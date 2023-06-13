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Путин утвердил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю
Путин утвердил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Путин утвердил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю
Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива... РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T14:57
2023-06-13T14:57
2023-06-13T14:58
россия
владимир путин (политик)
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азовское море
керченский пролив
закон и право
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации подписанного в 2003 году соглашения между Россией и Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива 24 мая 2023 года. 1 июня Госдума приняла закон о денонсации, а 7 июня он был одобрен Советом Федерации. Украина же разорвала этот договор в феврале.Россия и Украина подписали договор по Азовскому морю 24 декабря 2003 года. Он включал пять статей, в которых, в частности, за акваторией закреплялся исторически сложившийся статус внутренних вод двух государств. Документом запрещается заход в Азовское море и Керченский пролив военных кораблей третьих стран без согласия России и Украины, утверждается свобода судоходства для торговых судов и военных кораблей обоих государств. При этом речи о государственной границе в договоре не шло. Предполагалось, что в случае необходимости Москва и Киев заключат отдельное соглашение по этому поводу.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума денонсировала соглашение с Украиной по Азовскому морюВ Крыму выступили с предложением лишить Украину выхода к Черному морюПутин денонсировал Договор об обычных вооружениях в Европе
https://crimea.ria.ru/20230224/zakharova-dogovor-o-sotrudnichestve-po-azovskomu-moryu-izzhil-sebya-1127187312.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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россия, владимир путин (политик), украина, азовское море, керченский пролив, закон и право, новости
Путин утвердил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю
Путин утвердил денонсацию соглашения России и Украины об использовании Азовского моря
14:57 13.06.2023 (обновлено: 14:58 13.06.2023)