https://crimea.ria.ru/20230710/levyy-bereg-pod-obstrelom-vsu-vypustili-68-snaryadov-po-khersonschine-1129928137.html

Левый берег под обстрелом: ВСУ выпустили 68 снарядов по Херсонщине

Левый берег под обстрелом: ВСУ выпустили 68 снарядов по Херсонщине - РИА Новости Крым, 10.07.2023

Левый берег под обстрелом: ВСУ выпустили 68 снарядов по Херсонщине

Киев продолжает терроризировать мирные города и села левого берега Херсонщины. Накануне в очередной раз были обстреляны из ствольной артиллерии десять... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T12:27

2023-07-10T12:27

2023-07-10T12:17

новости

херсонская область

каховка

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алешки

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Киев продолжает терроризировать мирные города и села левого берега Херсонщины. Накануне в очередной раз были обстреляны из ствольной артиллерии десять населенных пунктов области, выпущено 68 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Уточняется, что больше всего снарядов попало в населенный пункт Песчановка, их было 12, по Казачьим Лагерям украинские боевики выпустили семь снарядов, по Алешкам – восемь, по Подстепному – шесть и по Крынкам – восемь.Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.Ранее сообщалось, что украинские боевики накануне выпустили по мирным населенным пунктам Херсонской области больше 70 снарядов из ствольной артиллерии.Из-за непрекращающихся обстрелов левобережья Днепра Херсонской области погибли два мирных жителя, еще один получил ранения.Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что за последнее время в Херсонской области от террористических действий ВСУ погибли пятеро детей, еще четверо ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине – есть погибшиеВСУ обстреляли Шебекино из "Градов"Украинских боевиков становится все меньше: потери ВСУ за сутки

херсонская область

каховка

новая каховка

алешки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, каховка, новая каховка, алешки, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу