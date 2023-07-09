https://crimea.ria.ru/20230709/vsu-vypustili-po-mirnoy-khersonschine-bolshe-70-snaryadov-za-sutki-1129908708.html
ВСУ выпустили по мирной Херсонщине больше 70 снарядов за сутки
ВСУ выпустили по мирной Херсонщине больше 70 снарядов за сутки - РИА Новости Крым, 09.07.2023
ВСУ выпустили по мирной Херсонщине больше 70 снарядов за сутки
Украинские боевики за минувшие сутки выпустили по мирным населенным пунктам Херсонской области больше 70 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.07.2023
2023-07-09T11:26
2023-07-09T11:26
2023-07-09T11:36
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
новые регионы россии
каховка
новая каховка
алешки
голая пристань
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки выпустили по мирным населенным пунктам Херсонской области больше 70 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Больше всего ударов пришлось на Алешки - в этом населенном пункте зафиксировано 22 "прилета". Кроме того, по Крынкам боевики выпустили семь снарядов, по Старой Збурьевке - девять, по Подстепному - шесть. Неспокойной для жителей нового региона была и ночь. В течение которой киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Голой Пристани, Таврийска. Всего по этим населенным пунктам выпущено 28 снаряда из ствольной артиллерии.Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Накануне сообщалось, что из-за непрекращающихся обстрелов левобережья Днепра Херсонской области погибли два мирных жителя, еще один получил ранения. Всего боевики выпустили за стуки более ста снарядов.Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что за последнее время в Херсонской области от террористических действий ВСУ погибли пятеро детей, еще четверо ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине – есть погибшиеАрта, минометы, пожары - власти Новой Каховки о ситуации в регионеАртиллерийский террор: за сутки боевики ВСУ обстреляли Херсонщину 105 раз
https://crimea.ria.ru/20230706/mesyats-posle-terakta-na-ges-kak-teper-zhivet-novaya-kakhovka--1129863671.html
херсонская область
новые регионы россии
каховка
новая каховка
алешки
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херсонская область, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, каховка, новая каховка, алешки, голая пристань, новости, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ выпустили по мирной Херсонщине больше 70 снарядов за сутки
Украинские боевики выпустили по Херсонской области 72 снаряда из ствольной артиллерии
11:26 09.07.2023 (обновлено: 11:36 09.07.2023)