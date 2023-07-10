https://crimea.ria.ru/20230710/levyy-bereg-pod-obstrelom-vsu-vypustili-68-snaryadov-po-khersonschine-1129928137.html
Левый берег под обстрелом: ВСУ выпустили 68 снарядов по Херсонщине
Левый берег под обстрелом: ВСУ выпустили 68 снарядов по Херсонщине - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Левый берег под обстрелом: ВСУ выпустили 68 снарядов по Херсонщине
Киев продолжает терроризировать мирные города и села левого берега Херсонщины. Накануне в очередной раз были обстреляны из ствольной артиллерии десять... РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T12:27
2023-07-10T12:27
2023-07-10T12:17
новости
херсонская область
каховка
новая каховка
алешки
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/05/1129198620_0:112:1080:720_1920x0_80_0_0_65627446d464bdebf1a9151255859ee4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Киев продолжает терроризировать мирные города и села левого берега Херсонщины. Накануне в очередной раз были обстреляны из ствольной артиллерии десять населенных пунктов области, выпущено 68 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Уточняется, что больше всего снарядов попало в населенный пункт Песчановка, их было 12, по Казачьим Лагерям украинские боевики выпустили семь снарядов, по Алешкам – восемь, по Подстепному – шесть и по Крынкам – восемь.Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.Ранее сообщалось, что украинские боевики накануне выпустили по мирным населенным пунктам Херсонской области больше 70 снарядов из ствольной артиллерии.Из-за непрекращающихся обстрелов левобережья Днепра Херсонской области погибли два мирных жителя, еще один получил ранения.Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что за последнее время в Херсонской области от террористических действий ВСУ погибли пятеро детей, еще четверо ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине – есть погибшиеВСУ обстреляли Шебекино из "Градов"Украинских боевиков становится все меньше: потери ВСУ за сутки
херсонская область
каховка
новая каховка
алешки
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/05/1129198620_66:0:1026:720_1920x0_80_0_0_c4e6e67745faa4fdbdd43a8a4ac34ddd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, херсонская область, каховка, новая каховка, алешки, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Левый берег под обстрелом: ВСУ выпустили 68 снарядов по Херсонщине
Экстренные службы: украинские боевики выпустили по городам и селам Херсонщины 68 снарядов