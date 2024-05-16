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Пьяный крымчанин проник в чужой дом и ударил ножом хозяйку
Пьяный крымчанин проник в чужой дом и ударил ножом хозяйку - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Пьяный крымчанин проник в чужой дом и ударил ножом хозяйку
Жителя Раздольненского района Крыма приговорили к трем годам колонии за то, что он проник в чужой дом и ударил хозяйку ножом. Об этом сообщает республиканская... РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T15:12
2024-05-16T15:12
2024-05-16T15:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Жителя Раздольненского района Крыма приговорили к трем годам колонии за то, что он проник в чужой дом и ударил хозяйку ножом. Об этом сообщает республиканская прокуратура.Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Нетрезвый мужчина незаконно проник в чужое жилище и лег спать, а когда его обнаружила хозяйка, набросился на нее с ножом.Решением суда фигурант приговорен к трем годам и одному месяцу исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин арестован за убийство отца своего знакомого 9 маяКрымчанин получил 9 лет колонии за убийство подросткаЖитель Алушты застрелил соседа из-за постоянных ссор
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прокуратура республики крым, закон и право, новости крыма, крым, приговор
Пьяный крымчанин проник в чужой дом и ударил ножом хозяйку
Крымчанину вынесли приговор за проникновение в чужой дом и нападение с ножом на хозяйку
15:12 16.05.2024 (обновлено: 15:49 16.05.2024)