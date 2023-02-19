https://crimea.ria.ru/20230219/polunin-sravnil-balet-s-armiey-i-vyskazalsya-ob-anti-rossii-v-kulture-1127026411.html

Полунин сравнил балет с армией и высказался об "анти-России" в культуре

Полунин сравнил балет с армией и высказался об "анти-России" в культуре - РИА Новости Крым, 19.02.2023

Полунин сравнил балет с армией и высказался об "анти-России" в культуре

Ректор Академии хореографии в Севастополе, мировая звезда и самый молодой премьер в истории Британского королевского балета Сергей Полунин сравнил балет с... РИА Новости Крым, 19.02.2023

2023-02-19T08:02

2023-02-19T08:02

2023-02-19T08:02

культура

общество

россия

спорт

театр оперы и балета в севастополе

сша

великобритания

мнения

сергей полунин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Ректор Академии хореографии в Севастополе, мировая звезда и самый молодой премьер в истории Британского королевского балета Сергей Полунин сравнил балет с армией, и рассказал, почему Россия от нынешних антироссийских настроений в мировой культуре только выиграет.Балет как армия"Балет – это очень тяжелый труд. Нельзя сделать курс и научиться балету. Должно пройти 7, 8, 9 лет серьезной подготовки, чтобы тело изменилось, стало податливым для балета. Тяжелая работа. Можно сравнить с армией, дисциплиной серьезнейшей", – сказал Полунин в кино-интервью на канале "Татарка.FM".При этом он подчеркнул, что в воспитании будущих артистов балета, у которых детство "не такое свободное и игровое", очень важен баланс."Я бы уменьшал домашние задания... Должно быть саморазвитие – через игры, общение с другими, на улице играть. Это все важно. Баланс", – заметил артист.Анти-Россия в культуреЧто касается разбалансировки в отношениях между артистами и целыми направлениями в культурной жизни мирового сообщества, то всякого рода отказы от русского в искусстве, в том числе в балете, самой России только на пользу, считает Полунин.Артисты как "улучшатели" отношений между странамиСейчас тем, кто переехал или живет в Лондоне, не только "модно, но еще и нужно быть против России", отмечает артист."Русские люди, которые перемещаются в Лондоне, чтобы быть принятыми в общество, должны поддерживать такую антипозицию", - рассказывает он.Однако, по мнению Полунина, артисты "созданы для того, чтобы улучшать отношения и взаимодействие между странами". Сам Полунин признается, что "ушел в русскую историю", приняв решение "максимально поддерживать Россию и Владимира Путина", поскольку "оставаться посередине уже нельзя". Но если появится возможность примирить стороны – он ею непременно восползуется."Если будет возможность, и я увижу, что можно Англию с Россией свести или Америку с Россией, или как-то повлиять на что-то – я, конечно, буду только рад, потому что все мы люди", – заявил Полунин.Читайте также на РИА Новости Крым:Академия хореографии Севастополя объявила первый набор "специалистов"Здание Академии хореографии в Севастополе готово наполовинуРоссию "отменить" нельзя – писатель Рой

https://crimea.ria.ru/20220429/kot-mostik-v-mezhdunarodnyy-den-tantsa-pobyl-artistom-baleta--foto-1123091919.html

россия

сша

великобритания

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, общество, россия, спорт, театр оперы и балета в севастополе, сша, великобритания, мнения, сергей полунин