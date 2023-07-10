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"Волонтеры Победы" встретились с ветеранами СВО

"Волонтеры Победы" встретились с ветеранами СВО - РИА Новости Крым, 10.07.2023

"Волонтеры Победы" встретились с ветеранами СВО

Что бойцы носят на передовой, чтобы защитить себя, как должны вести себя военные корреспонденты и почему нельзя фотографировать военную технику – ответы на эти... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T18:33

2023-07-10T18:33

2023-07-10T18:33

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симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Что бойцы носят на передовой, чтобы защитить себя, как должны вести себя военные корреспонденты и почему нельзя фотографировать военную технику – ответы на эти и другие вопросы получили участники встречи в пресс-центре РИА Новости Крым. Ответить на вопросы подростков–активистов движения "Волонтеры Победы" пришли ветераны СВО и журналист Владислав Сергиенко, работающий в Запорожской области в условиях военного положения.Почти в самом начале СВО Владислав вместе с коллегами приехал налаживать работу новых СМИ в Запорожской области. Теперь он начальник информационного отдела в военно-гражданской администрации региона, в его обязанности входит организация работы журналистов и борьба с фейками, которые активно вбрасываются со стороны Украины.Журналисту в зоне военных действий важно выполнять правила, писаные кровью. Например, ни при каких обстоятельствах нельзя снимать военную технику.У Сергея Пшеничных за плечами более 25 лет службы, боевые действия на Украине, в Сирии и других горячих точках. На вопрос, почему он воевал в СВО, ответил так: если я не решу этот вопрос сейчас, то его придется решать моему сыну. Самое важное на передовой, говорит он, – сохранять холодный рассудок и не поддаваться эмоциям, даже когда теряешь близких друзей.Кадровые военнослужащие показали и рассказали ребятам, из чего состоит экипировка бойца на линии боевого соприкосновения. У каждого бойца, помимо "брони", должно быть две аптечки, минимум 14 магазинов с патронами, три подсумка с гранатами и так далее (подробнее смотрите на видео). На руке обязательно должны быть часы, чтобы с их помощью фиксировать время наложения жгута при ранении.Каждый из присутствующих получил возможность примерить бронежилет с полной выкладкой и почувствовать себя хоть немного защитником Родины.Ранее сообщалось, что Белгородская область России сегодня снова подверглась обстрелам, в целом за сутки враг выпустил 26 снарядов по восьми районам области. В Климовском районе Брянской области украинские боевики обстреляли здание детского сада. Накануне в очередной раз были обстреляны из ствольной артиллерии десять населенных пунктов Херсонской области, по территории которой выпущено 68 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинских боевиков становится все меньше: потери ВСУ за суткиБуду молиться о товарищах: воспоминания бойца с Кинбурнской косыСнайпер – глаза фронта: боевой стрелок рассказал о своей роли на войне

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https://crimea.ria.ru/20230215/ne-rassypatsya-vnutri-o-chem-i-zachem-poyut-na-fronte--ot-afgana-do-svo-1126982762.html

https://crimea.ria.ru/20230331/ot-artillerii-ne-skrytsya-tri-istorii-o-chude-iz-zony-svo-1127881986.html

запорожская область

симферополь

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новости крыма, сво, ветераны сво, волонтеры победы, общество, владислав сергиенко, запорожская область, сергей пшеничных, симферополь