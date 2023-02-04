https://crimea.ria.ru/20230204/rossiyu-otmenit-nelzya--pisatel-roy-1126784316.html

Россию "отменить" нельзя – писатель Рой

Россию "отменить" нельзя – писатель Рой - РИА Новости Крым, 04.02.2023

Россию "отменить" нельзя – писатель Рой

США и страны Запада вкладывают огромные ресурсы в умышленное искажение истории и формирование нужной им идеологии будущих поколений. Однако Россия может нести... РИА Новости Крым, 04.02.2023

2023-02-04T18:45

2023-02-04T18:45

2023-02-04T18:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. США и страны Запада вкладывают огромные ресурсы в умышленное искажение истории и формирование нужной им идеологии будущих поколений. Однако Россия может нести свои идеи и ценности через литературу и детские мультфильмы, популярные во всем мире. Такое мнение выразил писатель Олег Рой в интервью "Sputnik на русском"."В США для культивирования ее лжи работают целые университеты, тысячи и тысячи специалистов ежесекундно работают над тем, чтобы коверкать (историю – ред.) и доносить через слово и литературу нужные им нормативы для влияния на массы. А потом оно дальше расползается через книги, кино, театры", - говорит Рой.И это привело к тому, что американцы, живущие в "закрытом" государстве с верой в свою исключительность, верят в навязанную Вашингтоном "правду". При этом полностью нивелируя роль России в мировой истории."У нас половина объединенного Запада думают, что не мы выиграли войну. Они отмечают праздники, где не учитывают роль русского солдата. Да если бы не они, где бы были эти страны, которые сегодня заявляют о намерении поставить Украине танки? Это мы дали им суверенитет, сделали из ничего страну, которая сейчас вместо благодарности рушит памятники солдатам-освободителям. Это все забывается", - сказал писатель.Он считает, что противостоять этому можно, в том числе, через кино и литературу. Для этого на уровне министерства образования или министерства культуры можно создать отдел, который будет заниматься подготовкой книг и материалов об истории России, прославленных полководцах, войнах и подвигах солдат, отражать реальные события прошлого и настоящего. Эту литературу будут изучать и в школах, и в рамках внеурочной деятельности, и даже просто поставлять в библиотеки, количество которых в России насчитывает 76 тысяч. "Это позволит уже сегодня думать о завтрашнем поколении", - уверен писатель.Читайте также на РИА Новости Крым:В России предложили способ защиты от фальсификации всемирной историиПутин поручил внедрить отдельный курс по истории для молодежиМенять учебники истории нужно не только на Украине, а и в России – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, россия, политика, в мире, культура, общество, олег рой, sputnik, видео