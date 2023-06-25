https://crimea.ria.ru/20230625/obstrelyali-kpp-iz-minometov-vsu-byut-po-belgorodskoy-oblasti-1129612834.html

Обстреляли КПП из минометов: ВСУ бьют по Белгородской области

Обстреляли КПП из минометов: ВСУ бьют по Белгородской области - РИА Новости Крым, 25.06.2023

Обстреляли КПП из минометов: ВСУ бьют по Белгородской области

Боевики ВСУ продолжают массированный обстрел Белгородской области – за минувшие сутки по мирным населенным пунктам выпущены десятки снарядов из артиллерии и... РИА Новости Крым, 25.06.2023

2023-06-25T12:49

2023-06-25T12:49

2023-06-25T12:49

обстрелы белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

происшествия

обстрелы всу

вячеслав гладков

новости

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0c/1129330345_0:11:1234:705_1920x0_80_0_0_4043406164aaf1d3d497be6036aa25c6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ продолжают массированный обстрел Белгородской области – за минувшие сутки по мирным населенным пунктам выпущены десятки снарядов из артиллерии и минометов, а также продолжились атаки с беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено семь артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – три.В Борисовском районе обстреляна окраина села Березовка – зафиксировано восемь прилетов.В Валуйском городском округе два артиллерийских снаряда выпущено по селу Кукуевка. В Волоконовском районе из миномета обстреляна окраина хутора Старый – зафиксировано два прилета.В Шебекинском городском округе из миномета обстреляны села Белянка – выпущено шесть снарядов и Новая Таволжанка – два прилета. По хутору Панков выпущено пять минометных снарядов, по селу Терезовка – три.В городе Шебекино на одно из промышленных предприятий с беспилотника было сброшено взрывное устройство. Небольшой очаг возгорания оперативно ликвидирован пожарными расчетами.Губернатор добавил, что в результате обстрелов никто не пострадал.Ранее в воскресенье Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе над селом Долгое российская ПВО сбила украинский беспилотник.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области перекрывают проезд в Шебекино и Новую Таволжанку73 прилета и взрывчатка с дронов - что происходит в Белгородской областиКак отдыхают в Крыму дети из Белгорода - репортаж с берега моря

https://crimea.ria.ru/20230621/vsu-atakovali-belgorodskuyu-oblast-iz-gradov-minometov-i-bpla-1129525533.html

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, происшествия, обстрелы всу, вячеслав гладков, новости, беспилотник (бпла, дрон)