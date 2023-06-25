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Обстреляли КПП из минометов: ВСУ бьют по Белгородской области - РИА Новости Крым, 25.06.2023
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Обстреляли КПП из минометов: ВСУ бьют по Белгородской области
Обстреляли КПП из минометов: ВСУ бьют по Белгородской области - РИА Новости Крым, 25.06.2023
Обстреляли КПП из минометов: ВСУ бьют по Белгородской области
Боевики ВСУ продолжают массированный обстрел Белгородской области – за минувшие сутки по мирным населенным пунктам выпущены десятки снарядов из артиллерии и... РИА Новости Крым, 25.06.2023
2023-06-25T12:49
2023-06-25T12:49
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
происшествия
обстрелы всу
вячеслав гладков
новости
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ продолжают массированный обстрел Белгородской области – за минувшие сутки по мирным населенным пунктам выпущены десятки снарядов из артиллерии и минометов, а также продолжились атаки с беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено семь артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – три.В Борисовском районе обстреляна окраина села Березовка – зафиксировано восемь прилетов.В Валуйском городском округе два артиллерийских снаряда выпущено по селу Кукуевка. В Волоконовском районе из миномета обстреляна окраина хутора Старый – зафиксировано два прилета.В Шебекинском городском округе из миномета обстреляны села Белянка – выпущено шесть снарядов и Новая Таволжанка – два прилета. По хутору Панков выпущено пять минометных снарядов, по селу Терезовка – три.В городе Шебекино на одно из промышленных предприятий с беспилотника было сброшено взрывное устройство. Небольшой очаг возгорания оперативно ликвидирован пожарными расчетами.Губернатор добавил, что в результате обстрелов никто не пострадал.Ранее в воскресенье Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе над селом Долгое российская ПВО сбила украинский беспилотник.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области перекрывают проезд в Шебекино и Новую Таволжанку73 прилета и взрывчатка с дронов - что происходит в Белгородской областиКак отдыхают в Крыму дети из Белгорода - репортаж с берега моря
https://crimea.ria.ru/20230621/vsu-atakovali-belgorodskuyu-oblast-iz-gradov-minometov-i-bpla-1129525533.html
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обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, происшествия, обстрелы всу, вячеслав гладков, новости, беспилотник (бпла, дрон)
Обстреляли КПП из минометов: ВСУ бьют по Белгородской области

ВСУ выпустили по Белгородской области 75 снарядов и дважды скинули взрывчатку с дронов

12:49 25.06.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрелов города Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрелов города Шебекино в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ продолжают массированный обстрел Белгородской области – за минувшие сутки по мирным населенным пунктам выпущены десятки снарядов из артиллерии и минометов, а также продолжились атаки с беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Грайворонском городском округе по КПП в селе Козинка выпущено 34 минометных снаряда, по хутору Понуры – шесть. В городе Грайворон противник сбросил с беспилотника взрывное устройство на частный дом. Никто не пострадал. Повреждены фасад и труба газоснабжения", - написал Гладков в своем Telegram.
Кроме того, в Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено семь артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – три.
В Борисовском районе обстреляна окраина села Березовка – зафиксировано восемь прилетов.
В Валуйском городском округе два артиллерийских снаряда выпущено по селу Кукуевка. В Волоконовском районе из миномета обстреляна окраина хутора Старый – зафиксировано два прилета.
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В Шебекинском городском округе из миномета обстреляны села Белянка – выпущено шесть снарядов и Новая Таволжанка – два прилета. По хутору Панков выпущено пять минометных снарядов, по селу Терезовка – три.
В городе Шебекино на одно из промышленных предприятий с беспилотника было сброшено взрывное устройство. Небольшой очаг возгорания оперативно ликвидирован пожарными расчетами.
Губернатор добавил, что в результате обстрелов никто не пострадал.
Ранее в воскресенье Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе над селом Долгое российская ПВО сбила украинский беспилотник.
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Обстрелы Белгородской областиШебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьПроисшествияОбстрелы ВСУВячеслав ГладковНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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