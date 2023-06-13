Рейтинг@Mail.ru
Путин ответил на вопрос о введении военного положения по всей России - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230613/putin-otvetil-na-vopros-o-vvedenii-voennogo-polozheniya-po-vsey-rossii-1129358811.html
Путин ответил на вопрос о введении военного положения по всей России
Путин ответил на вопрос о введении военного положения по всей России - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Путин ответил на вопрос о введении военного положения по всей России
Президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла вводить военное положение на всей территории страны. Об этом он сказал в ходе встречи с военными... РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T17:19
2023-06-13T17:53
владимир путин (политик)
украина
политика
новости
военное положение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0d/1129358525_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fbd8b24ee5d02d24435c17ae4168f11b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла вводить военное положение на всей территории страны. Об этом он сказал в ходе встречи с военными корреспондентами во вторник.России необходимо расширять деятельность правоохранительных и специальных служб, борьба с украинской агентурой – решаемая задача, в военном положении нет необходимости, заявил Владимир Путин."У них очень жесткий контрразведывательный режим. Военное положение. Но я не думаю, что нам нужно сейчас это делать. Нам нужно просто улучшать работу правоохранительных и специальных служб. Мне представляется, стоящие в этом плане задачи, они решаемы. Вы же сами анализируете это, видите, что происходило. Кто-то что-то принес, машину не посмотрели, досмотра нет никакого", - ответил президент на вопрос журналиста о том, как в Кремле предполагают борьбу с украинскими контрагентами.Как подтверждение террористического характера киевского режима президент вспомнил трагедию, произошедшую с Дарьей Дугиной, которая погибла: "Трагедия огромная. Что, она боец что ли? С оружием в руках воевала? Она просто интеллектуал. Высказывала свою точку зрения, позицию. К сожалению, никто не думал об обеспечении безопасности. Просто подложили взрывное устройство под днище и всё", - сказал президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: на Украине может появиться санитарная зона для защиты РоссииПутин утвердил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морюПутин ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0d/1129358525_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3de2222d1267d7ee1ed496e06d66714e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), украина, политика, новости, военное положение
Путин ответил на вопрос о введении военного положения по всей России

Путин заявил, что нет смысла вводить военное положение на всей территории России

17:19 13.06.2023 (обновлено: 17:53 13.06.2023)
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами
Президент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла вводить военное положение на всей территории страны. Об этом он сказал в ходе встречи с военными корреспондентами во вторник.
"В целом в стране вводить военное положение нет необходимости", - заявил российский лидер.
России необходимо расширять деятельность правоохранительных и специальных служб, борьба с украинской агентурой – решаемая задача, в военном положении нет необходимости, заявил Владимир Путин.
"У них очень жесткий контрразведывательный режим. Военное положение. Но я не думаю, что нам нужно сейчас это делать. Нам нужно просто улучшать работу правоохранительных и специальных служб. Мне представляется, стоящие в этом плане задачи, они решаемы. Вы же сами анализируете это, видите, что происходило. Кто-то что-то принес, машину не посмотрели, досмотра нет никакого", - ответил президент на вопрос журналиста о том, как в Кремле предполагают борьбу с украинскими контрагентами.
Как подтверждение террористического характера киевского режима президент вспомнил трагедию, произошедшую с Дарьей Дугиной, которая погибла:
"Трагедия огромная. Что, она боец что ли? С оружием в руках воевала? Она просто интеллектуал. Высказывала свою точку зрения, позицию. К сожалению, никто не думал об обеспечении безопасности. Просто подложили взрывное устройство под днище и всё", - сказал президент.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин: на Украине может появиться санитарная зона для защиты России
Путин утвердил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю
Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России
 
Владимир Путин (политик)УкраинаПолитикаНовостиВоенное положение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:01Соревнования снайперов в Крыму – видео
19:52В Севастополе стреляют - что происходит
19:45В Крыму фермер получил условный срок за мошенничество на 2 млн рублей
19:11Путин заявил о нескольких планах по территориальным границам СВО
19:10Теракты киевского режима: кто режиссер и как приносят в жертву Украину
19:03Снаряды с обедненным ураном: Россия ответит тем же - Путин 0:26
18:55Путин высказался о целях спецоперации и дал совет Западу
18:40Путин сделал заявление о подрыве Каховской ГЭС
18:21Заявления Путина о ходе СВО на встрече с военкорами - видео
17:50Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России
17:40Путин оценил масштабы контрнаступления ВСУ и потери Киева
17:22Путин: на Украине может появиться санитарная зона для защиты России
17:19Путин ответил на вопрос о введении военного положения по всей России
17:10Соревнования снайперов в Крыму: как это было - фоторепортаж
17:05В Крыму на танковой директрисе состязались снайперы
17:02РНКБ выдал самозанятым клиентам ипотечных кредитов на 2,5 млрд рублей
16:53Крыму угрожают подтопления
16:322 000 патронов на ферме: на Запорожье силовики обнаружили крупный схрон
16:15США намерены предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном
16:05Минус 100 подразделений ВСУ и уничтоженные Storm Shadow
Лента новостейМолния