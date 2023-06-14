https://crimea.ria.ru/20230614/kontrnastuplenie-vsu-balitskiy-otsenil-sostoyanie-del-na-zaporozhskom-fronte-1129381147.html
Контрнаступление ВСУ: Балицкий оценил состояние дел на запорожском фронте
Контрнаступление ВСУ: Балицкий оценил состояние дел на запорожском фронте - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Контрнаступление ВСУ: Балицкий оценил состояние дел на запорожском фронте
Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли очень много техники в ходе контрнаступления в Запорожской области, позиции российских войск на этих рубежах РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T14:37
2023-06-14T14:37
2023-06-14T15:22
контрнаступление всу
евгений балицкий
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости Крым. Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли очень много техники в ходе контрнаступления в Запорожской области, позиции российских войск на этих рубежах очень прочны. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.В частности, по словам руководителя региона, у подразделений ВСУ "абсолютно отсутствует слаженность". По мнению Балицкого, натовцы, которые обучали украинских военных, "плохо выполнили свою работу"."Достаточно много техники противник потерял на минных полях, от артиллерии, от неправильного взаимодействия родов войск. Солдаты часто покидают технику, попадая под артобстрел, техника оказывается брошенной. Мы будем использовать ошибки, и уверенно себя чувствуем. Наши рубежи, где стоят 58-я и 35-я армии, я считаю, очень крепкие", - заверил он.По словам Балицкого, на направлениях Щербаков, Орехово, Васильевки, Токмака российские войска "плотно представлены и чувствуют себя абсолютно уверенно".13 июня на встрече с военкорами президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление началось с 4 июня и продолжается до сих пор, однако ни на одном из участков у Украины не было успехов, а потери в личном составе приближаются к катастрофическим. Наступление, по словам Путина, началось одновременно на Временском выступе, Шахтерском и на Запорожском направлениях. Однако "до переднего края ВСУ не дошли".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на вопрос о введении военного положения по всей РоссииТри дня наступления: названы потери армии России и ВСУЯков Кедми: каким будет мир после СВО
https://crimea.ria.ru/20230611/v-chem-slabost-tankov-leopard-i-drugoy-zapadnoy-tekhniki---mnenie-eksperta-1129324200.html
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контрнаступление всу, евгений балицкий, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, пмэф, украина, россия, новости
Контрнаступление ВСУ: Балицкий оценил состояние дел на запорожском фронте
Балицкий о контрнаступлении ВСУ: противник потерял много техники, наши рубежи прочны
14:37 14.06.2023 (обновлено: 15:22 14.06.2023)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости Крым. Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли очень много техники в ходе контрнаступления в Запорожской области, позиции российских войск на этих рубежах очень прочны. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Мы частенько бываем на передовой, взаимодействуем с нашими ребятами. Самое основное – мы видим стойкость и хороший боевой дух. Техника и снаряды, понятно, что у них есть. Мы, скажу честно, тревожились, когда началось контрнаступление. И мы не знали, каким будет этот первый удар. Сегодня мы видим, что у противника достаточно много проблем", - сказал Балицкий журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В частности, по словам руководителя региона, у подразделений ВСУ "абсолютно отсутствует слаженность". По мнению Балицкого, натовцы, которые обучали украинских военных, "плохо выполнили свою работу".
"Достаточно много техники противник потерял на минных полях, от артиллерии, от неправильного взаимодействия родов войск. Солдаты часто покидают технику, попадая под артобстрел, техника оказывается брошенной. Мы будем использовать ошибки, и уверенно себя чувствуем. Наши рубежи, где стоят 58-я и 35-я армии, я считаю, очень крепкие", - заверил он.
По словам Балицкого, на направлениях Щербаков, Орехово, Васильевки, Токмака российские войска "плотно представлены и чувствуют себя абсолютно уверенно".
13 июня на встрече с военкорами президент России Владимир Путин заявил
, что украинское контрнаступление началось с 4 июня и продолжается до сих пор, однако ни на одном из участков у Украины не было успехов, а потери в личном составе приближаются к катастрофическим.
Наступление, по словам Путина, началось одновременно на Временском выступе, Шахтерском и на Запорожском направлениях. Однако "до переднего края ВСУ не дошли".
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