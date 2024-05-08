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Крымчанин получил 9 лет колонии за убийство подростка
Крымчанин получил 9 лет колонии за убийство подростка - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Крымчанин получил 9 лет колонии за убийство подростка
Суд в Крыму приговорил жителя Алупки к 9,5 годам колонии за убийство 15-летнего подростка в ходе конфликта, сообщает главное следственное управление СК РФ по... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T16:31
2024-05-08T16:31
2024-05-08T16:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил жителя Алупки к 9,5 годам колонии за убийство 15-летнего подростка в ходе конфликта, сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.По данным ведомства, в августе прошлого года шестеро молодых людей, в том числе четверо подростков, проникли в квартиру фигуранта и потребовали вернуть им две тысячи рублей, которые якобы задолжала его супруга.В ходе конфликта мужчина выгнал агрессивно настроенную молодежь на лестничную площадку. Там он ударил кухонным ножом 15-летнего подростка. От полученного ранения несовершеннолетний скончался на месте до прибытия скорой помощи.Ранее суд в Крыму приговорил двух мужчин к семи годам и еще одного – к шести годам колонии строгого режима за убийство знакомого в пьяной ссоре.В начале мая житель Красногвардейского района Крыма получил 7,5 лет лишения свободы за убийство брата в ходе конфликта.Читайте также на РИА Новости Крым:Арестованы двое обвиняемых в убийстве девушки из ЕвпаторииЖитель Алушты застрелил соседа из-за постоянных ссорСжег соседа: жителя Ялты обвиняют в убийстве
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский следком, происшествия, новости крыма, убийство, суд, приговор, алупка
Крымчанин получил 9 лет колонии за убийство подростка
Крымчанина осудили на 9 лет и 6 месяцев колонии за убийство подростка в ходе конфликта
16:31 08.05.2024 (обновлено: 16:35 08.05.2024)