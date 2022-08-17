https://crimea.ria.ru/20220817/sankt-peterburg-peredal-sevastopolyu-novoe-nauchno-issledovatelskoe-sudno-1124201868.html

Санкт-Петербург передал Севастополю новое научно-исследовательское судно

Санкт-Петербург передал Севастополю новое научно-исследовательское судно - РИА Новости Крым, 17.08.2022

Санкт-Петербург передал Севастополю новое научно-исследовательское судно

Научно-исследовательское судно "Пионер-М", построенное на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, направилось в Севастополь. Первые... РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T19:16

2022-08-17T19:16

2022-08-17T19:16

севастополь

наука и технологии

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/11/1124201823_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d4ba1a4560e27770c690fef0186c8d73.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Научно-исследовательское судно "Пионер-М", построенное на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, направилось в Севастополь. Первые исследования на нем готовятся провести уже в декабре. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Севастопольского государственного университета, для которого реализовывался данный проект.В пресс-службе Средне-Невского судостроительного завода сообщили, что переход судна будет осуществляться по внутренним водным путям России и займет три недели."Протяженность маршрута составит около 1500 морских миль (2 778 км). С учетом преодоления системы шлюзования расчетная длительность перехода составит 21 сутки", – говорится в сообщении.Таким образом в Севастополь "Пионер-М" зайдет в первой половине сентября. Судну предстоит участвовать в глобальных научно-исследовательских работах университета, в том числе в рамках многомиллионного проекта "Приоритет 2030".В акваториях Черного и Азовского морей "Пионер-М" займется морской археологией и гидробиологией, построением геоинформационного языка приморских территорий, займется испытаниями аппаратов для жидкостного дыхания и многим другим.На его базе будут готовить судоводителей, штурманов, гидрографов, инженеров кораблестроителей, механиков и электромехаников, а также экспертов в области морских исследований (археологов, биологов, геологов, экологов) и других специалистов."Пионер-М" – маломерное научно-исследовательское судно катамаранного типа с технологией безэкипажного судовождения (БЭС). Водоизмещение судна – 114 тонн. Дальность плавания – 500 миль, автономность - 5 суток, максимальная скорость – 10 узлов (18,5 км/ч).Проект реализован при поддержке Минобрнауки России и Агентства стратегических инициатив при партнерстве Центра судоремонта "Звездочка". Это первый федеральный проект по созданию научно-исследовательского судна, участие в котором приняли студенты со всей страны. Идеи в рамках конкурса инициатив на базе СевГУ выдвигали команды ведущих кораблестроительных вузов РФ, после чего под руководством наставников и был создан концепт нового судна.

https://crimea.ria.ru/20220419/iz-sevastopolya-v-more-vyshlo-na-issledovaniya-nauchnoe-sudno--1122993239.html

https://crimea.ria.ru/20220412/uchenye-iz-sevastopolya-pomogut-rossii-vernutsya-v-antarktiku-1122917750.html

севастополь

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, наука и технологии, черное море