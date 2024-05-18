https://crimea.ria.ru/20240518/23-udara-nozhom-podrostok-zhestoko-ubil-pozhiluyu-domrabotnitsu-v-moskve-1137382079.html
23 удара ножом: подросток жестоко убил пожилую домработницу в Москве
23 удара ножом: подросток жестоко убил пожилую домработницу в Москве - РИА Новости Крым, 18.05.2024
23 удара ножом: подросток жестоко убил пожилую домработницу в Москве
16-летний юноша арестован по подозрению в жестоком убийстве 66-летней домработницы в поселке Первомайское в новой Москве, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости Крым, 18.05.2024
2024-05-18T17:02
2024-05-18T17:02
2024-05-18T17:02
убийство
россия
москва
новости
происшествия
генеральная прокуратура россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. 16-летний юноша арестован по подозрению в жестоком убийстве 66-летней домработницы в поселке Первомайское в новой Москве, сообщает столичная прокуратура."По предварительным данным, вечером 17 мая в частном жилом доме несовершеннолетний в ходе ссоры с 66-летней женщиной нанес ей не менее 23 ударов ножом и не менее одного удара битой. Пострадавшая скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.Задержанному, в семье которого жертва работала помощницей по хозяйству, предъявили обвинение в умышленном убийстве. С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении юноши меру пресечения в виде заключения под стражу.Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела.Суд в Крыму на этой неделе вынес приговор жителю Раздольненского района Крыма за убийство женщины. Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Нетрезвый мужчина незаконно проник в чужое жилище и лег спать, а когда его обнаружила хозяйка, набросился на нее с ножом. Решением суда фигурант приговорен к трем годам и одному месяцу исправительной колонии общего режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Ростовской области задержанКрымчанин арестован за убийство отца своего знакомого 9 маяКрымчанин получил 9 лет колонии за убийство подростка
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убийство, россия, москва, новости, происшествия, генеральная прокуратура россии
23 удара ножом: подросток жестоко убил пожилую домработницу в Москве
16-летний юноша арестован за жестокое убийство пожилой домработницы в новой Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. 16-летний юноша арестован по подозрению в жестоком убийстве 66-летней домработницы в поселке Первомайское в новой Москве, сообщает столичная прокуратура.
"По предварительным данным, вечером 17 мая в частном жилом доме несовершеннолетний в ходе ссоры с 66-летней женщиной нанес ей не менее 23 ударов ножом и не менее одного удара битой. Пострадавшая скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Задержанному, в семье которого жертва работала помощницей по хозяйству, предъявили обвинение в умышленном убийстве. С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении юноши меру пресечения в виде заключения под стражу.
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела.
Суд в Крыму на этой неделе вынес приговор жителю Раздольненского района Крыма за убийство женщины
. Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Нетрезвый мужчина незаконно проник в чужое жилище и лег спать, а когда его обнаружила хозяйка, набросился на нее с ножом. Решением суда фигурант приговорен к трем годам и одному месяцу исправительной колонии общего режима.
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