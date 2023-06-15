https://crimea.ria.ru/20230615/pochemu-vsu-obstrelivayut-belgorodskuyu-oblast-ekspert-nazval-tseli-1129394441.html

Почему ВСУ обстреливают Белгородскую область: эксперт назвал цели

Почему ВСУ обстреливают Белгородскую область: эксперт назвал цели - РИА Новости Крым, 15.06.2023

Почему ВСУ обстреливают Белгородскую область: эксперт назвал цели

С момента начала украинского контрнаступления 4 июня количество обстрелов ВСУ Белгородской области возросло в два раза по сравнению с Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T08:23

2023-06-15T08:23

2023-06-15T08:23

сво

мнения

юрий кнутов

всу (вооруженные силы украины)

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обстрелы белгородской области

белгородская область

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. С момента начала украинского контрнаступления 4 июня количество обстрелов ВСУ Белгородской области возросло в два раза по сравнению с Донецкой Народной Республикой. Об этом в эфире радио "Sputnik на русском" сказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.Судя по последним аналитическим материалам Пентагона и различных английских структур, близких к минобороны Великобритании, сейчас киевский режим делает ставку Донбасс, отметил Кнутов. В то же время он не исключил, что противник может попытаться ввести Россию в заблуждение.Также Кнутов подчеркнул, что к наступлению российская армия "подготовилась серьезно", хорошее обучение прошли мобилизованные."И пока бои идут на первой линии, а это говорит, что мы держимся и держимся достаточно успешно", - заключил он.Ранее президент России Владимир Путин оценил масштабы контрнаступления ВСУ и потери Киева. Лидер государства обозначил, что в ходе украинского контрнаступления, которое началось с 4 июня и продолжается до сих пор, ни на одном из участков у Украины не было успехов, а потери в личном составе приближаются к катастрофическим.В свою очередь врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли очень много техники в ходе контрнаступления в Запорожской области, позиции российских войск на этих рубежах очень прочны.Читайте также на РИА Новости Крым:Яков Кедми: каким будет мир после СВОМедведев обозначил границы санитарной зоны безопасности РоссииПутин ответил на вопрос о введении военного положения по всей России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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