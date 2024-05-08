Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин получил 9 лет колонии за убийство подростка - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240508/krymchanin-poluchil-9-let-kolonii-za-ubiystvo-podrostka-1137130285.html
Крымчанин получил 9 лет колонии за убийство подростка
Крымчанин получил 9 лет колонии за убийство подростка - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Крымчанин получил 9 лет колонии за убийство подростка
Суд в Крыму приговорил жителя Алупки к 9,5 годам колонии за убийство 15-летнего подростка в ходе конфликта, сообщает главное следственное управление СК РФ по... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T16:31
2024-05-08T16:35
крымский следком
происшествия
новости крыма
убийство
суд
приговор
алупка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111534/37/1115343773_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_01c41176ea1df4c0d31db90262b11d16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил жителя Алупки к 9,5 годам колонии за убийство 15-летнего подростка в ходе конфликта, сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.По данным ведомства, в августе прошлого года шестеро молодых людей, в том числе четверо подростков, проникли в квартиру фигуранта и потребовали вернуть им две тысячи рублей, которые якобы задолжала его супруга.В ходе конфликта мужчина выгнал агрессивно настроенную молодежь на лестничную площадку. Там он ударил кухонным ножом 15-летнего подростка. От полученного ранения несовершеннолетний скончался на месте до прибытия скорой помощи.Ранее суд в Крыму приговорил двух мужчин к семи годам и еще одного – к шести годам колонии строгого режима за убийство знакомого в пьяной ссоре.В начале мая житель Красногвардейского района Крыма получил 7,5 лет лишения свободы за убийство брата в ходе конфликта.Читайте также на РИА Новости Крым:Арестованы двое обвиняемых в убийстве девушки из ЕвпаторииЖитель Алушты застрелил соседа из-за постоянных ссорСжег соседа: жителя Ялты обвиняют в убийстве
алупка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111534/37/1115343773_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d3308491387a0fcdfc279f455f604603.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский следком, происшествия, новости крыма, убийство, суд, приговор, алупка
Крымчанин получил 9 лет колонии за убийство подростка

Крымчанина осудили на 9 лет и 6 месяцев колонии за убийство подростка в ходе конфликта

16:31 08.05.2024 (обновлено: 16:35 08.05.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил жителя Алупки к 9,5 годам колонии за убийство 15-летнего подростка в ходе конфликта, сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.
По данным ведомства, в августе прошлого года шестеро молодых людей, в том числе четверо подростков, проникли в квартиру фигуранта и потребовали вернуть им две тысячи рублей, которые якобы задолжала его супруга.
В ходе конфликта мужчина выгнал агрессивно настроенную молодежь на лестничную площадку. Там он ударил кухонным ножом 15-летнего подростка. От полученного ранения несовершеннолетний скончался на месте до прибытия скорой помощи.

"Приговором суда 36-летний житель Алупки признан виновным в убийстве несовершеннолетнего и приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.

Ранее суд в Крыму приговорил двух мужчин к семи годам и еще одного – к шести годам колонии строгого режима за убийство знакомого в пьяной ссоре.
В начале мая житель Красногвардейского района Крыма получил 7,5 лет лишения свободы за убийство брата в ходе конфликта.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Арестованы двое обвиняемых в убийстве девушки из Евпатории
Житель Алушты застрелил соседа из-за постоянных ссор
Сжег соседа: жителя Ялты обвиняют в убийстве
Крымский СледкомПроисшествияНовости КрымаУбийствоСудПриговорАлупка
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:29Крымские спасатели водрузили знамя Победы на вершине Куш-Кая
17:01В Севастополе открыли после реставрации монумент "Штык и Парус"
16:53Открыть в 2044 году: музею в Крыму передали капсулу памяти от школьников
16:31Крымчанин получил 9 лет колонии за убийство подростка
16:12Москва даст адекватный ответ на решение Лондона о высылке военного атташе
15:59Указ Путина об основах госполитики в области исторического просвещения
15:50Замминистра обороны Иванова обвиняют в получении взятки в 1 миллиард
15:45Беспилотник ВСУ атаковал трактор в Курской области – ранен водитель
15:21"Болевые точки Европы": зачем лидер Китая поехал в ЕС
15:11В Симферополе открылась выставка картин ветерана
14:34Дети из новых регионов прибыли в Крым на конкурс "Мы - наследники Победы"
14:28Горят танки Leopard: ВСУ потеряли больше 1000 боевиков
14:18Полотно "Оборона Севастополя" впервые представят в городе-герое
14:08Атака на нефтебазу в Луганске – что с запасом топлива в регионе
13:57"Россия сегодня" представила в Севастополе уникальную выставку о войне
13:48Армия России освободила два населенных пункта в Харьковской области и ДНР
13:45Групповой удар "Кинжалами" нанесен по объектам энергетики Украины
12:47В Саках закрыли очередность по жилью для реабилитированных граждан
12:35Огромная опасность: в Кремле высказались о вводе войск НАТО на Украину
12:07Гуще трава - проще косить: что ждет литовских солдат на Украине
Лента новостейМолния