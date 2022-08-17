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Санкт-Петербург передал Севастополю новое научно-исследовательское судно - РИА Новости Крым, 17.08.2022
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Санкт-Петербург передал Севастополю новое научно-исследовательское судно
Санкт-Петербург передал Севастополю новое научно-исследовательское судно - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Санкт-Петербург передал Севастополю новое научно-исследовательское судно
Научно-исследовательское судно "Пионер-М", построенное на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, направилось в Севастополь. Первые... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T19:16
2022-08-17T19:16
севастополь
наука и технологии
черное море
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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Научно-исследовательское судно "Пионер-М", построенное на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, направилось в Севастополь. Первые исследования на нем готовятся провести уже в декабре. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Севастопольского государственного университета, для которого реализовывался данный проект.В пресс-службе Средне-Невского судостроительного завода сообщили, что переход судна будет осуществляться по внутренним водным путям России и займет три недели."Протяженность маршрута составит около 1500 морских миль (2 778 км). С учетом преодоления системы шлюзования расчетная длительность перехода составит 21 сутки", – говорится в сообщении.Таким образом в Севастополь "Пионер-М" зайдет в первой половине сентября. Судну предстоит участвовать в глобальных научно-исследовательских работах университета, в том числе в рамках многомиллионного проекта "Приоритет 2030".В акваториях Черного и Азовского морей "Пионер-М" займется морской археологией и гидробиологией, построением геоинформационного языка приморских территорий, займется испытаниями аппаратов для жидкостного дыхания и многим другим.На его базе будут готовить судоводителей, штурманов, гидрографов, инженеров кораблестроителей, механиков и электромехаников, а также экспертов в области морских исследований (археологов, биологов, геологов, экологов) и других специалистов."Пионер-М" – маломерное научно-исследовательское судно катамаранного типа с технологией безэкипажного судовождения (БЭС). Водоизмещение судна – 114 тонн. Дальность плавания – 500 миль, автономность - 5 суток, максимальная скорость – 10 узлов (18,5 км/ч).Проект реализован при поддержке Минобрнауки России и Агентства стратегических инициатив при партнерстве Центра судоремонта "Звездочка". Это первый федеральный проект по созданию научно-исследовательского судна, участие в котором приняли студенты со всей страны. Идеи в рамках конкурса инициатив на базе СевГУ выдвигали команды ведущих кораблестроительных вузов РФ, после чего под руководством наставников и был создан концепт нового судна.
https://crimea.ria.ru/20220419/iz-sevastopolya-v-more-vyshlo-na-issledovaniya-nauchnoe-sudno--1122993239.html
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севастополь, наука и технологии, черное море
Санкт-Петербург передал Севастополю новое научно-исследовательское судно

Завод Санкт-Петербурга направил в Севастополь новое научно-исследовательское судно

19:16 17.08.2022
 
© Пресс-служба Средне-Невского судостроительного заводаНаучно-исследовательское судно "Пионер-М"
Научно-исследовательское судно Пионер-М
© Пресс-служба Средне-Невского судостроительного завода
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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Научно-исследовательское судно "Пионер-М", построенное на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, направилось в Севастополь. Первые исследования на нем готовятся провести уже в декабре. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Севастопольского государственного университета, для которого реализовывался данный проект.
"Когда судно придет, его будут расконсервировать на Севастопольском морзаводе, оформлять документы. После будет торжественный заход судна в морской порт. Непосредственно начало научно-экспедиционных работ на судне начнется в начале декабря", – рассказали в учреждении.
В пресс-службе Средне-Невского судостроительного завода сообщили, что переход судна будет осуществляться по внутренним водным путям России и займет три недели.
"Протяженность маршрута составит около 1500 морских миль (2 778 км). С учетом преодоления системы шлюзования расчетная длительность перехода составит 21 сутки", – говорится в сообщении.
Таким образом в Севастополь "Пионер-М" зайдет в первой половине сентября. Судну предстоит участвовать в глобальных научно-исследовательских работах университета, в том числе в рамках многомиллионного проекта "Приоритет 2030".
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На его базе будут готовить судоводителей, штурманов, гидрографов, инженеров кораблестроителей, механиков и электромехаников, а также экспертов в области морских исследований (археологов, биологов, геологов, экологов) и других специалистов.
"Пионер-М" – маломерное научно-исследовательское судно катамаранного типа с технологией безэкипажного судовождения (БЭС). Водоизмещение судна – 114 тонн. Дальность плавания – 500 миль, автономность - 5 суток, максимальная скорость – 10 узлов (18,5 км/ч).
Проект реализован при поддержке Минобрнауки России и Агентства стратегических инициатив при партнерстве Центра судоремонта "Звездочка". Это первый федеральный проект по созданию научно-исследовательского судна, участие в котором приняли студенты со всей страны. Идеи в рамках конкурса инициатив на базе СевГУ выдвигали команды ведущих кораблестроительных вузов РФ, после чего под руководством наставников и был создан концепт нового судна.
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