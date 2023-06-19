https://crimea.ria.ru/20230619/vosem-vzroslykh-i-rebenok-raneny-pri-obstrele-belgorodskoy-oblasti-1129465805.html

Шесть взрослых и ребенок пострадали при обстреле Белгородской области

Шесть взрослых и ребенок пострадали при обстреле Белгородской области - РИА Новости Крым, 19.06.2023

Шесть взрослых и ребенок пострадали при обстреле Белгородской области

В Валуйском городском округе Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали семь человек, в том числе ребенок, семеро госпитализированы, сообщил в понедельник РИА Новости Крым, 19.06.2023

2023-06-19T08:31

2023-06-19T08:31

2023-06-19T08:42

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

белгородская область

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/13/1129465629_0:275:720:680_1920x0_80_0_0_05c925db87bb8b33fdcc851b8285a770.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Валуйском городском округе Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали семь человек, в том числе ребенок, семеро госпитализированы, сообщил в понедельник утром губернатор области Вячеслав Гладков. По его данным, состояние пострадавших оценивается, как средней степени тяжести, все они госпитализированы. Еще двое обратились за медицинской помощью самостоятельно - у них легкие осколочные ранения. Кроме того, пострадали жилые частные и многоквартирные дома, на месте работают оперативные службы.С начала СВО украинские боевики начали регулярно обстреливать приграничные районы Белгородской области, причем в последнее время интенсивность атак возросла. ВСУ используют и дроны со взрывчаткой, и минометные снаряды, и противотанковые управляемые ракеты.По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, с 4 июня количество обстрелов ВСУ Белгородской области возросло в два раза по сравнению с Донецкой Народной Республикой. Он связал это с попыткой киевского режима вынудить Россию вывести часть своей дальнобойной артиллерии с линии фронта, чтобы попытаться прорваться и взять Донбасс. Читайте также на РИА Новости Крым:118 прилетов и гранаты с беспилотников: обстрелы Белгородской областиБеспилотник со взрывчаткой атаковал село в Белгородской области"Грады", гранаты, дроны: боевики снова бьют по Белгородской области

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), белгородская область, происшествия, новости