобы начать объединяться и двигаться в правильном направлении, и это сделает наш народ и нашу страну лучше", - верит собеседник.Кольский полуостров похож на КрымРодом Дмитрий из Мурманской области – из города Полярные Зори. Отсюда и его творческий псевдоним – Север. Сейчас он живет в Москве и очень скучает по родным местам."Очень люблю свой родной край. Кстати, Кольский полуостров имеет схожие черты с Крымом - побережье, скалы", - говорит он.В Крым Дмитрий приезжал на отдых, когда был подростком, а позже – и по работе. Сегодня здесь живут его друзья, с этим регионом его связывает любовь к природе и русской истории."Сейчас у меня большие планы в Крыму. Мне очень интересна история Черноморского флота Российской Федерации, потому что я сам служил на Северном флоте, и тема Севастополя меня не отпускает. Надеюсь, что смогу сделать пару штрихов и в этом городе", - заключает собеседник.Читайте также на РИА Новости Крым:Путь в никуда: музейщики Крыма об "украинизации" русских художниковПроект исторической реплики брига "Меркурий" в Севастополе почти готовОбраз русской: модельер из Севастополя шьет платья по картинам Врубеля

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

крым, мелитополь, запорожская область, общество, культура, сво, подвиги героев