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В приграничном Шебекино возобновили работу половины предприятий - РИА Новости Крым, 02.07.2023
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В приграничном Шебекино возобновили работу половины предприятий
В приграничном Шебекино возобновили работу половины предприятий - РИА Новости Крым, 02.07.2023
В приграничном Шебекино возобновили работу половины предприятий
Более половины предприятий Шебекинского городского округа возобновили свою работу, сообщил в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 02.07.2023
2023-07-02T15:41
2023-07-02T15:41
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
вячеслав гладков
новости
всу (вооруженные силы украины)
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Более половины предприятий Шебекинского городского округа возобновили свою работу, сообщил в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Предприятия Шебекинского округаС 3 июля, по его словам, частично заработает шебекинская макаронная фабрика, в ближайшее время планируется запуск предприятия уже в полном объеме.Восстановление жилфондаКроме того, по данным губернатора, к этому времени восстановлено 65 многоквартирных и 62 частных дома. В первую очередь власти восстанавливают кровли, тепловой контур, окна, далее приступят к другим видам работ."Главная задача - к 1 августа восстановить тепловой контур разрушенного жилья. Надеюсь, эту задачу выполнят", - написал глава региона на своей странице ВКонтакте.Восстановительные работы продолжаются в условиях обстрелов со стороны ВСУ. За прошлые сутки украинские боевики выпустили почти 70 снарядов по Белгородской области, в том числе в Шебекинском городском округе противник бил по селам Новая Таволжанка, Терезовка, Середа. В селе Муром сбит беспилотник противника. В воскресенье украинские боевики продолжили атаковать мирные населенные пункты Белгородской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов и Гладков навестили белгородских детей в ЕвпаторииДвижение поездов под Белгородом частично восстановленоОбстреляли КПП из минометов: ВСУ бьют по Белгородской области
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шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, новости, всу (вооруженные силы украины), украина, россия
В приграничном Шебекино возобновили работу половины предприятий

Гладков: в Шебекинском округе возобновили работу более половины предприятий

15:41 02.07.2023
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкГород Шебекино Белгородской области.
Город Шебекино Белгородской области. - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Более половины предприятий Шебекинского городского округа возобновили свою работу, сообщил в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Предприятия Шебекинского округа

"Возвращаются к своей привычной работе предприятия Шебекинского округа, более половины крупных и средних предприятий уже приступило к работе", - сообщил Гладков.
С 3 июля, по его словам, частично заработает шебекинская макаронная фабрика, в ближайшее время планируется запуск предприятия уже в полном объеме.

Восстановление жилфонда

Кроме того, по данным губернатора, к этому времени восстановлено 65 многоквартирных и 62 частных дома. В первую очередь власти восстанавливают кровли, тепловой контур, окна, далее приступят к другим видам работ.
"Главная задача - к 1 августа восстановить тепловой контур разрушенного жилья. Надеюсь, эту задачу выполнят", - написал глава региона на своей странице ВКонтакте.
Восстановительные работы продолжаются в условиях обстрелов со стороны ВСУ. За прошлые сутки украинские боевики выпустили почти 70 снарядов по Белгородской области, в том числе в Шебекинском городском округе противник бил по селам Новая Таволжанка, Терезовка, Середа. В селе Муром сбит беспилотник противника. В воскресенье украинские боевики продолжили атаковать мирные населенные пункты Белгородской области.
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Шебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьВячеслав ГладковНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссия
 
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