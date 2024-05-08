https://crimea.ria.ru/20240508/krymchanin-poluchil-9-let-kolonii-za-ubiystvo-podrostka-1137130285.html

Крымчанин получил 9 лет колонии за убийство подростка

Крымчанин получил 9 лет колонии за убийство подростка - РИА Новости Крым, 08.05.2024

Крымчанин получил 9 лет колонии за убийство подростка

Суд в Крыму приговорил жителя Алупки к 9,5 годам колонии за убийство 15-летнего подростка в ходе конфликта, сообщает главное следственное управление СК РФ по... РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T16:31

2024-05-08T16:31

2024-05-08T16:35

крымский следком

происшествия

новости крыма

убийство

суд

приговор

алупка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил жителя Алупки к 9,5 годам колонии за убийство 15-летнего подростка в ходе конфликта, сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.По данным ведомства, в августе прошлого года шестеро молодых людей, в том числе четверо подростков, проникли в квартиру фигуранта и потребовали вернуть им две тысячи рублей, которые якобы задолжала его супруга.В ходе конфликта мужчина выгнал агрессивно настроенную молодежь на лестничную площадку. Там он ударил кухонным ножом 15-летнего подростка. От полученного ранения несовершеннолетний скончался на месте до прибытия скорой помощи.Ранее суд в Крыму приговорил двух мужчин к семи годам и еще одного – к шести годам колонии строгого режима за убийство знакомого в пьяной ссоре.В начале мая житель Красногвардейского района Крыма получил 7,5 лет лишения свободы за убийство брата в ходе конфликта.Читайте также на РИА Новости Крым:Арестованы двое обвиняемых в убийстве девушки из ЕвпаторииЖитель Алушты застрелил соседа из-за постоянных ссорСжег соседа: жителя Ялты обвиняют в убийстве

алупка

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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