https://crimea.ria.ru/20230526/proekt-istoricheskoy-repliki-briga-merkuriy-v-sevastopole-pochti-gotov-1128993951.html

Проект исторической реплики брига "Меркурий" в Севастополе почти готов

Проект исторической реплики брига "Меркурий" в Севастополе почти готов - РИА Новости Крым, 26.05.2023

Проект исторической реплики брига "Меркурий" в Севастополе почти готов

В Севастополе завершается подготовка проекта исторической реплики бриг "Меркурий". Работа стала комплексным дипломным проектом студентов СевГУ после того, как... РИА Новости Крым, 26.05.2023

2023-05-26T17:08

2023-05-26T17:08

2023-05-26T17:08

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севастополь

бриг "меркурий"

севастопольский государственный университет (севгу)

крым

новости крыма

андрей лубянов

геннадий лекарев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе завершается подготовка проекта исторической реплики бриг "Меркурий". Работа стала комплексным дипломным проектом студентов СевГУ после того, как местные энтузиасты-конструкторы, предложившие идею создания в Севастополе такого судна на разных уровнях, не нашли поддержки и финансирования. Что с идеей создания "Меркурия" для гражданского флота России – в материале РИА Новости Крым.Ровно два года назад, весной 2021 года, в Севастополе энтузиасты активно работали над созданием исторической реплики легенды Черноморского флота – героического брига "Меркурий". За техническую документацию взялись судостроители-конструкторы, историки и краеведы из НКО "Благотворительный фонд "Возрождение брига "Меркурий".Руководитель организации Андрей Лубянов сообщил РИА Новости Крым, что результатом труда, к которому привлекли также и студентов профильных специальностей, будет яхта представительского класса, снаружи максимально приближенная к образу легендарного корабля XIX века. По задумке, она смогла бы служить городу и флоту до полувека: принимать делегации, участвовать в морских парадах и съемках исторических фильмов.Проект предварительно оценивали в 450 – 500 млн рублей, искали заказчика и обещали спустить судно на воду через 3-4 года после получения финансирования.К сожалению, заинтересованных в реализации этой идеи так и не нашлось, хотя содействие обещали многие, говорит сегодня инженер-судостроитель и заслуженный художник-маринист Крыма Андрей Лубянов.Работа встала на уровне предэскизного проекта брига, в котором энтузиасты показали, какой представляют себе его реплику, конструкции и назначение и сделали технические описания.По словам Лубянова, роль привлеченных к работе севастопольских студентов хоть и была небольшой, была важной для них самих с практической точки зрения. Кроме того, учащимся удалось найти некоторые полезные исторические сведения о прототипе "Меркурия", а такой информации сегодня крайне мало. Теперь связь СевГУ в этом направлении утрачена.В самом же университете об идее создания исторической реплики брига "Меркурий" не забыли.По словам завкафедрой "Океанотехника и кораблестроение" Морского института СевГУ Геннадия Лекарева, в ближайшее время, в июне, четверо студентов будут защищать дипломы, посвященные проектированию исторической реплики брига "Меркурий".По его словам, благодаря такой работе студенты приобретают дополнительные компетенции, которые будут очень важны в их дальнейшей производственной деятельности.Более того, эти студенческие работы могут стать основой для разработки технического задания специалистами конструкторского бюро (КБ). Пройти через него документация так или иначе будет должна, отмечает Лекарев."Чтобы судно имело право выходить в море, оно должно получить класс Регистра (Регистр РФ –ред.). А для этого необходимо, чтобы его не студенты проектировали – официально, юридически, – а КБ, который имеет соответствующую лицензию Регистра", – пояснил эксперт.В качестве примера Лекарев привел работу студентов над исследовательским судном "Пионер М" – все их разработки были переданы в КБ. В Севастополь из Санкт-Петербурга оно пришло летом прошлого года.Напомним, это был первый федеральный проект по созданию научно-исследовательского судна, участие в котором приняли студенты. Читайте также на РИА Новости Крым:Прорыв "Меркурия". Чем знаменит бриг, давший имя новому корвету ВМФ РоссииДень памяти подвига брига "Меркурий": как отметят в Севастополе Какой должна быть копия брига "Меркурий": мнение строителей линкора "Полтава"

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, бриг "меркурий", севастопольский государственный университет (севгу), крым, новости крыма, андрей лубянов, геннадий лекарев