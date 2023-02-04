Рейтинг@Mail.ru
Россию "отменить" нельзя – писатель Рой - РИА Новости Крым, 04.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230204/rossiyu-otmenit-nelzya--pisatel-roy-1126784316.html
Россию "отменить" нельзя – писатель Рой
Россию "отменить" нельзя – писатель Рой - РИА Новости Крым, 04.02.2023
Россию "отменить" нельзя – писатель Рой
США и страны Запада вкладывают огромные ресурсы в умышленное искажение истории и формирование нужной им идеологии будущих поколений. Однако Россия может нести... РИА Новости Крым, 04.02.2023
2023-02-04T18:45
2023-02-04T18:45
мнения
россия
политика
в мире
культура
общество
олег рой
sputnik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126784161_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7fac07442f0eefd5fad710112a93f97f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. США и страны Запада вкладывают огромные ресурсы в умышленное искажение истории и формирование нужной им идеологии будущих поколений. Однако Россия может нести свои идеи и ценности через литературу и детские мультфильмы, популярные во всем мире. Такое мнение выразил писатель Олег Рой в интервью "Sputnik на русском"."В США для культивирования ее лжи работают целые университеты, тысячи и тысячи специалистов ежесекундно работают над тем, чтобы коверкать (историю – ред.) и доносить через слово и литературу нужные им нормативы для влияния на массы. А потом оно дальше расползается через книги, кино, театры", - говорит Рой.И это привело к тому, что американцы, живущие в "закрытом" государстве с верой в свою исключительность, верят в навязанную Вашингтоном "правду". При этом полностью нивелируя роль России в мировой истории."У нас половина объединенного Запада думают, что не мы выиграли войну. Они отмечают праздники, где не учитывают роль русского солдата. Да если бы не они, где бы были эти страны, которые сегодня заявляют о намерении поставить Украине танки? Это мы дали им суверенитет, сделали из ничего страну, которая сейчас вместо благодарности рушит памятники солдатам-освободителям. Это все забывается", - сказал писатель.Он считает, что противостоять этому можно, в том числе, через кино и литературу. Для этого на уровне министерства образования или министерства культуры можно создать отдел, который будет заниматься подготовкой книг и материалов об истории России, прославленных полководцах, войнах и подвигах солдат, отражать реальные события прошлого и настоящего. Эту литературу будут изучать и в школах, и в рамках внеурочной деятельности, и даже просто поставлять в библиотеки, количество которых в России насчитывает 76 тысяч. "Это позволит уже сегодня думать о завтрашнем поколении", - уверен писатель.Читайте также на РИА Новости Крым:В России предложили способ защиты от фальсификации всемирной историиПутин поручил внедрить отдельный курс по истории для молодежиМенять учебники истории нужно не только на Украине, а и в России – мнение
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126784161_1:0:961:720_1920x0_80_0_0_9c474d80419149abff76f49d50c262d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, россия, политика, в мире, культура, общество, олег рой, sputnik, видео
Россию "отменить" нельзя – писатель Рой

Писатель Рой: Запад никогда не сможет "отменить" Россию и русский мир

18:45 04.02.2023
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. США и страны Запада вкладывают огромные ресурсы в умышленное искажение истории и формирование нужной им идеологии будущих поколений. Однако Россия может нести свои идеи и ценности через литературу и детские мультфильмы, популярные во всем мире. Такое мнение выразил писатель Олег Рой в интервью "Sputnik на русском".
"В США для культивирования ее лжи работают целые университеты, тысячи и тысячи специалистов ежесекундно работают над тем, чтобы коверкать (историю – ред.) и доносить через слово и литературу нужные им нормативы для влияния на массы. А потом оно дальше расползается через книги, кино, театры", - говорит Рой.
И это привело к тому, что американцы, живущие в "закрытом" государстве с верой в свою исключительность, верят в навязанную Вашингтоном "правду". При этом полностью нивелируя роль России в мировой истории.
"У нас половина объединенного Запада думают, что не мы выиграли войну. Они отмечают праздники, где не учитывают роль русского солдата. Да если бы не они, где бы были эти страны, которые сегодня заявляют о намерении поставить Украине танки? Это мы дали им суверенитет, сделали из ничего страну, которая сейчас вместо благодарности рушит памятники солдатам-освободителям. Это все забывается", - сказал писатель.
Он считает, что противостоять этому можно, в том числе, через кино и литературу. Для этого на уровне министерства образования или министерства культуры можно создать отдел, который будет заниматься подготовкой книг и материалов об истории России, прославленных полководцах, войнах и подвигах солдат, отражать реальные события прошлого и настоящего. Эту литературу будут изучать и в школах, и в рамках внеурочной деятельности, и даже просто поставлять в библиотеки, количество которых в России насчитывает 76 тысяч. "Это позволит уже сегодня думать о завтрашнем поколении", - уверен писатель.
"Нас никто не "отменит". Они (западные идеологи – ред.) пытаются, но попросту не в состоянии это сделать, поскольку слишком велика и величественна русская нация и русский мир. Его нельзя отменить. Не получится. Я думаю, что они уже и сами это понимают. И когда двери будут открываться, а это произойдет, нам надо быть к этому готовыми. Что мы можем предложить? Наряду с прекрасными Чеховым, Пушкиным, Достоевским и Толстым нужно думать о современности. А это литература, кино, мюзиклы, балеты. Все это надо делать уже сейчас и помнить, что даже в годы Великой Отечественной войны культурный фронт ни останавливался ни на день, ни на час. И работать нам надо уже сегодня", - заключил Рой.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России предложили способ защиты от фальсификации всемирной истории
Путин поручил внедрить отдельный курс по истории для молодежи
Менять учебники истории нужно не только на Украине, а и в России – мнение
МненияРоссияПолитикаВ миреКультураОбществоОлег РойSputnik
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:56Снежный шторм надвигается на Крым
19:23В Крыму вводят предварительную запись на получение сертификата и выплаты
18:45Россию "отменить" нельзя – писатель Рой
18:11Фортификация в Крыму и трагедия в Севастополе: топ новостей недели
17:47И в космосе не по пути: Украина разорвала еще одно соглашение с Россией
17:30Во Франции нашли объяснение поставкам оружия Киеву
16:59Расслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и марте
16:34Шесть автомобилей застряли в снегу под Алуштой
16:16Под Симферополем горит склад
15:58Это странное слово "Тирлям": Театр детям и для детей
15:42Наступление армии России в Донбассе: сводка Минобороны
15:18Домашние роды в Крыму обернулись трагедией – заведено уголовное дело
14:39Карантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классов
14:08Одесса осталась без света
13:42Очередь, погода и паромы: как работает Керченская переправа
13:20ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область
12:34Как жили и работали лидеры Большой тройки в Крыму – фильм 16:1916:19
12:20Стали известны подробности смертельного пожара в Симферополе
11:33Переговоров не будет: Медведев озвучил ответ РФ в случае ударов по Крыму
11:00Из украинского плена вернулись 63 российских военных
Лента новостейМолния