https://crimea.ria.ru/20230622/73-prileta-i-vzryvchatka-s-dronov---chto-proiskhodit-v-belgorodskoy-oblasti-1129558026.html

73 прилета и взрывчатка с дронов - что происходит в Белгородской области

73 прилета и взрывчатка с дронов - что происходит в Белгородской области - РИА Новости Крым, 22.06.2023

73 прилета и взрывчатка с дронов - что происходит в Белгородской области

Украинские боевики за сутки 73 раза обстреляли мирные населенные пункты Белгородской области, а также совершили ряд беспилотных атак, сообщил в четверг... РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T13:27

2023-06-22T13:27

2023-06-22T13:27

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки 73 раза обстреляли мирные населенные пункты Белгородской области, а также совершили ряд беспилотных атак, сообщил в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков.Белгородский и Волоконовский районыПо данным губернатора, в Белгородском районе зафиксировано по четыре прилета по Журавлевке и Нехотеевке, шесть - по Наумовке, еще шесть - по Щетиновке, на которую противник также сбросил три взрывных устройства с дронов. В Волоконовском районе - пять прилетов по Тишанке, три - по хутору Старому, на который также сброшены две гранаты с беспилотника.Во всех случаях обошлось без пострадавших, есть повреждения инфраструктуры.Грайворонский и Шебекенский округаВ Грайворонском городском округе зафиксированы прилеты 34-х снарядов ВСУ по населенным пунктам Сподарюшино, Козинка, Понури, Глотово - также без пострадавших."В Шебекинском горокруге по селу Новая Таволжанка выпущено восемь минометных снарядов. Повреждено одно частное домовладение. В селе Нехотеевка противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. Из артиллерии обстреляли хутор Марьино – зафиксировано три прилета. Пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Сутками ранее украинские войска выпустили по Белгородской области около 100 снарядов из "Градов" и минометов, пострадавших нет, но есть повреждения домов и нарушение энергоснабжения. Читайте также на РИА Новости Крым:Почему ВСУ обстреливают Белгородскую область: эксперт назвал целиОбстрелы Белгородской области: ВСУ бьют из минометов и артиллерииВосемь человек ранены в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), новости, сво, вячеслав гладков, происшествия