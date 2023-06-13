https://crimea.ria.ru/20230613/putin-otvetil-na-vopros-o-vvedenii-voennogo-polozheniya-po-vsey-rossii-1129358811.html

Путин ответил на вопрос о введении военного положения по всей России

Путин ответил на вопрос о введении военного положения по всей России - РИА Новости Крым, 13.06.2023

Путин ответил на вопрос о введении военного положения по всей России

Президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла вводить военное положение на всей территории страны. Об этом он сказал в ходе встречи с военными... РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T17:19

2023-06-13T17:19

2023-06-13T17:53

владимир путин (политик)

украина

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военное положение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла вводить военное положение на всей территории страны. Об этом он сказал в ходе встречи с военными корреспондентами во вторник.России необходимо расширять деятельность правоохранительных и специальных служб, борьба с украинской агентурой – решаемая задача, в военном положении нет необходимости, заявил Владимир Путин."У них очень жесткий контрразведывательный режим. Военное положение. Но я не думаю, что нам нужно сейчас это делать. Нам нужно просто улучшать работу правоохранительных и специальных служб. Мне представляется, стоящие в этом плане задачи, они решаемы. Вы же сами анализируете это, видите, что происходило. Кто-то что-то принес, машину не посмотрели, досмотра нет никакого", - ответил президент на вопрос журналиста о том, как в Кремле предполагают борьбу с украинскими контрагентами.Как подтверждение террористического характера киевского режима президент вспомнил трагедию, произошедшую с Дарьей Дугиной, которая погибла: "Трагедия огромная. Что, она боец что ли? С оружием в руках воевала? Она просто интеллектуал. Высказывала свою точку зрения, позицию. К сожалению, никто не думал об обеспечении безопасности. Просто подложили взрывное устройство под днище и всё", - сказал президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: на Украине может появиться санитарная зона для защиты РоссииПутин утвердил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морюПутин ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России

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владимир путин (политик), украина, политика, новости, военное положение