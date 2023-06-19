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Восемь человек ранены в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 19.06.2023
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Восемь человек ранены в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ
Восемь человек ранены в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Восемь человек ранены в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ
ВСУ за сутки выпустили по мирным населенным пунктам Белгородской области около двухсот снарядов и трижды скидывали взрывчатку с беспилотников, всего пострадали... РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T12:41
2023-06-19T13:18
новости
белгородская область
обстрелы всу
вячеслав гладков
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки выпустили по мирным населенным пунктам Белгородской области около двухсот снарядов и трижды скидывали взрывчатку с беспилотников, всего пострадали восемь человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Белгородский, Борисовский, Валуйский районыВ Белгородском районе по селу Солнцевка выпущено семь артиллерийских снарядов, по селу Бочковка – пять, по Наумовке – два. В Борисовском районе минометный обстрел по окраине Казачьего-Рудченского, в Краснояружском районе зафиксировано пять минометных обстрелов. В Волоконовском районе – 55 прилетов по Тишанке, хуторам Старый и Киселев. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших нет.Валуйский, Гайвороновский, Шебекинский городские округаВ Валуйском городском округе трижды стреляли по Вериговке, три взрывных устройства с дронов скинули на Новопетровку, по городу Валуйки выпустили 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов "Града". Как ранее сообщал Гладков, в результате этих обстрелов есть пострадавшие, уточняется, что всего ранены восемь человек.В Грайворонском городском округе по Козинке ВСУ выпустили 15 минометных снарядов, три из них упали на территорию рядом с селом. Из гранатомета обстреляно Сподарюшино, – зафиксировано десять выстрелов. Обошлось без последствий.Накануне в Белгородской области зафиксировано 118 прилетов и сбросы гранат с беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему ВСУ обстреливают Белгородскую область: эксперт назвал цели"Грады", гранаты, дроны: боевики снова бьют по Белгородской областиМедведев обозначил границы санитарной зоны безопасности России
https://crimea.ria.ru/20230619/vosem-vzroslykh-i-rebenok-raneny-pri-obstrele-belgorodskoy-oblasti-1129465805.html
белгородская область
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новости, белгородская область, обстрелы всу, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон)
Восемь человек ранены в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ

Губернатор Гладков: ВСУ продолжают обстрелы Белгородской области, ранены восемь человек

12:41 19.06.2023 (обновлено: 13:18 19.06.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрел Белгородской области
Обстрел Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки выпустили по мирным населенным пунктам Белгородской области около двухсот снарядов и трижды скидывали взрывчатку с беспилотников, всего пострадали восемь человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Белгородский, Борисовский, Валуйский районы

В Белгородском районе по селу Солнцевка выпущено семь артиллерийских снарядов, по селу Бочковка – пять, по Наумовке – два. В Борисовском районе минометный обстрел по окраине Казачьего-Рудченского, в Краснояружском районе зафиксировано пять минометных обстрелов. В Волоконовском районе – 55 прилетов по Тишанке, хуторам Старый и Киселев. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших нет.

Валуйский, Гайвороновский, Шебекинский городские округа

В Валуйском городском округе трижды стреляли по Вериговке, три взрывных устройства с дронов скинули на Новопетровку, по городу Валуйки выпустили 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов "Града". Как ранее сообщал Гладков, в результате этих обстрелов есть пострадавшие, уточняется, что всего ранены восемь человек.
В Грайворонском городском округе по Козинке ВСУ выпустили 15 минометных снарядов, три из них упали на территорию рядом с селом. Из гранатомета обстреляно Сподарюшино, – зафиксировано десять выстрелов. Обошлось без последствий.

"В Шебекинском городском округе 11 минометных снарядов выпущено по поселку Ленинскому, восемь – по Терезовке, пять – по автомобильному пункту пропуска Шебекино, три – по Белянке. По Мурому, а также в районе Графовки и Безлюдовки зафиксировано 12 прилетов. Пострадавших нет", – сообщил губернатор.

Накануне в Белгородской области зафиксировано 118 прилетов и сбросы гранат с беспилотников.
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