https://crimea.ria.ru/20230622/73-prileta-i-vzryvchatka-s-dronov---chto-proiskhodit-v-belgorodskoy-oblasti-1129558026.html
73 прилета и взрывчатка с дронов - что происходит в Белгородской области
73 прилета и взрывчатка с дронов - что происходит в Белгородской области - РИА Новости Крым, 22.06.2023
73 прилета и взрывчатка с дронов - что происходит в Белгородской области
Украинские боевики за сутки 73 раза обстреляли мирные населенные пункты Белгородской области, а также совершили ряд беспилотных атак, сообщил в четверг... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T13:27
2023-06-22T13:27
2023-06-22T13:27
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
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сво
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки 73 раза обстреляли мирные населенные пункты Белгородской области, а также совершили ряд беспилотных атак, сообщил в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков.Белгородский и Волоконовский районыПо данным губернатора, в Белгородском районе зафиксировано по четыре прилета по Журавлевке и Нехотеевке, шесть - по Наумовке, еще шесть - по Щетиновке, на которую противник также сбросил три взрывных устройства с дронов. В Волоконовском районе - пять прилетов по Тишанке, три - по хутору Старому, на который также сброшены две гранаты с беспилотника.Во всех случаях обошлось без пострадавших, есть повреждения инфраструктуры.Грайворонский и Шебекенский округаВ Грайворонском городском округе зафиксированы прилеты 34-х снарядов ВСУ по населенным пунктам Сподарюшино, Козинка, Понури, Глотово - также без пострадавших."В Шебекинском горокруге по селу Новая Таволжанка выпущено восемь минометных снарядов. Повреждено одно частное домовладение. В селе Нехотеевка противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. Из артиллерии обстреляли хутор Марьино – зафиксировано три прилета. Пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Сутками ранее украинские войска выпустили по Белгородской области около 100 снарядов из "Градов" и минометов, пострадавших нет, но есть повреждения домов и нарушение энергоснабжения. Читайте также на РИА Новости Крым:Почему ВСУ обстреливают Белгородскую область: эксперт назвал целиОбстрелы Белгородской области: ВСУ бьют из минометов и артиллерииВосемь человек ранены в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), новости, сво, вячеслав гладков, происшествия
73 прилета и взрывчатка с дронов - что происходит в Белгородской области
Губернатор Гладков: ВСУ 73 раза за сутки обстреляли Белгородскую область
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки 73 раза обстреляли мирные населенные пункты Белгородской области, а также совершили ряд беспилотных атак, сообщил в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков.
Белгородский и Волоконовский районы
По данным губернатора, в Белгородском районе зафиксировано по четыре прилета по Журавлевке и Нехотеевке, шесть - по Наумовке, еще шесть - по Щетиновке, на которую противник также сбросил три взрывных устройства с дронов. В Волоконовском районе - пять прилетов по Тишанке, три - по хутору Старому, на который также сброшены две гранаты с беспилотника.
Во всех случаях обошлось без пострадавших, есть повреждения инфраструктуры.
Грайворонский и Шебекенский округа
В Грайворонском городском округе зафиксированы прилеты 34-х снарядов ВСУ по населенным пунктам Сподарюшино, Козинка, Понури, Глотово - также без пострадавших.
"В Шебекинском горокруге по селу Новая Таволжанка выпущено восемь минометных снарядов. Повреждено одно частное домовладение. В селе Нехотеевка противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. Из артиллерии обстреляли хутор Марьино – зафиксировано три прилета. Пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Сутками ранее украинские войска выпустили по Белгородской области около 100 снарядов из "Градов" и минометов
, пострадавших нет, но есть повреждения домов и нарушение энергоснабжения.
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