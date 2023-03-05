https://crimea.ria.ru/20230305/metropoliten-muzey-nyu-yorka-obyavil-ayvazovskogo-armyaninom-iz-ukrainy-1127342977.html

Метрополитен-музей Нью-Йорка объявил Айвазовского армянином из Украины

Метрополитен-музей Нью-Йорка объявил Айвазовского армянином из Украины - РИА Новости Крым, 05.03.2023

Метрополитен-музей Нью-Йорка объявил Айвазовского армянином из Украины

В Метрополитен-музее в Нью-Йорке русский художник армянского происхождения Иван Айвазовский объявлен "армянином из Украины". При этом "Ныне Украиной" названа и... РИА Новости Крым, 05.03.2023

2023-03-05T09:36

2023-03-05T09:36

2023-03-05T09:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Метрополитен-музее в Нью-Йорке русский художник армянского происхождения Иван Айвазовский объявлен "армянином из Украины". При этом "Ныне Украиной" названа и вся Российская Империя. Об этом свидетельствуют подписи на страницах с картинами всемирно известного мариниста на сайте культурного учреждения США."Иван Константинович Айвазовский (Ованес Айвазян). Армянин, родившийся в Российской империи [ныне Украина]", – сообщается о художнике сразу вверху страницы, рядом с его картиной "Корабль при лунном свете".Далее следуют более подробные данные о маринисте, из которых становится ясно, что Украиной именуется не империя, а ее часть.При этом в некоторых местах на других страницах сайте Метрополитен-музея Иван Константинович по-прежнему "русский художник-романтик, известный своими картинами морских сражений, кораблекрушений и морских штормов".По сообщению армяно-американского издания Asbarez, национальную принадлежность живописца на сайте галереи сменили по инициативе и в ответ на обращение местной армянской диаспоры.Ранее в феврале музей назвал Ивана Айвазовского, а также Илью Репина украинскими живописцами.Аксенов ответил на решение Метрополитен-музея об "украинских художниках" >>Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что сами художники при жизни говорили, что считают себя русскими людьми. И заявила, что допущенное музеем искажение фактов, не имеющее никаких документальных оснований, "не просто подмена, подлог, ошибка или политизация", а "антинаучная деятельность" и "откровенное мошенничество".Заразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и Репина >>Читайте также на РИА Новости Крым:Китайский эксперт назвал помешательством проявления русофобии на ЗападеПолунин сравнил балет с армией и высказался об "анти-России" в культуреОт скифов до героев ВОВ: Крым поможет возродить историю Новороссии

https://crimea.ria.ru/20230209/knizhnaya-voyna-sharikovykh-kak-pereproshivayut-russkoyazychnykh-ukraintsev-1126866480.html

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в мире, иван айвазовский, сша, украина, крым, феодосия, культура, политика, общество