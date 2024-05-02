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Крымчанин зарезал брата в пьяной ссоре: приговор суда
Крымчанин зарезал брата в пьяной ссоре: приговор суда - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Крымчанин зарезал брата в пьяной ссоре: приговор суда
Житель Красногвардейского района Крыма осужден за убийство брата в пьяной ссоре. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T12:13
2024-05-02T12:13
2024-05-02T12:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Житель Красногвардейского района Крыма осужден за убийство брата в пьяной ссоре. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Уточняется, что инцидент произошел в октябре прошлого года. В момент совершения убийства осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения.Осужденный был оперативно задержан сотрудниками органов внутренних дел. Мужчина полностью признал свою вину.Суд согласился с позицией прокурора и приговорил мужчину к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Приговор пока не вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Арестованы двое обвиняемых в убийстве девушки из ЕвпаторииЖительнице Кубани дали 10 лет за убийство двухлетней дочкиЖитель Ростовской области расстрелял машину с людьми - убита девушка
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крым, происшествия, прокуратура республики крым, убийство, красногвардейский район, закон и право, приговор, новости крыма
Крымчанин зарезал брата в пьяной ссоре: приговор суда
Крымчанина приговорили к 7,5 годам заключения за убийство брата - прокуратура
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Житель Красногвардейского района Крыма осужден за убийство брата в пьяной ссоре. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Уточняется, что инцидент произошел в октябре прошлого года. В момент совершения убийства осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения.
"Судом установлено, что в ходе конфликта со своим братом осужденный нанес последнему один удар кухонным ножом, – сказано в сообщении. – От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия".
Осужденный был оперативно задержан сотрудниками органов внутренних дел. Мужчина полностью признал свою вину.
Суд согласился с позицией прокурора и приговорил мужчину к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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