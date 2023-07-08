https://crimea.ria.ru/20230708/vsu-obstrelyali-shebekino-iz-gradov-1129893119.html

ВСУ обстреляли Шебекино из "Градов"

ВСУ обстреляли Шебекино из "Градов" - РИА Новости Крым, 08.07.2023

ВСУ обстреляли Шебекино из "Градов"

Украинские военные рано утром в субботу обстреляли Шебекино из РСЗО "Град", сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 08.07.2023

2023-07-08T07:19

2023-07-08T07:19

2023-07-08T07:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Украинские военные рано утром в субботу обстреляли Шебекино из РСЗО "Град", сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Он уточнил, что один из снарядов попал на территорию центрального рынка, после чего начался пожар, также загорелись овощная база и автомобиль. Оперативные и аварийные службы занимаются ликвидацией последствий.Боевики ВСУ за предыдущие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 50 различных боеприпасов, из-за обстрелов один мирный житель скончался. Из опасных районов Шебекинского городского округа людей начали эвакуировать в октябре прошлого года. В связи с участившимися обстрелами 31 мая было принято решение эвакуировать из обстреливаемых районов Шебекинского и Грайворонского округов детей. Их приняли на отдых в крымских санаториях в Евпатории и в Бахчисарайском районе.В условиях обстрелов со стороны ВСУ продолжаются восстановительные работы в городе. 2 июля губернатор Гладков сообщил о том, что более половины предприятий Шебекинского городского округа возобновили свою работу. Жителям, проживающим в пунктах временного размещения, было предложено вернуться домой.Читайте также на РИА Новости Крым:Приграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшиеПятеро детей погибли в Херсонской области от обстрелов ВСУ – властиДети из ДНР проходят медико-психологическую реабилитацию в Крыму

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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2023

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