https://crimea.ria.ru/20240502/krymchanin-zarezal-brata-v-pyanoy-ssore-prigovor-suda-1136984302.html

Крымчанин зарезал брата в пьяной ссоре: приговор суда

Крымчанин зарезал брата в пьяной ссоре: приговор суда - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Крымчанин зарезал брата в пьяной ссоре: приговор суда

Житель Красногвардейского района Крыма осужден за убийство брата в пьяной ссоре. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T12:13

2024-05-02T12:13

2024-05-02T12:13

крым

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прокуратура республики крым

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красногвардейский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Житель Красногвардейского района Крыма осужден за убийство брата в пьяной ссоре. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Уточняется, что инцидент произошел в октябре прошлого года. В момент совершения убийства осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения.Осужденный был оперативно задержан сотрудниками органов внутренних дел. Мужчина полностью признал свою вину.Суд согласился с позицией прокурора и приговорил мужчину к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Приговор пока не вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Арестованы двое обвиняемых в убийстве девушки из ЕвпаторииЖительнице Кубани дали 10 лет за убийство двухлетней дочкиЖитель Ростовской области расстрелял машину с людьми - убита девушка

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2024

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крым, происшествия, прокуратура республики крым, убийство, красногвардейский район, закон и право, приговор, новости крыма