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Жителям Шебекино предлагают вернуться в свои дома - РИА Новости Крым, 04.07.2023
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Жителям Шебекино предлагают вернуться в свои дома
Жителям Шебекино предлагают вернуться в свои дома - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Жителям Шебекино предлагают вернуться в свои дома
Жителям Шебекинского городского округа, проживающим в пунктах временного размещения, с сегодняшнего дня будет предложено вернуться домой. Об этом в... РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T09:52
2023-07-04T09:52
новости
белгородская область
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля – РИА Новости Крым. Жителям Шебекинского городского округа, проживающим в пунктах временного размещения, с сегодняшнего дня будет предложено вернуться домой. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В евпаторийском лагере "Бригантина "Белогорье", который крымские власти передали Белгородской области, дети из обстреливаемых регионов будут отдыхать бесплатно до 1 июня 2024 года."… будут отдыхать дети из приграничной 20-километровой зоны, то есть расстояние от границы – 20 километров, – продолжил белгородский губернатор. – Почему? Потому что понимаем, что очное обучение мы не сможем с 1 сентября им обеспечить, исходя из оперативной обстановки, но хочется помочь этим детям хоть ненадолго вспомнить, что такое глаза учителя вживую, что такое учебные классы, и, конечно, хочется чтобы они отдохнули".В этот промежуток времени родительская плата за проживание детей в лагере также не будет начисляться, напомнил Вячеслав Гладков.Из опасных районов Шебекинского городского округа людей начали эвакуировать в октябре прошлого года. В связи с участившимися обстрелами 31 мая было принято решение эвакуировать из обстреливаемых районов Шебекинского и Грайворонского округов детей. Их приняли на отдых в крымских санаториях в Евпатории и в Бахчисарайском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:В приграничном Шебекино возобновили работу половины предприятийДвижение поездов под Белгородом частично восстановленоОбстреляли КПП из минометов: ВСУ бьют по Белгородской области
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Новости
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новости, белгородская область, обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, евпатория, бахчисарай
Жителям Шебекино предлагают вернуться в свои дома

В Белгородской области размещенным в ПВР жителям Шебекино предлагают вернуться домой

09:52 04.07.2023
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкГород Шебекино Белгородской области.
Город Шебекино Белгородской области. - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля – РИА Новости Крым. Жителям Шебекинского городского округа, проживающим в пунктах временного размещения, с сегодняшнего дня будет предложено вернуться домой. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Безусловно, это касается только тех, у кого квартиры и дома не разрушены и не повреждены. Напомню, согласно принятому решению, до 1 августа квартплата начисляться не будет, начисление будет возобновлено с 1 августа, до этого времени мы планируем восстановить тепловой контур, то есть кровлю и окна".
В евпаторийском лагере "Бригантина "Белогорье", который крымские власти передали Белгородской области, дети из обстреливаемых регионов будут отдыхать бесплатно до 1 июня 2024 года.
"… будут отдыхать дети из приграничной 20-километровой зоны, то есть расстояние от границы – 20 километров, – продолжил белгородский губернатор. – Почему? Потому что понимаем, что очное обучение мы не сможем с 1 сентября им обеспечить, исходя из оперативной обстановки, но хочется помочь этим детям хоть ненадолго вспомнить, что такое глаза учителя вживую, что такое учебные классы, и, конечно, хочется чтобы они отдохнули".
В этот промежуток времени родительская плата за проживание детей в лагере также не будет начисляться, напомнил Вячеслав Гладков.
Из опасных районов Шебекинского городского округа людей начали эвакуировать в октябре прошлого года. В связи с участившимися обстрелами 31 мая было принято решение эвакуировать из обстреливаемых районов Шебекинского и Грайворонского округов детей. Их приняли на отдых в крымских санаториях в Евпатории и в Бахчисарайском районе.
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НовостиБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиШебекино (город в Белгородской области)Вячеслав ГладковЕвпаторияБахчисарай
 
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