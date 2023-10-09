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Убил подростка кухонным ножом: житель Алупки пойдет под суд
Убил подростка кухонным ножом: житель Алупки пойдет под суд - РИА Новости Крым, 09.10.2023
Убил подростка кухонным ножом: житель Алупки пойдет под суд
Уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Алупки, который убил кухонным ножом 15-летнего парня, направлено в суд. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 09.10.2023
2023-10-09T17:23
2023-10-09T17:23
2023-10-09T17:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Алупки, который убил кухонным ножом 15-летнего парня, направлено в суд. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Полученная травма оказалась смертельной. Подросток скончался до прибытия скорой помощи.Подробности происшествия рассказали в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.По данным ведомства, преступление произошло в ночь на 20 августа 2023 года. Шестеро молодых людей, четверо из которых подростки, свободно зашли в незапертую квартиру одного из знакомых, чтобы потребовать у него вернуть две тысячи рублей, которые якобы задолжала его жена. Завязался конфликт. 36-летний хозяин выгнал агрессивную молодежь на лестничную клетку, где и убил 15-летнего подростка.Подозреваемого оперативно задержали и избрали ему меру пресечения в виде заключения под стражу.По данным следствия, также будет дана оценка действиям всех лиц, которые пришли к подозреваемому и незаконно проникли в его квартиру с целью вымогательства. Вовлечение в это противоправное дело несовершеннолетних тоже будет учтено правоохранительными органами.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил восемь лет за убийство незнакомцаВ Севастополе пьяная женщина устроила поножовщину на улицеДвойное убийство в Ялте: подозреваемого задержали по горячим следам
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крым, ялта, прокуратура республики крым, крымский следком, происшествия, убийство, общество, новости крыма
Убил подростка кухонным ножом: житель Алупки пойдет под суд
Житель Алупки пойдет под суд за убийство подростка кухонным ножом
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Алупки, который убил кухонным ножом 15-летнего парня, направлено в суд. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
"Как полагает следствие, подросток совместно со своими друзьями прибыли в дом к мужчине, который был знаком одному из парней компании. В ходе конфликта, возникшего в квартире по улице Дмитрия Ульянова в городе Алупке, проживающий там мужчина нанес подростку один удар ножом в область грудной клетки", - говорится в сообщении.
Полученная травма оказалась смертельной. Подросток скончался до прибытия скорой помощи.
Подробности происшествия рассказали в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.
По данным ведомства, преступление произошло в ночь на 20 августа 2023 года. Шестеро молодых людей, четверо из которых подростки, свободно зашли в незапертую квартиру одного из знакомых, чтобы потребовать у него вернуть две тысячи рублей, которые якобы задолжала его жена. Завязался конфликт. 36-летний хозяин выгнал агрессивную молодежь на лестничную клетку, где и убил 15-летнего подростка.
Подозреваемого оперативно задержали и избрали ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
По данным следствия, также будет дана оценка действиям всех лиц, которые пришли к подозреваемому и незаконно проникли в его квартиру с целью вымогательства. Вовлечение в это противоправное дело несовершеннолетних тоже будет учтено правоохранительными органами.
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