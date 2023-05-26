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День памяти подвига брига "Меркурий": как отметят в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.05.2023
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День памяти подвига брига "Меркурий": как отметят в Севастополе
День памяти подвига брига "Меркурий": как отметят в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.05.2023
День памяти подвига брига "Меркурий": как отметят в Севастополе
26 мая севастопольцы отметят день подвига брига "Меркурий" – в 2021 году этот день сделали памятной датой. В городе традиционно пройдут торжественные... РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T07:02
2023-05-26T07:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. 26 мая севастопольцы отметят день подвига брига "Меркурий" – в 2021 году этот день сделали памятной датой. В городе традиционно пройдут торжественные мероприятия, сообщает правительство Севастополя.На Матросском бульваре у памятника А.И. Казарскому в 12:30 состоится иммерсивный спектакль "Меркурий – бриг российский". С 15:00 пройдут творческие мастер-классы, выставка "Потомству в пример" и концертные программы.Севастопольцы смогут поучаствовать в спектакле-экскурсии "Сквозь века. Потомству в пример". В летнем кинотеатре пройдут кинопоказы фильмов "Бриг Меркурий" и "Адмирал Ушаков".Экипаж брига "Меркурий" совершил подвиг 26 мая 1829 года, во время войны с Турцией, вступив в неравный бой с двумя турецкими кораблями. Морской бой продолжался более трех часов. Благодаря умелому ведению боя, мужеству и мастерству русских моряков бриг "Меркурий" вышел победителем.За свой подвиг экипаж брига был удостоен самой высокой награды – права носить Георгиевский кормовой флаг, а командиру брига Александру Ивановичу Казарскому было присвоено звание капитана второго ранга.Полную программу мероприятий смотрите по ссылке.Бриг "Меркурий" построили на Севастопольской верфи и ввели в строй в 1820 году для охраны Черноморского побережья Кавказа, дозорной службы и разведки. Артиллерия "Меркурия" не предназначалась для боя с крупными кораблями, но его отличная маневренность вкупе с высокой боевой выучкой команды превратили легкий парусный разведчик в бриг-победитель морских боев.
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новости крыма, севастополь, история, бриг "меркурий", правительство севастополя, крым, новости, общество
День памяти подвига брига "Меркурий": как отметят в Севастополе

Как отметят День памяти подвига брига "Меркурий" в Севастополе

07:02 26.05.2023
 
© Пресс-служба правительства СевастополяДень памяти брига "Меркурий"
День памяти брига Меркурий
© Пресс-служба правительства Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. 26 мая севастопольцы отметят день подвига брига "Меркурий" – в 2021 году этот день сделали памятной датой. В городе традиционно пройдут торжественные мероприятия, сообщает правительство Севастополя.
На Матросском бульваре у памятника А.И. Казарскому в 12:30 состоится иммерсивный спектакль "Меркурий – бриг российский". С 15:00 пройдут творческие мастер-классы, выставка "Потомству в пример" и концертные программы.
Севастопольцы смогут поучаствовать в спектакле-экскурсии "Сквозь века. Потомству в пример". В летнем кинотеатре пройдут кинопоказы фильмов "Бриг Меркурий" и "Адмирал Ушаков".
Экипаж брига "Меркурий" совершил подвиг 26 мая 1829 года, во время войны с Турцией, вступив в неравный бой с двумя турецкими кораблями. Морской бой продолжался более трех часов. Благодаря умелому ведению боя, мужеству и мастерству русских моряков бриг "Меркурий" вышел победителем.
За свой подвиг экипаж брига был удостоен самой высокой награды – права носить Георгиевский кормовой флаг, а командиру брига Александру Ивановичу Казарскому было присвоено звание капитана второго ранга.
Полную программу мероприятий смотрите по ссылке.
Бриг "Меркурий" построили на Севастопольской верфи и ввели в строй в 1820 году для охраны Черноморского побережья Кавказа, дозорной службы и разведки. Артиллерия "Меркурия" не предназначалась для боя с крупными кораблями, но его отличная маневренность вкупе с высокой боевой выучкой команды превратили легкий парусный разведчик в бриг-победитель морских боев.
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