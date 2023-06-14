https://crimea.ria.ru/20230614/kontrnastuplenie-vsu-balitskiy-otsenil-sostoyanie-del-na-zaporozhskom-fronte-1129381147.html

Контрнаступление ВСУ: Балицкий оценил состояние дел на запорожском фронте

Контрнаступление ВСУ: Балицкий оценил состояние дел на запорожском фронте - РИА Новости Крым, 14.06.2023

Контрнаступление ВСУ: Балицкий оценил состояние дел на запорожском фронте

Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли очень много техники в ходе контрнаступления в Запорожской области, позиции российских войск на этих рубежах РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T14:37

2023-06-14T14:37

2023-06-14T15:22

контрнаступление всу

евгений балицкий

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

пмэф

украина

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0e/1129380474_0:296:3114:2048_1920x0_80_0_0_c5196f0ea1bf4363339b4f99ad7a4230.jpg

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости Крым. Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли очень много техники в ходе контрнаступления в Запорожской области, позиции российских войск на этих рубежах очень прочны. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.В частности, по словам руководителя региона, у подразделений ВСУ "абсолютно отсутствует слаженность". По мнению Балицкого, натовцы, которые обучали украинских военных, "плохо выполнили свою работу"."Достаточно много техники противник потерял на минных полях, от артиллерии, от неправильного взаимодействия родов войск. Солдаты часто покидают технику, попадая под артобстрел, техника оказывается брошенной. Мы будем использовать ошибки, и уверенно себя чувствуем. Наши рубежи, где стоят 58-я и 35-я армии, я считаю, очень крепкие", - заверил он.По словам Балицкого, на направлениях Щербаков, Орехово, Васильевки, Токмака российские войска "плотно представлены и чувствуют себя абсолютно уверенно".13 июня на встрече с военкорами президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление началось с 4 июня и продолжается до сих пор, однако ни на одном из участков у Украины не было успехов, а потери в личном составе приближаются к катастрофическим. Наступление, по словам Путина, началось одновременно на Временском выступе, Шахтерском и на Запорожском направлениях. Однако "до переднего края ВСУ не дошли".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на вопрос о введении военного положения по всей РоссииТри дня наступления: названы потери армии России и ВСУЯков Кедми: каким будет мир после СВО

https://crimea.ria.ru/20230611/v-chem-slabost-tankov-leopard-i-drugoy-zapadnoy-tekhniki---mnenie-eksperta-1129324200.html

запорожская область

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

контрнаступление всу, евгений балицкий, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, пмэф, украина, россия, новости