https://crimea.ria.ru/20221115/nadente-eto-nemedlenno-dizaynery-prosyat-im-pomoch-odet-krymchan-1125361861.html
Наденьте это немедленно: дизайнеры просят им помочь одеть крымчан
Наденьте это немедленно: дизайнеры просят им помочь одеть крымчан - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Наденьте это немедленно: дизайнеры просят им помочь одеть крымчан
В Крыму работают более ста дизайнеров одежды с собственными производствами, которые шьют качественные вещи по приемлемым ценам, однако не могут познакомить... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T08:22
2022-11-15T08:22
2022-11-15T08:22
радио "спутник в крыму"
общество
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму работают более ста дизайнеров одежды с собственными производствами, которые шьют качественные вещи по приемлемым ценам, однако не могут познакомить жителей республики со своей продукцией без достаточной господдержки со стороны республики. Какие меры помогли бы талантливым мастерам реализовывать свои изделия в Крыму, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали представители отрасли.Промышленность, которой нетПо словам председателя комитета легкой промышленности при торгово-промышленной палате Крыма Ирины Левинской, сейчас большинство дизайнеров, массово отшивающих качественные вещи в Крыму, вынуждены реализовать свою продукцию на материке с помощью маркетплейсов."Мы при комитете очень плотно занимается именно вопросом реализации крымской продукции, делаем форумы для продвижения крымских дизайнеров на федеральный и международный уровень. К нам приезжают федеральные партнеры, очень достойно оценивают крымскую продукцию, и приглашают наших дизайнеров на московские федеральные недели моды. Нас видят, нас признают. На материке очень хорошо покупают, а у нас не знают. С этой темой постоянно выходим на республиканские власти. Но нам говорят: "в Крыму нет легкой промышленности", - жалуется Левинская.Крупных производств легкой промышленности на полуострове действительно нет. Однако более сотни небольших производителей нуждаются в помощи. По словам крымского дизайнера Натальи Сваричевской, основная проблема - рынок сбыта.Помощь не помешаетВторая беда - ткани, фурнитура - очень большая себестоимость и маленький ассортимент. Все это дизайнеры заказывают на материке и закладывают в стоимость готового изделия: "В среднем вечернее платье в пол стоит 12-15 тыс., юбка 4,5-5 тысяч", - озвучивает цену на свою продукцию Сваричевская.В конечную цену закладывают и расходы на рекламу, организацию крымских недель моды и остальное продвижение. Однако качественная дизайнерская одежда может быть дешевле и доступнее для жителей, более того - местные вещи и аксессуары могли бы быть востребованы у туристов. Для этого нужно больше внимания со стороны региональных властей к отрасли в целом, убеждены ее представители:Кроме того, дизайнеры просят у республики информационной поддержки, а еще помощи в организации крымских недель моды: "Например, в Москве все недели моды делаются для дизайнеров бесплатно, и наши крымские дизайнеры теперь туда ездят, и участвуют бесплатно. Хочется, чтоб на нас тоже обратили внимание и поддержали. Организовали крымскую неделю моды", - предлагает Левицкая.Стучите и откроютИ все же дизайнеры не остаются совершенно без помощи. Как и другие предприниматели, они получают субсидирование, участвуют в различных программах, могут рассчитывать на гранты. По словам представителя одного из меховых производств полуострова Элины Горячевой, во взаимодействии с республикой, крымские меховые магазины появились даже в Казахстане. В данном случае помог центр поддержи экспорта РК."Если вы понимаете, что готовы продвигать бизнес, презентовать хорошую качественную крымскую продукцию, добивайтесь, обращайтесь в Минпромполитики. Вам помогут", - советует Горячева.
https://crimea.ria.ru/20220902/stilist-nazval-samye-modnye-tsveta-odezhdy-etoy-osenyu-1124373949.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, крым
Наденьте это немедленно: дизайнеры просят им помочь одеть крымчан
Крымские дизайнеры просят господдержки
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым.
В Крыму работают более ста дизайнеров одежды с собственными производствами, которые шьют качественные вещи по приемлемым ценам, однако не могут познакомить жителей республики со своей продукцией без достаточной господдержки со стороны республики. Какие меры помогли бы талантливым мастерам реализовывать свои изделия в Крыму, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказали представители отрасли.
Промышленность, которой нет
По словам председателя комитета легкой промышленности при торгово-промышленной палате Крыма Ирины Левинской, сейчас большинство дизайнеров, массово отшивающих качественные вещи в Крыму, вынуждены реализовать свою продукцию на материке с помощью маркетплейсов.
"Мы при комитете очень плотно занимается именно вопросом реализации крымской продукции, делаем форумы для продвижения крымских дизайнеров на федеральный и международный уровень. К нам приезжают федеральные партнеры, очень достойно оценивают крымскую продукцию, и приглашают наших дизайнеров на московские федеральные недели моды. Нас видят, нас признают. На материке очень хорошо покупают, а у нас не знают. С этой темой постоянно выходим на республиканские власти. Но нам говорят: "в Крыму нет легкой промышленности", - жалуется Левинская.
Крупных производств легкой промышленности на полуострове действительно нет. Однако более сотни небольших производителей нуждаются в помощи. По словам крымского дизайнера Натальи Сваричевской, основная проблема - рынок сбыта.
"Был опыт, я открывала магазин своего бренда, но мы закрылись, поскольку реализации не было. Сейчас открывать боимся", - констатирует она.
Вторая беда - ткани, фурнитура - очень большая себестоимость и маленький ассортимент. Все это дизайнеры заказывают на материке и закладывают в стоимость готового изделия: "В среднем вечернее платье в пол стоит 12-15 тыс., юбка 4,5-5 тысяч", - озвучивает цену на свою продукцию Сваричевская.
В конечную цену закладывают и расходы на рекламу, организацию крымских недель моды и остальное продвижение. Однако качественная дизайнерская одежда может быть дешевле и доступнее для жителей, более того - местные вещи и аксессуары могли бы быть востребованы у туристов. Для этого нужно больше внимания со стороны региональных властей к отрасли в целом, убеждены ее представители:
"Помогло бы, если бы для нас выделили тематические площадки, где сразу несколько дизайнеров могли бы реализовывать свою продукцию. Может, по Южному берегу Крыма, в больших отелях, ТРЦ. Это сняло бы нагрузку по аренде, привлекло бы внимание покупателя", - говорит дизайнер.
Кроме того, дизайнеры просят у республики информационной поддержки, а еще помощи в организации крымских недель моды: "Например, в Москве все недели моды делаются для дизайнеров бесплатно, и наши крымские дизайнеры теперь туда ездят, и участвуют бесплатно. Хочется, чтоб на нас тоже обратили внимание и поддержали. Организовали крымскую неделю моды", - предлагает Левицкая.
И все же дизайнеры не остаются совершенно без помощи. Как и другие предприниматели, они получают субсидирование, участвуют в различных программах, могут рассчитывать на гранты. По словам представителя одного из меховых производств полуострова Элины Горячевой, во взаимодействии с республикой, крымские меховые магазины появились даже в Казахстане. В данном случае помог центр поддержи экспорта РК.
"Если вы понимаете, что готовы продвигать бизнес, презентовать хорошую качественную крымскую продукцию, добивайтесь, обращайтесь в Минпромполитики. Вам помогут", - советует Горячева.