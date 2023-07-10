https://crimea.ria.ru/20230710/volontery-pobedy-vstretilis-s-veteranami-svo-1129940109.html
"Волонтеры Победы" встретились с ветеранами СВО
"Волонтеры Победы" встретились с ветеранами СВО - РИА Новости Крым, 10.07.2023
"Волонтеры Победы" встретились с ветеранами СВО
Что бойцы носят на передовой, чтобы защитить себя, как должны вести себя военные корреспонденты и почему нельзя фотографировать военную технику – ответы на эти... РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T18:33
2023-07-10T18:33
2023-07-10T18:33
новости крыма
сво
ветераны сво
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общество
владислав сергиенко
запорожская область
сергей пшеничных
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Что бойцы носят на передовой, чтобы защитить себя, как должны вести себя военные корреспонденты и почему нельзя фотографировать военную технику – ответы на эти и другие вопросы получили участники встречи в пресс-центре РИА Новости Крым. Ответить на вопросы подростков–активистов движения "Волонтеры Победы" пришли ветераны СВО и журналист Владислав Сергиенко, работающий в Запорожской области в условиях военного положения.Почти в самом начале СВО Владислав вместе с коллегами приехал налаживать работу новых СМИ в Запорожской области. Теперь он начальник информационного отдела в военно-гражданской администрации региона, в его обязанности входит организация работы журналистов и борьба с фейками, которые активно вбрасываются со стороны Украины.Журналисту в зоне военных действий важно выполнять правила, писаные кровью. Например, ни при каких обстоятельствах нельзя снимать военную технику.У Сергея Пшеничных за плечами более 25 лет службы, боевые действия на Украине, в Сирии и других горячих точках. На вопрос, почему он воевал в СВО, ответил так: если я не решу этот вопрос сейчас, то его придется решать моему сыну. Самое важное на передовой, говорит он, – сохранять холодный рассудок и не поддаваться эмоциям, даже когда теряешь близких друзей.Кадровые военнослужащие показали и рассказали ребятам, из чего состоит экипировка бойца на линии боевого соприкосновения. У каждого бойца, помимо "брони", должно быть две аптечки, минимум 14 магазинов с патронами, три подсумка с гранатами и так далее (подробнее смотрите на видео). На руке обязательно должны быть часы, чтобы с их помощью фиксировать время наложения жгута при ранении.Каждый из присутствующих получил возможность примерить бронежилет с полной выкладкой и почувствовать себя хоть немного защитником Родины.Ранее сообщалось, что Белгородская область России сегодня снова подверглась обстрелам, в целом за сутки враг выпустил 26 снарядов по восьми районам области. В Климовском районе Брянской области украинские боевики обстреляли здание детского сада. Накануне в очередной раз были обстреляны из ствольной артиллерии десять населенных пунктов Херсонской области, по территории которой выпущено 68 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинских боевиков становится все меньше: потери ВСУ за суткиБуду молиться о товарищах: воспоминания бойца с Кинбурнской косыСнайпер – глаза фронта: боевой стрелок рассказал о своей роли на войне
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новости крыма, сво, ветераны сво, волонтеры победы, общество, владислав сергиенко, запорожская область, сергей пшеничных, симферополь
"Волонтеры Победы" встретились с ветеранами СВО
Сколько весит бронежилет: ветераны рассказали подробности службы в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым.
Что бойцы носят на передовой, чтобы защитить себя, как должны вести себя военные корреспонденты и почему нельзя фотографировать военную технику – ответы на эти и другие вопросы получили участники встречи в пресс-центре РИА Новости Крым.
Ответить на вопросы подростков–активистов движения "Волонтеры Победы" пришли ветераны СВО и журналист Владислав Сергиенко, работающий в Запорожской области в условиях военного положения.
"Первое и главное: если вы приехали на машине – каждое утро надо ее осматривать. Были прецеденты, когда действительно находили взрывные устройства, люди могли пострадать или, не дай Бог, погибнуть", – рассказал журналист, отвечая на вопрос, какие меры безопасности надо соблюдать в прифронтовой зоне.
Почти в самом начале СВО Владислав вместе с коллегами приехал налаживать работу новых СМИ в Запорожской области. Теперь он начальник информационного отдела в военно-гражданской администрации региона, в его обязанности входит организация работы журналистов и борьба с фейками, которые активно вбрасываются со стороны Украины.
"Приведу достаточно интересный пример, когда у нас начали строительство трассы из Мелитополя в Бердянск: первый фейк – что это на самом деле будет не трасса, а взлетно-посадочная полоса для самолетов и беспилотников. Ну вы понимаете, что это глупость, какая подготовка нужна для взлетно-посадочной полосы. Когда поняли, что это "не зашло", придумали другой вариант – что асфальт с этой трассы срывают и перевозят в Крым для стройки. Ну тоже так себе история, как мы понимаем," – делится подробностями Сергиенко.
Журналисту в зоне военных действий важно выполнять правила, писаные кровью. Например, ни при каких обстоятельствах нельзя снимать военную технику.
"Мы с такими проблемами столкнулись в 2014 году при выполнении задач в Сирийской Арабской Республике, – объяснил начальник отдела военно-патриотического воспитания Всероссийского союза ветеранов СВО в Республике Крым Сергей Пшеничных. – Вы, наверное, знаете, что в вооруженных силах запрещены технические средства, которые можно найти через Интернет. И в тех случаях, когда бойцы выкладывали информацию с привязкой по геолокации, было достаточно случаев, когда гибли и личный состав, и техника".
У Сергея Пшеничных за плечами более 25 лет службы, боевые действия на Украине, в Сирии и других горячих точках. На вопрос, почему он воевал в СВО, ответил так: если я не решу этот вопрос сейчас, то его придется решать моему сыну. Самое важное на передовой, говорит он, – сохранять холодный рассудок и не поддаваться эмоциям, даже когда теряешь близких друзей.
"В ходе ведения боевых действий, когда ты теряешь близких тебе людей, нельзя дать поселиться в душе чувству ненависти. Очень много погибает тех, у кого в душе ненависть," – рассказал Пшеничных.
Кадровые военнослужащие показали и рассказали ребятам, из чего состоит экипировка бойца на линии боевого соприкосновения. У каждого бойца, помимо "брони", должно быть две аптечки, минимум 14 магазинов с патронами, три подсумка с гранатами и так далее (подробнее смотрите на видео). На руке обязательно должны быть часы, чтобы с их помощью фиксировать время наложения жгута при ранении.
Каждый из присутствующих получил возможность примерить бронежилет с полной выкладкой и почувствовать себя хоть немного защитником Родины.
Ранее сообщалось, что Белгородская область России сегодня снова подверглась обстрелам, в целом за сутки враг выпустил
26 снарядов по восьми районам области. В Климовском районе Брянской области украинские боевики обстреляли
здание детского сада. Накануне в очередной раз были обстреляны из ствольной артиллерии десять населенных пунктов
Херсонской области, по территории которой выпущено 68 снарядов.
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