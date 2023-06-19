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Шесть взрослых и ребенок пострадали при обстреле Белгородской области - РИА Новости Крым, 19.06.2023
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Шесть взрослых и ребенок пострадали при обстреле Белгородской области
Шесть взрослых и ребенок пострадали при обстреле Белгородской области - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Шесть взрослых и ребенок пострадали при обстреле Белгородской области
В Валуйском городском округе Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали семь человек, в том числе ребенок, семеро госпитализированы, сообщил в понедельник РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T08:31
2023-06-19T08:42
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
белгородская область
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Валуйском городском округе Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали семь человек, в том числе ребенок, семеро госпитализированы, сообщил в понедельник утром губернатор области Вячеслав Гладков. По его данным, состояние пострадавших оценивается, как средней степени тяжести, все они госпитализированы. Еще двое обратились за медицинской помощью самостоятельно - у них легкие осколочные ранения. Кроме того, пострадали жилые частные и многоквартирные дома, на месте работают оперативные службы.С начала СВО украинские боевики начали регулярно обстреливать приграничные районы Белгородской области, причем в последнее время интенсивность атак возросла. ВСУ используют и дроны со взрывчаткой, и минометные снаряды, и противотанковые управляемые ракеты.По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, с 4 июня количество обстрелов ВСУ Белгородской области возросло в два раза по сравнению с Донецкой Народной Республикой. Он связал это с попыткой киевского режима вынудить Россию вывести часть своей дальнобойной артиллерии с линии фронта, чтобы попытаться прорваться и взять Донбасс. Читайте также на РИА Новости Крым:118 прилетов и гранаты с беспилотников: обстрелы Белгородской областиБеспилотник со взрывчаткой атаковал село в Белгородской области"Грады", гранаты, дроны: боевики снова бьют по Белгородской области
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РИА Новости Крым
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), белгородская область, происшествия, новости
Шесть взрослых и ребенок пострадали при обстреле Белгородской области

Губернатор Гладков: В Белгородской области при обстреле ВСУ ранены семь человек

08:31 19.06.2023 (обновлено: 08:42 19.06.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрелы ВСУ Валуйского городского округа
Обстрелы ВСУ Валуйского городского округа
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Валуйском городском округе Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали семь человек, в том числе ребенок, семеро госпитализированы, сообщил в понедельник утром губернатор области Вячеслав Гладков.

"По предварительным данным, пострадали семь человек, среди них один ребенок, у него перелом ключицы. Также пострадали мужчина - у него закрытая черепно-мозговая травма - и три женщины, две из которых с осколочными ранениями, и еще одна девушка с контузией", - сообщил Гладков.

По его данным, состояние пострадавших оценивается, как средней степени тяжести, все они госпитализированы. Еще двое обратились за медицинской помощью самостоятельно - у них легкие осколочные ранения. Кроме того, пострадали жилые частные и многоквартирные дома, на месте работают оперативные службы.
С начала СВО украинские боевики начали регулярно обстреливать приграничные районы Белгородской области, причем в последнее время интенсивность атак возросла. ВСУ используют и дроны со взрывчаткой, и минометные снаряды, и противотанковые управляемые ракеты.
По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, с 4 июня количество обстрелов ВСУ Белгородской области возросло в два раза по сравнению с Донецкой Народной Республикой. Он связал это с попыткой киевского режима вынудить Россию вывести часть своей дальнобойной артиллерии с линии фронта, чтобы попытаться прорваться и взять Донбасс.
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Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Белгородская областьПроисшествияНовости
 
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