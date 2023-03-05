https://crimea.ria.ru/20230305/metropoliten-muzey-nyu-yorka-obyavil-ayvazovskogo-armyaninom-iz-ukrainy-1127342977.html
Метрополитен-музей Нью-Йорка объявил Айвазовского армянином из Украины
Метрополитен-музей Нью-Йорка объявил Айвазовского армянином из Украины - РИА Новости Крым, 05.03.2023
Метрополитен-музей Нью-Йорка объявил Айвазовского армянином из Украины
В Метрополитен-музее в Нью-Йорке русский художник армянского происхождения Иван Айвазовский объявлен "армянином из Украины". При этом "Ныне Украиной" названа и... РИА Новости Крым, 05.03.2023
2023-03-05T09:36
2023-03-05T09:36
2023-03-05T09:50
в мире
иван айвазовский
сша
украина
крым
феодосия
культура
политика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110890/41/1108904138_0:129:3015:1825_1920x0_80_0_0_7d5994dc610b3b4bebaeff3d218291a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Метрополитен-музее в Нью-Йорке русский художник армянского происхождения Иван Айвазовский объявлен "армянином из Украины". При этом "Ныне Украиной" названа и вся Российская Империя. Об этом свидетельствуют подписи на страницах с картинами всемирно известного мариниста на сайте культурного учреждения США."Иван Константинович Айвазовский (Ованес Айвазян). Армянин, родившийся в Российской империи [ныне Украина]", – сообщается о художнике сразу вверху страницы, рядом с его картиной "Корабль при лунном свете".Далее следуют более подробные данные о маринисте, из которых становится ясно, что Украиной именуется не империя, а ее часть.При этом в некоторых местах на других страницах сайте Метрополитен-музея Иван Константинович по-прежнему "русский художник-романтик, известный своими картинами морских сражений, кораблекрушений и морских штормов".По сообщению армяно-американского издания Asbarez, национальную принадлежность живописца на сайте галереи сменили по инициативе и в ответ на обращение местной армянской диаспоры.Ранее в феврале музей назвал Ивана Айвазовского, а также Илью Репина украинскими живописцами.Аксенов ответил на решение Метрополитен-музея об "украинских художниках" >>Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что сами художники при жизни говорили, что считают себя русскими людьми. И заявила, что допущенное музеем искажение фактов, не имеющее никаких документальных оснований, "не просто подмена, подлог, ошибка или политизация", а "антинаучная деятельность" и "откровенное мошенничество".Заразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и Репина >>Читайте также на РИА Новости Крым:Китайский эксперт назвал помешательством проявления русофобии на ЗападеПолунин сравнил балет с армией и высказался об "анти-России" в культуреОт скифов до героев ВОВ: Крым поможет возродить историю Новороссии
https://crimea.ria.ru/20230209/knizhnaya-voyna-sharikovykh-kak-pereproshivayut-russkoyazychnykh-ukraintsev-1126866480.html
сша
украина
крым
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110890/41/1108904138_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_c694ce142c4015065e1e529b805d0b49.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иван айвазовский, сша, украина, крым, феодосия, культура, политика, общество
Метрополитен-музей Нью-Йорка объявил Айвазовского армянином из Украины
В Метрополитен-музее в Нью-Йорке Айвазовский после украинца стал армянином из Украины
09:36 05.03.2023 (обновлено: 09:50 05.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Метрополитен-музее в Нью-Йорке русский художник армянского происхождения Иван Айвазовский объявлен "армянином из Украины". При этом "Ныне Украиной" названа и вся Российская Империя. Об этом свидетельствуют подписи на страницах с картинами всемирно известного мариниста на сайте культурного учреждения США.
"Иван Константинович Айвазовский (Ованес Айвазян). Армянин, родившийся в Российской империи [ныне Украина]", – сообщается о художнике сразу вверху страницы, рядом с его картиной "Корабль при лунном свете".
Далее следуют более подробные данные о маринисте, из которых становится ясно, что Украиной именуется не империя, а ее часть.
"Близость художника к океану началась на его родине, черноморском порту Феодосия в Крыму, в то время части Российской империи, а ныне Украины", – говорится в тексте.
При этом в некоторых местах на других страницах сайте Метрополитен-музея Иван Константинович по-прежнему "русский художник-романтик, известный своими картинами морских сражений, кораблекрушений и морских штормов".
По сообщению армяно-американского издания Asbarez, национальную принадлежность живописца на сайте галереи сменили по инициативе и в ответ на обращение местной армянской диаспоры.
Ранее в феврале музей назвал Ивана Айвазовского, а также Илью Репина украинскими живописцами
.
Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила
, что сами художники при жизни говорили, что считают себя русскими людьми. И заявила, что допущенное музеем искажение фактов, не имеющее никаких документальных оснований, "не просто подмена, подлог, ошибка или политизация", а "антинаучная деятельность" и "откровенное мошенничество".
Читайте также на РИА Новости Крым: