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В МИД России ответили на "украинизацию" Айвазовского и Репина
В МИД России ответили на "украинизацию" Айвазовского и Репина - РИА Новости Крым, 17.02.2023
В МИД России ответили на "украинизацию" Айвазовского и Репина
Нью-йоркские музейщики, назвавшие русских художников Илью Репина, Ивана Айвазовского и Архипа Куинджи украинскими, занимаются антинаучной деятельностью и... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T14:01
2023-02-17T14:01
2023-02-17T14:02
мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Нью-йоркские музейщики, назвавшие русских художников Илью Репина, Ивана Айвазовского и Архипа Куинджи украинскими, занимаются антинаучной деятельностью и фактически совершают преступление. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По словам Захаровой, это не просто фальсификация, которая укладывается в линию Запада по отмене русской культуры, а "откровенное мошенничество и вредительство", которое должны расследовать правоохранительные органы.Она также напомнила, что при жизни упомянутые выше художники неоднократно называли себя русскими людьми."Видимо, они что-то вкладывали в это понятие. Или мы и у них отнимем право, то самое, которое было всегда - на сохранение памяти и правды о людях, которые ушли?" – добавила представитель МИД РФ.Ранее Метрополитен-музей в Нью-Йорке решил "изменить" национальность русских художников Айвазовского и Репина, назвав их "украинцами". До этого аналогичные изменения были внесены в данные об Архипе Куинджи.Глава Республики Крым Сергей Аксенов, комментируя действия американских музейщиков, заявил, что Айвазовский и Репин "были бы очень удивлены", если бы узнали, что их причислили к "украинским художникам".По мнению губернатора, "киевским недоумкам" и их западным покровителям "надо украсть чужое", если нет ничего своего.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов ответил на решение Метрополитен-музея об "украинских художниках"Заразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и РепинаКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, культура, украина, сша, россия, общество
В МИД России ответили на "украинизацию" Айвазовского и Репина
Захарова: отнесение Репина и Айвазовского к украинским художникам преступно и антинаучно
14:01 17.02.2023 (обновлено: 14:02 17.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Нью-йоркские музейщики, назвавшие русских художников Илью Репина, Ивана Айвазовского и Архипа Куинджи украинскими, занимаются антинаучной деятельностью и фактически совершают преступление. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы стали свидетелями, как крупнейший музей с мировым именем занимается антинаучной деятельностью. Это не просто подмена, подлог, ошибка или политизация – это антинаучная деятельность. Если у вас есть доказанные факты, подкрепленные документами, и вы их намеренно искажаете, превращая это все в кампанию – это антинаучная деятельность", – сказала дипломат на брифинге в пятницу.
По словам Захаровой, это не просто фальсификация, которая укладывается в линию Запада по отмене русской культуры, а "откровенное мошенничество и вредительство", которое должны расследовать правоохранительные органы.
Она также напомнила, что при жизни упомянутые выше художники неоднократно называли себя русскими людьми.
"Видимо, они что-то вкладывали в это понятие. Или мы и у них отнимем право, то самое, которое было всегда - на сохранение памяти и правды о людях, которые ушли?" – добавила представитель МИД РФ.
Ранее Метрополитен-музей в Нью-Йорке решил "изменить" национальность русских художников Айвазовского и Репина, назвав их "украинцами". До этого аналогичные изменения были внесены в данные об Архипе Куинджи.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов, комментируя действия американских музейщиков, заявил
, что Айвазовский и Репин "были бы очень удивлены", если бы узнали, что их причислили к "украинским художникам".
По мнению губернатора, "киевским недоумкам" и их западным покровителям "надо украсть чужое", если нет ничего своего.
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