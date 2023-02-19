https://crimea.ria.ru/20230219/polunin-sravnil-balet-s-armiey-i-vyskazalsya-ob-anti-rossii-v-kulture-1127026411.html
Полунин сравнил балет с армией и высказался об "анти-России" в культуре
Полунин сравнил балет с армией и высказался об "анти-России" в культуре - РИА Новости Крым, 19.02.2023
Полунин сравнил балет с армией и высказался об "анти-России" в культуре
Ректор Академии хореографии в Севастополе, мировая звезда и самый молодой премьер в истории Британского королевского балета Сергей Полунин сравнил балет с... РИА Новости Крым, 19.02.2023
2023-02-19T08:02
2023-02-19T08:02
2023-02-19T08:02
культура
общество
россия
спорт
театр оперы и балета в севастополе
сша
великобритания
мнения
сергей полунин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111779/43/1117794397_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_6e315bd3a5130110737a1ef4fb649695.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Ректор Академии хореографии в Севастополе, мировая звезда и самый молодой премьер в истории Британского королевского балета Сергей Полунин сравнил балет с армией, и рассказал, почему Россия от нынешних антироссийских настроений в мировой культуре только выиграет.Балет как армия"Балет – это очень тяжелый труд. Нельзя сделать курс и научиться балету. Должно пройти 7, 8, 9 лет серьезной подготовки, чтобы тело изменилось, стало податливым для балета. Тяжелая работа. Можно сравнить с армией, дисциплиной серьезнейшей", – сказал Полунин в кино-интервью на канале "Татарка.FM".При этом он подчеркнул, что в воспитании будущих артистов балета, у которых детство "не такое свободное и игровое", очень важен баланс."Я бы уменьшал домашние задания... Должно быть саморазвитие – через игры, общение с другими, на улице играть. Это все важно. Баланс", – заметил артист.Анти-Россия в культуреЧто касается разбалансировки в отношениях между артистами и целыми направлениями в культурной жизни мирового сообщества, то всякого рода отказы от русского в искусстве, в том числе в балете, самой России только на пользу, считает Полунин.Артисты как "улучшатели" отношений между странамиСейчас тем, кто переехал или живет в Лондоне, не только "модно, но еще и нужно быть против России", отмечает артист."Русские люди, которые перемещаются в Лондоне, чтобы быть принятыми в общество, должны поддерживать такую антипозицию", - рассказывает он.Однако, по мнению Полунина, артисты "созданы для того, чтобы улучшать отношения и взаимодействие между странами". Сам Полунин признается, что "ушел в русскую историю", приняв решение "максимально поддерживать Россию и Владимира Путина", поскольку "оставаться посередине уже нельзя". Но если появится возможность примирить стороны – он ею непременно восползуется."Если будет возможность, и я увижу, что можно Англию с Россией свести или Америку с Россией, или как-то повлиять на что-то – я, конечно, буду только рад, потому что все мы люди", – заявил Полунин.Читайте также на РИА Новости Крым:Академия хореографии Севастополя объявила первый набор "специалистов"Здание Академии хореографии в Севастополе готово наполовинуРоссию "отменить" нельзя – писатель Рой
https://crimea.ria.ru/20220429/kot-mostik-v-mezhdunarodnyy-den-tantsa-pobyl-artistom-baleta--foto-1123091919.html
россия
сша
великобритания
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111779/43/1117794397_58:0:1477:1064_1920x0_80_0_0_fd080989724ca4f9644153fd353511f5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, общество, россия, спорт, театр оперы и балета в севастополе, сша, великобритания, мнения, сергей полунин
Полунин сравнил балет с армией и высказался об "анти-России" в культуре
Полунин сравнил балет с армией и высказался о культуре анти-России на Украине и Западе
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Ректор Академии хореографии в Севастополе, мировая звезда и самый молодой премьер в истории Британского королевского балета Сергей Полунин сравнил балет с армией, и рассказал, почему Россия от нынешних антироссийских настроений в мировой культуре только выиграет.
Балет как армия
"Балет – это очень тяжелый труд. Нельзя сделать курс и научиться балету. Должно пройти 7, 8, 9 лет серьезной подготовки, чтобы тело изменилось, стало податливым для балета. Тяжелая работа. Можно сравнить с армией, дисциплиной серьезнейшей", – сказал Полунин в кино-интервью
на канале "Татарка.FM".
При этом он подчеркнул, что в воспитании будущих артистов балета, у которых детство "не такое свободное и игровое", очень важен баланс.
"Я бы уменьшал домашние задания... Должно быть саморазвитие – через игры, общение с другими, на улице играть. Это все важно. Баланс", – заметил артист.
Анти-Россия в культуре
Что касается разбалансировки в отношениях между артистами и целыми направлениями в культурной жизни мирового сообщества, то всякого рода отказы от русского в искусстве, в том числе в балете, самой России только на пользу, считает Полунин.
"Точно не расстраивает. Если есть какое-то ограничение – отлично. Потому что это дает концентрацию, внутри страны, внутри России. Тяжело для них. Любые театры Европы – у них тоже база классическая, русская. В Америке 70% продаж билетов – это "Щелкунчик", Чайковский... База в украинском театре везде построена на русской культуре, и они друг у друга спрашивают: "А что вы будете делать?" Это чуть и смешно, и грустно. Но зритель любит классику. Поэтому они вредят сами себе получается", – сказал Полунин.
Артисты как "улучшатели" отношений между странами
Сейчас тем, кто переехал или живет в Лондоне, не только "модно, но еще и нужно быть против России", отмечает артист.
"Русские люди, которые перемещаются в Лондоне, чтобы быть принятыми в общество, должны поддерживать такую антипозицию", - рассказывает он.
Однако, по мнению Полунина, артисты "созданы для того, чтобы улучшать отношения и взаимодействие между странами". Сам Полунин признается, что "ушел в русскую историю", приняв решение "максимально поддерживать Россию и Владимира Путина", поскольку "оставаться посередине уже нельзя". Но если появится возможность примирить стороны – он ею непременно восползуется.
"Если будет возможность, и я увижу, что можно Англию с Россией свести или Америку с Россией, или как-то повлиять на что-то – я, конечно, буду только рад, потому что все мы люди", – заявил Полунин.
Читайте также на РИА Новости Крым: