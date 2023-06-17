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Путь в никуда: музейщики Крыма об "украинизации" русских художников

Путь в никуда: музейщики Крыма об "украинизации" русских художников - РИА Новости Крым, 17.06.2023

Путь в никуда: музейщики Крыма об "украинизации" русских художников

Украинская культура исторически является частью культуры Российской Империи, а попытка придумать нечто отдельное - традиционный прием националистов всех времен... РИА Новости Крым, 17.06.2023

2023-06-17T08:05

2023-06-17T08:05

2023-06-17T08:05

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Глазунова Светлана Александровна Глазунова Светлана Александровна audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Украинская культура исторически является частью культуры Российской Империи, а попытка придумать нечто отдельное - традиционный прием националистов всех времен и народов, который в итоге ведет к культурному обеднению. Такое мнение высказала в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель директора Симферопольского художественного музея по научной работе Светлана Глазунова, комментируя попытки Украины объявить русских художников Айвазовского, Репина и Куинджи украинскими.Ранее Американский альянс музеев и Национальный союз художников Украины объявили о реализации совместной международной инициативы с целью "возврата культурного наследия Украины". Информационная кампания получила название "Девятый вал или новая реальность" в честь знаменитой картины Ивана Айвазовского. В качестве основной цели декларируется "распространение в мире идеи о многовековой украинской культуре, которая знаменита великими художниками". К таковым киевская и американская пропаганда причисляют Ивана Айвазовского, Илью Репина и Архипа Куинджи.Неотделимы от русского мираПо ее мнению, вся эта кампания с "украинизацией" русской культуры рассчитана на людей совершенно необразованных, поскольку биографии Репина, Айвазовского, Куинджи давно известны, а сами эти художники ощущали и декларировали свою принадлежность к русскому миру."Они сами видели и чувствовали себя представителями огромной российской культуры, которая объединяет множество национальностей, проживавших тогда на территории Российской Империи, потом - СССР. Айвазовский, например, говорил: "Да, я армянин по рождению, но я русский по культуре, по чувству", - напоминает специалист.Опасные практики"Многие русские художники действительно работали на Украине, например, Врубель расписывал храмы Киева, но дело в том, что Украина тогда - часть Российской Империи", - продолжает Глазунова.Эксперт подчеркивает: исторически сложилось так, что городская культура поздно стала заменять сельскую на территориях Российской Империи (а потом СССР), которые только в 1991 году стали частью независимой Украины. Поэтому там удалось сохранить красивые народные традиции. Однако самостоятельная городская культура в этом регионе сформироваться не успела, поэтому им приходится придумывать "некие субстанции, чтобы оправдать притязания на независимость""Любая попытка националистического отделения ведет к тому, что нужно искать маяки, значимые узлы, которые оправдают стремление к такой якобы независимости. Но это какая-то клаустрофобия. Культура тем и богата, что идет взаимообмен. Когда художника начинают изучать с биологической точки зрения: кто он, представляет ли он конкретную национальность - все это проявления нацизма. В XX веке мир узнал, к чему это может привести: тогда все закончилось большой мировой войной, которая началась со страшной идеи, когда одна нация заявила о своем превосходстве. Это игры, ведущие в никуда", - убеждена директор музейного учреждения.Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов отметил, что инициатива американских и украинских музейщиков и художников "украинизировать" русских живописцев является искусственной и бесплодной попыткой сформировать миф об отдельной украинской культуре, которая в реальности всегда была частью русской. Читайте также на РИА Новости Крым:Метрополитен-музей Нью-Йорка объявил Айвазовского армянином из УкраиныУкрасть Айвазовского: в Крыму оценили новые идеи киевского режима"Русский Моне" Архип Куинджи

https://crimea.ria.ru/20230601/v-kieve-zamenyat-pushkina-na-stusa-a-gorkogo--na-grushevskogo-1129116933.html

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новости крыма, культура, искусство , светлана глазунова, владимир константинов