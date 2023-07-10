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Левый берег под обстрелом: ВСУ выпустили 68 снарядов по Херсонщине - РИА Новости Крым, 10.07.2023
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Левый берег под обстрелом: ВСУ выпустили 68 снарядов по Херсонщине
Левый берег под обстрелом: ВСУ выпустили 68 снарядов по Херсонщине - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Левый берег под обстрелом: ВСУ выпустили 68 снарядов по Херсонщине
Киев продолжает терроризировать мирные города и села левого берега Херсонщины. Накануне в очередной раз были обстреляны из ствольной артиллерии десять... РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T12:27
2023-07-10T12:17
новости
херсонская область
каховка
новая каховка
алешки
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Киев продолжает терроризировать мирные города и села левого берега Херсонщины. Накануне в очередной раз были обстреляны из ствольной артиллерии десять населенных пунктов области, выпущено 68 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Уточняется, что больше всего снарядов попало в населенный пункт Песчановка, их было 12, по Казачьим Лагерям украинские боевики выпустили семь снарядов, по Алешкам – восемь, по Подстепному – шесть и по Крынкам – восемь.Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.Ранее сообщалось, что украинские боевики накануне выпустили по мирным населенным пунктам Херсонской области больше 70 снарядов из ствольной артиллерии.Из-за непрекращающихся обстрелов левобережья Днепра Херсонской области погибли два мирных жителя, еще один получил ранения.Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что за последнее время в Херсонской области от террористических действий ВСУ погибли пятеро детей, еще четверо ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине – есть погибшиеВСУ обстреляли Шебекино из "Градов"Украинских боевиков становится все меньше: потери ВСУ за сутки
херсонская область
каховка
новая каховка
алешки
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, херсонская область, каховка, новая каховка, алешки, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Левый берег под обстрелом: ВСУ выпустили 68 снарядов по Херсонщине

Экстренные службы: украинские боевики выпустили по городам и селам Херсонщины 68 снарядов

12:27 10.07.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Киев продолжает терроризировать мирные города и села левого берега Херсонщины. Накануне в очередной раз были обстреляны из ствольной артиллерии десять населенных пунктов области, выпущено 68 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Уточняется, что больше всего снарядов попало в населенный пункт Песчановка, их было 12, по Казачьим Лагерям украинские боевики выпустили семь снарядов, по Алешкам – восемь, по Подстепному – шесть и по Крынкам – восемь.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Старой Збурьевке, Раденске и селе Саги, в общей сложности было выпущено 27 снарядов из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.

Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.
Ранее сообщалось, что украинские боевики накануне выпустили по мирным населенным пунктам Херсонской области больше 70 снарядов из ствольной артиллерии.
Из-за непрекращающихся обстрелов левобережья Днепра Херсонской области погибли два мирных жителя, еще один получил ранения.
Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что за последнее время в Херсонской области от террористических действий ВСУ погибли пятеро детей, еще четверо ранены.
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НовостиХерсонская областьКаховкаНовая КаховкаАлешкиВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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