Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин зарезал брата в пьяной ссоре: приговор суда - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240502/krymchanin-zarezal-brata-v-pyanoy-ssore-prigovor-suda-1136984302.html
Крымчанин зарезал брата в пьяной ссоре: приговор суда
Крымчанин зарезал брата в пьяной ссоре: приговор суда - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Крымчанин зарезал брата в пьяной ссоре: приговор суда
Житель Красногвардейского района Крыма осужден за убийство брата в пьяной ссоре. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T12:13
2024-05-02T12:13
крым
происшествия
прокуратура республики крым
убийство
красногвардейский район
закон и право
приговор
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:67:1600:967_1920x0_80_0_0_03c83c20ad8f80f904cf5fb76d44d385.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Житель Красногвардейского района Крыма осужден за убийство брата в пьяной ссоре. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Уточняется, что инцидент произошел в октябре прошлого года. В момент совершения убийства осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения.Осужденный был оперативно задержан сотрудниками органов внутренних дел. Мужчина полностью признал свою вину.Суд согласился с позицией прокурора и приговорил мужчину к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Приговор пока не вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Арестованы двое обвиняемых в убийстве девушки из ЕвпаторииЖительнице Кубани дали 10 лет за убийство двухлетней дочкиЖитель Ростовской области расстрелял машину с людьми - убита девушка
крым
красногвардейский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_c7dbfbc76511e0b4b7148a199a0a7400.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, происшествия, прокуратура республики крым, убийство, красногвардейский район, закон и право, приговор, новости крыма
Крымчанин зарезал брата в пьяной ссоре: приговор суда

Крымчанина приговорили к 7,5 годам заключения за убийство брата - прокуратура

12:13 02.05.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Житель Красногвардейского района Крыма осужден за убийство брата в пьяной ссоре. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Уточняется, что инцидент произошел в октябре прошлого года. В момент совершения убийства осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения.
"Судом установлено, что в ходе конфликта со своим братом осужденный нанес последнему один удар кухонным ножом, – сказано в сообщении. – От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия".
Осужденный был оперативно задержан сотрудниками органов внутренних дел. Мужчина полностью признал свою вину.
Суд согласился с позицией прокурора и приговорил мужчину к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Арестованы двое обвиняемых в убийстве девушки из Евпатории
Жительнице Кубани дали 10 лет за убийство двухлетней дочки
Житель Ростовской области расстрелял машину с людьми - убита девушка
 
КрымПроисшествияПрокуратура Республики КрымУбийствоКрасногвардейский районЗакон и правоПриговорНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:56Ракетный цех ВСУ разбит российскими силами
13:48Ремонт дороги на Ай-Петри: когда будут перекрывать движение
13:31На трассе "Таврида" под Севастополем сняли временную дорожную разметку
13:20Призывал к насилию против русских: севастопольца приговорили к 2,5 годам
13:06Армия России освободила Бердычи в Донбассе
12:52Вытолкнул из окна: крымчанин ответит за попытку убийства знакомой
12:37Мишустин поручил расширить льготное кредитование животноводства и АПК
12:29В Севастополе восстановлено морское сообщение
12:22В Алуште мужчина упал со склона на камни
12:13Крымчанин зарезал брата в пьяной ссоре: приговор суда
12:04Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом и иномаркой в Симферополе
11:37Россияне рассказали о своем отношении к Пасхе
11:21Мишустин поручил увеличить выпуск авто и лекарств
10:53Обманывал пенсионерок: в Крыму задержан 17-летний курьер мошенников
10:44В Севастополе остановлено движение паромов
10:23Часть Крыма в четверг без воды - адреса и сроки подключения
10:12Трагедия в Одессе 2 мая окончательно подожгла Украину - Сальдо
09:34Половина энергосистемы Украины вышла из строя – Кулеба
09:17Морпехи "Днепра" уничтожили диверсантов на острове в Херсонской области
08:43Украина как государство окончательно умерла – Аксенов
Лента новостейМолния