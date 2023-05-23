https://crimea.ria.ru/20230523/obraz-russkoy-modeler-iz-sevastopolya-shet-platya-po-kartinam-vrubelya-1128877871.html

Образ русской: модельер из Севастополя шьет платья по картинам Врубеля

Образ русской: модельер из Севастополя шьет платья по картинам Врубеля - РИА Новости Крым, 23.05.2023

Образ русской: модельер из Севастополя шьет платья по картинам Врубеля

Дизайнер из Севастополя Наталья Духневич создает коллекцию платьев от-кутюр, которые собственноручно вышивает в старинной французской технике люневильского... РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T07:04

2023-05-23T07:04

2023-05-23T07:04

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Дизайнер из Севастополя Наталья Духневич создает коллекцию платьев от-кутюр, которые собственноручно вышивает в старинной французской технике люневильского крючка, вдохновляясь "мозаичными" картинами Михаила Врубеля. О чем, помимо творчества, хочет рассказать россиянам художник в своих пяти работах, которые планирует закончить к середине лета, узнавал корреспондент РИА Новости Крым. Люневильская вышивка – старинное французское искусство, техника сложная и трудоемкая. Сперва рисунок придумывают, потом специальным образом наносят на материал, как правило тонкий сетчатый, после прокладывают его тамбурным швом, используя серебряную нить. Заключительный этап – расшивка бисером, стеклярусом и хрустальными камешками.Получается своеобразная мозаика, играющая оттенками, говорит дизайнер. Это как раз то, чего она и добивается, чтобы повторить фактуру картин великого художника, вдохновленного в один из периодов своего творчества одновременно итальянской мозаикой и русским стилем.Работа над небольшим участком, например, размером 10х15, занимает около пяти часов. Помимо вышивки здесь используется игра с формами, чтобы оживить образ. Так что одно такое платье – это в среднем полтора-два месяца скрупулезного труда.Сейчас главное платье коллекции уже готово. Остальные в работе на разных этапах."Первое платье – это Царевна Лебедь. Я придумала специальную форму, очень сложную, из плотного материала, который сверху покрыт тонким шелком с кисточками из ниток. Юбка сделана в виде хвоста лебедя, она многоярусная. Второе платье – это девушка с картины "Сирень", законченная картина Врубеля. Есть еще одна его картина "Сирень", незаконченная, и это будет третье платье. Четвертое – с картины "Примавера". А пятое – это... секрет", – рассказала дизайнер.Свое первое платье в сложной и роскошной технике люневильского крючка Наталья сделала два года назад. Предназначалось оно для Снежной королевы, которая обитает в тронном зале в крупнейшем в России развлекательном центре Москвы.Севастопольского дизайнера москвичам рекомендовали столичные художники Ольга и Елена Бекрицкие после их совместной работы в Севастополе над спектаклем "Грифон" в Херсонесе. Тогда после форс-мажора с мастерами 85% костюмов для постановки, включая самые сложные, создала Наталья. Отшивать по замыслу помогали мастера из Севастопольского центра культуры и искусств, работающие под ее руководством.Все произошедшее не случайно, уверена она, так как привело ее в Москву в нужное время. Потом в Третьяковскую галерею, где дизайнер ни разу не была, а потом еще на одну выставку, где снова была Царевна Лебедь и другие шедевры Врубеля. Сомнений в замысле не оставалось. Понятной стала и идея, и сверхсмысл будущей работы: символ России – русская женщина, которая может все."Я много читала и слушала искусствоведов, и один из них оказался наиболее близок мне, сказав, что для него Царевна Лебедь – это русская женщина периода Второй мировой войны. Есть информация, что 98% наших молодых женщин, угнанных в Германию на работы, были девственницами. Там были в шоке от чистоты нации, потрясены ее духовностью. Русская женщина чиста, красива и всемогуща. И ее лебединая любовь – вечна. И я подумала: так и есть. И видя, как многие женщины в условиях сегодняшней ситуации откликаются, помогают, я думаю, что это не только история Великой Отечественной войны, но и история нашего времени. Все-таки сила России – в женщине. В сложное время она не уедет за границу – она будет здесь. В моей работе – трансформация из птицы в сильную, красивую и такую же чистую женщину, которая может все", – рассказала автор. Читайте также на РИА Новости Крым:Модельер с мировым именем: жизнь Валентина Юдашкина в 12 фотоснимках Крымчанка вышла в полуфинал "Кондитера" и открыла тайны сладкого шоуНаденьте это немедленно: дизайнеры просят им помочь одеть крымчан

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, культура, мода, общество, наталья духневич, москва, россия, крым, искусство , авторы