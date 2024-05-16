https://crimea.ria.ru/20240516/pyanyy-krymchanin-pronik-v-chuzhoy-dom-i-udaril-nozhom-khozyayku-1137333480.html

Пьяный крымчанин проник в чужой дом и ударил ножом хозяйку

Пьяный крымчанин проник в чужой дом и ударил ножом хозяйку - РИА Новости Крым, 16.05.2024

Пьяный крымчанин проник в чужой дом и ударил ножом хозяйку

Жителя Раздольненского района Крыма приговорили к трем годам колонии за то, что он проник в чужой дом и ударил хозяйку ножом. Об этом сообщает республиканская... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T15:12

2024-05-16T15:12

2024-05-16T15:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Жителя Раздольненского района Крыма приговорили к трем годам колонии за то, что он проник в чужой дом и ударил хозяйку ножом. Об этом сообщает республиканская прокуратура.Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Нетрезвый мужчина незаконно проник в чужое жилище и лег спать, а когда его обнаружила хозяйка, набросился на нее с ножом.Решением суда фигурант приговорен к трем годам и одному месяцу исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин арестован за убийство отца своего знакомого 9 маяКрымчанин получил 9 лет колонии за убийство подросткаЖитель Алушты застрелил соседа из-за постоянных ссор

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, закон и право, новости крыма, крым, приговор