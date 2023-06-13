https://crimea.ria.ru/20230613/putin-otvetil-na-vopros-o-vvedenii-voennogo-polozheniya-po-vsey-rossii-1129358811.html
Путин ответил на вопрос о введении военного положения по всей России
Путин ответил на вопрос о введении военного положения по всей России - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Путин ответил на вопрос о введении военного положения по всей России
Президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла вводить военное положение на всей территории страны. Об этом он сказал в ходе встречи с военными... РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T17:19
2023-06-13T17:19
2023-06-13T17:53
владимир путин (политик)
украина
политика
новости
военное положение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0d/1129358525_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fbd8b24ee5d02d24435c17ae4168f11b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла вводить военное положение на всей территории страны. Об этом он сказал в ходе встречи с военными корреспондентами во вторник.России необходимо расширять деятельность правоохранительных и специальных служб, борьба с украинской агентурой – решаемая задача, в военном положении нет необходимости, заявил Владимир Путин."У них очень жесткий контрразведывательный режим. Военное положение. Но я не думаю, что нам нужно сейчас это делать. Нам нужно просто улучшать работу правоохранительных и специальных служб. Мне представляется, стоящие в этом плане задачи, они решаемы. Вы же сами анализируете это, видите, что происходило. Кто-то что-то принес, машину не посмотрели, досмотра нет никакого", - ответил президент на вопрос журналиста о том, как в Кремле предполагают борьбу с украинскими контрагентами.Как подтверждение террористического характера киевского режима президент вспомнил трагедию, произошедшую с Дарьей Дугиной, которая погибла: "Трагедия огромная. Что, она боец что ли? С оружием в руках воевала? Она просто интеллектуал. Высказывала свою точку зрения, позицию. К сожалению, никто не думал об обеспечении безопасности. Просто подложили взрывное устройство под днище и всё", - сказал президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: на Украине может появиться санитарная зона для защиты РоссииПутин утвердил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морюПутин ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0d/1129358525_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3de2222d1267d7ee1ed496e06d66714e.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), украина, политика, новости, военное положение
Путин ответил на вопрос о введении военного положения по всей России
Путин заявил, что нет смысла вводить военное положение на всей территории России
17:19 13.06.2023 (обновлено: 17:53 13.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла вводить военное положение на всей территории страны. Об этом он сказал в ходе встречи с военными корреспондентами во вторник.
"В целом в стране вводить военное положение нет необходимости", - заявил российский лидер.
России необходимо расширять деятельность правоохранительных и специальных служб, борьба с украинской агентурой – решаемая задача, в военном положении нет необходимости, заявил Владимир Путин.
"У них очень жесткий контрразведывательный режим. Военное положение. Но я не думаю, что нам нужно сейчас это делать. Нам нужно просто улучшать работу правоохранительных и специальных служб. Мне представляется, стоящие в этом плане задачи, они решаемы. Вы же сами анализируете это, видите, что происходило. Кто-то что-то принес, машину не посмотрели, досмотра нет никакого", - ответил президент на вопрос журналиста о том, как в Кремле предполагают борьбу с украинскими контрагентами.
Как подтверждение террористического характера киевского режима президент вспомнил трагедию, произошедшую с Дарьей Дугиной, которая погибла:
"Трагедия огромная. Что, она боец что ли? С оружием в руках воевала? Она просто интеллектуал. Высказывала свою точку зрения, позицию. К сожалению, никто не думал об обеспечении безопасности. Просто подложили взрывное устройство под днище и всё", - сказал президент.
Читайте также на РИА Новости Крым: