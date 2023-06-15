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Почему ВСУ обстреливают Белгородскую область: эксперт назвал цели - РИА Новости Крым, 15.06.2023
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Почему ВСУ обстреливают Белгородскую область: эксперт назвал цели
Почему ВСУ обстреливают Белгородскую область: эксперт назвал цели - РИА Новости Крым, 15.06.2023
Почему ВСУ обстреливают Белгородскую область: эксперт назвал цели
С момента начала украинского контрнаступления 4 июня количество обстрелов ВСУ Белгородской области возросло в два раза по сравнению с Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T08:23
2023-06-15T08:23
сво
мнения
юрий кнутов
всу (вооруженные силы украины)
контрнаступление всу
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
белгородская область
донецкая народная республика (днр)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. С момента начала украинского контрнаступления 4 июня количество обстрелов ВСУ Белгородской области возросло в два раза по сравнению с Донецкой Народной Республикой. Об этом в эфире радио "Sputnik на русском" сказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.Судя по последним аналитическим материалам Пентагона и различных английских структур, близких к минобороны Великобритании, сейчас киевский режим делает ставку Донбасс, отметил Кнутов. В то же время он не исключил, что противник может попытаться ввести Россию в заблуждение.Также Кнутов подчеркнул, что к наступлению российская армия "подготовилась серьезно", хорошее обучение прошли мобилизованные."И пока бои идут на первой линии, а это говорит, что мы держимся и держимся достаточно успешно", - заключил он.Ранее президент России Владимир Путин оценил масштабы контрнаступления ВСУ и потери Киева. Лидер государства обозначил, что в ходе украинского контрнаступления, которое началось с 4 июня и продолжается до сих пор, ни на одном из участков у Украины не было успехов, а потери в личном составе приближаются к катастрофическим.В свою очередь врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли очень много техники в ходе контрнаступления в Запорожской области, позиции российских войск на этих рубежах очень прочны.Читайте также на РИА Новости Крым:Яков Кедми: каким будет мир после СВОМедведев обозначил границы санитарной зоны безопасности РоссииПутин ответил на вопрос о введении военного положения по всей России
белгородская область
донецкая народная республика (днр)
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4.7
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сво, мнения, юрий кнутов, всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, донецкая народная республика (днр), украина, россия
Почему ВСУ обстреливают Белгородскую область: эксперт назвал цели

Кнутов: Белгородскую область обстреливают интенсивнее Донецка с целью взять Донбасс

08:23 15.06.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. С момента начала украинского контрнаступления 4 июня количество обстрелов ВСУ Белгородской области возросло в два раза по сравнению с Донецкой Народной Республикой. Об этом в эфире радио "Sputnik на русском" сказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
"Мы раньше говорили, что Донецк обстреливают так, как никогда не обстреливали... Так вот, сейчас Богородскую область обстреливают в два раза интенсивнее, чем Донецкую. Это делается специально, для того чтобы мы вывели часть своей дальнобойной артиллерии с линии фронта, например, с Донецкого направления, и перебросили силы для защиты Белгородской области, чтобы у противника появилась возможность прорваться и взять Донбасс", - высказал мнение военный эксперт.
Судя по последним аналитическим материалам Пентагона и различных английских структур, близких к минобороны Великобритании, сейчас киевский режим делает ставку Донбасс, отметил Кнутов. В то же время он не исключил, что противник может попытаться ввести Россию в заблуждение.
Также Кнутов подчеркнул, что к наступлению российская армия "подготовилась серьезно", хорошее обучение прошли мобилизованные.
"И пока бои идут на первой линии, а это говорит, что мы держимся и держимся достаточно успешно", - заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин оценил масштабы контрнаступления ВСУ и потери Киева. Лидер государства обозначил, что в ходе украинского контрнаступления, которое началось с 4 июня и продолжается до сих пор, ни на одном из участков у Украины не было успехов, а потери в личном составе приближаются к катастрофическим.
В свою очередь врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли очень много техники в ходе контрнаступления в Запорожской области, позиции российских войск на этих рубежах очень прочны.
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