https://crimea.ria.ru/20231009/ubil-podrostka-kukhonnym-nozhom-zhitel-alupki-poydet-pod-sud-1131958226.html

Убил подростка кухонным ножом: житель Алупки пойдет под суд

Убил подростка кухонным ножом: житель Алупки пойдет под суд - РИА Новости Крым, 09.10.2023

Убил подростка кухонным ножом: житель Алупки пойдет под суд

Уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Алупки, который убил кухонным ножом 15-летнего парня, направлено в суд. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T17:23

2023-10-09T17:23

2023-10-09T17:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Алупки, который убил кухонным ножом 15-летнего парня, направлено в суд. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Полученная травма оказалась смертельной. Подросток скончался до прибытия скорой помощи.Подробности происшествия рассказали в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.По данным ведомства, преступление произошло в ночь на 20 августа 2023 года. Шестеро молодых людей, четверо из которых подростки, свободно зашли в незапертую квартиру одного из знакомых, чтобы потребовать у него вернуть две тысячи рублей, которые якобы задолжала его жена. Завязался конфликт. 36-летний хозяин выгнал агрессивную молодежь на лестничную клетку, где и убил 15-летнего подростка.Подозреваемого оперативно задержали и избрали ему меру пресечения в виде заключения под стражу.По данным следствия, также будет дана оценка действиям всех лиц, которые пришли к подозреваемому и незаконно проникли в его квартиру с целью вымогательства. Вовлечение в это противоправное дело несовершеннолетних тоже будет учтено правоохранительными органами.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил восемь лет за убийство незнакомцаВ Севастополе пьяная женщина устроила поножовщину на улицеДвойное убийство в Ялте: подозреваемого задержали по горячим следам

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