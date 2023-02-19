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Полунин сравнил балет с армией и высказался об "анти-России" в культуре - РИА Новости Крым, 19.02.2023
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Полунин сравнил балет с армией и высказался об "анти-России" в культуре
Полунин сравнил балет с армией и высказался об "анти-России" в культуре - РИА Новости Крым, 19.02.2023
Полунин сравнил балет с армией и высказался об "анти-России" в культуре
Ректор Академии хореографии в Севастополе, мировая звезда и самый молодой премьер в истории Британского королевского балета Сергей Полунин сравнил балет с... РИА Новости Крым, 19.02.2023
2023-02-19T08:02
2023-02-19T08:02
культура
общество
россия
спорт
театр оперы и балета в севастополе
сша
великобритания
мнения
сергей полунин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Ректор Академии хореографии в Севастополе, мировая звезда и самый молодой премьер в истории Британского королевского балета Сергей Полунин сравнил балет с армией, и рассказал, почему Россия от нынешних антироссийских настроений в мировой культуре только выиграет.Балет как армия"Балет – это очень тяжелый труд. Нельзя сделать курс и научиться балету. Должно пройти 7, 8, 9 лет серьезной подготовки, чтобы тело изменилось, стало податливым для балета. Тяжелая работа. Можно сравнить с армией, дисциплиной серьезнейшей", – сказал Полунин в кино-интервью на канале "Татарка.FM".При этом он подчеркнул, что в воспитании будущих артистов балета, у которых детство "не такое свободное и игровое", очень важен баланс."Я бы уменьшал домашние задания... Должно быть саморазвитие – через игры, общение с другими, на улице играть. Это все важно. Баланс", – заметил артист.Анти-Россия в культуреЧто касается разбалансировки в отношениях между артистами и целыми направлениями в культурной жизни мирового сообщества, то всякого рода отказы от русского в искусстве, в том числе в балете, самой России только на пользу, считает Полунин.Артисты как "улучшатели" отношений между странамиСейчас тем, кто переехал или живет в Лондоне, не только "модно, но еще и нужно быть против России", отмечает артист."Русские люди, которые перемещаются в Лондоне, чтобы быть принятыми в общество, должны поддерживать такую антипозицию", - рассказывает он.Однако, по мнению Полунина, артисты "созданы для того, чтобы улучшать отношения и взаимодействие между странами". Сам Полунин признается, что "ушел в русскую историю", приняв решение "максимально поддерживать Россию и Владимира Путина", поскольку "оставаться посередине уже нельзя". Но если появится возможность примирить стороны – он ею непременно восползуется."Если будет возможность, и я увижу, что можно Англию с Россией свести или Америку с Россией, или как-то повлиять на что-то – я, конечно, буду только рад, потому что все мы люди", – заявил Полунин.Читайте также на РИА Новости Крым:Академия хореографии Севастополя объявила первый набор "специалистов"Здание Академии хореографии в Севастополе готово наполовинуРоссию "отменить" нельзя – писатель Рой
https://crimea.ria.ru/20220429/kot-mostik-v-mezhdunarodnyy-den-tantsa-pobyl-artistom-baleta--foto-1123091919.html
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культура, общество, россия, спорт, театр оперы и балета в севастополе, сша, великобритания, мнения, сергей полунин
Полунин сравнил балет с армией и высказался об "анти-России" в культуре

Полунин сравнил балет с армией и высказался о культуре анти-России на Украине и Западе

08:02 19.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевПолунин открыл "Академию хореографии" в Севастополе
Полунин открыл Академию хореографии в Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Ректор Академии хореографии в Севастополе, мировая звезда и самый молодой премьер в истории Британского королевского балета Сергей Полунин сравнил балет с армией, и рассказал, почему Россия от нынешних антироссийских настроений в мировой культуре только выиграет.

Балет как армия

"Балет – это очень тяжелый труд. Нельзя сделать курс и научиться балету. Должно пройти 7, 8, 9 лет серьезной подготовки, чтобы тело изменилось, стало податливым для балета. Тяжелая работа. Можно сравнить с армией, дисциплиной серьезнейшей", – сказал Полунин в кино-интервью на канале "Татарка.FM".
При этом он подчеркнул, что в воспитании будущих артистов балета, у которых детство "не такое свободное и игровое", очень важен баланс.
"Я бы уменьшал домашние задания... Должно быть саморазвитие – через игры, общение с другими, на улице играть. Это все важно. Баланс", – заметил артист.
Занятия в Академии хореографии в Севастополе - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля 2022, 19:01Новости от кота Мостика
Кот Мостик в Международный день танца побыл артистом балета – фотоРедактор котоновостей побывал в севастопольской Академии хореографии. Именно здесь рождается крымский балет. Ученики подготовительных классов уже активно готовятся к сдаче вступительных экзаменов, много тренируются и мечтают связать свою жизнь с большой сценой. Как работают юные дарования, смотрите праздничной фотоленте РИА Новости Крым.

Анти-Россия в культуре

Что касается разбалансировки в отношениях между артистами и целыми направлениями в культурной жизни мирового сообщества, то всякого рода отказы от русского в искусстве, в том числе в балете, самой России только на пользу, считает Полунин.
"Точно не расстраивает. Если есть какое-то ограничение – отлично. Потому что это дает концентрацию, внутри страны, внутри России. Тяжело для них. Любые театры Европы – у них тоже база классическая, русская. В Америке 70% продаж билетов – это "Щелкунчик", Чайковский... База в украинском театре везде построена на русской культуре, и они друг у друга спрашивают: "А что вы будете делать?" Это чуть и смешно, и грустно. Но зритель любит классику. Поэтому они вредят сами себе получается", – сказал Полунин.

Артисты как "улучшатели" отношений между странами

Сейчас тем, кто переехал или живет в Лондоне, не только "модно, но еще и нужно быть против России", отмечает артист.
"Русские люди, которые перемещаются в Лондоне, чтобы быть принятыми в общество, должны поддерживать такую антипозицию", - рассказывает он.
Однако, по мнению Полунина, артисты "созданы для того, чтобы улучшать отношения и взаимодействие между странами". Сам Полунин признается, что "ушел в русскую историю", приняв решение "максимально поддерживать Россию и Владимира Путина", поскольку "оставаться посередине уже нельзя". Но если появится возможность примирить стороны – он ею непременно восползуется.
"Если будет возможность, и я увижу, что можно Англию с Россией свести или Америку с Россией, или как-то повлиять на что-то – я, конечно, буду только рад, потому что все мы люди", – заявил Полунин.
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КультураОбществоРоссияСпортТеатр оперы и балета в СевастополеСШАВеликобританияМненияСергей Полунин
 
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