https://crimea.ria.ru/20230613/putin-utverdil-denonsatsiyu-dogovora-s-ukrainoy-po-azovskomu-moryu-1129353581.html

Путин утвердил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю

Путин утвердил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю - РИА Новости Крым, 13.06.2023

Путин утвердил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива... РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T14:57

2023-06-13T14:57

2023-06-13T14:58

россия

владимир путин (политик)

украина

азовское море

керченский пролив

закон и право

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации подписанного в 2003 году соглашения между Россией и Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива 24 мая 2023 года. 1 июня Госдума приняла закон о денонсации, а 7 июня он был одобрен Советом Федерации. Украина же разорвала этот договор в феврале.Россия и Украина подписали договор по Азовскому морю 24 декабря 2003 года. Он включал пять статей, в которых, в частности, за акваторией закреплялся исторически сложившийся статус внутренних вод двух государств. Документом запрещается заход в Азовское море и Керченский пролив военных кораблей третьих стран без согласия России и Украины, утверждается свобода судоходства для торговых судов и военных кораблей обоих государств. При этом речи о государственной границе в договоре не шло. Предполагалось, что в случае необходимости Москва и Киев заключат отдельное соглашение по этому поводу.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума денонсировала соглашение с Украиной по Азовскому морюВ Крыму выступили с предложением лишить Украину выхода к Черному морюПутин денонсировал Договор об обычных вооружениях в Европе

https://crimea.ria.ru/20230224/zakharova-dogovor-o-sotrudnichestve-po-azovskomu-moryu-izzhil-sebya-1127187312.html

россия

украина

азовское море

керченский пролив

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), украина, азовское море, керченский пролив, закон и право, новости