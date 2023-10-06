Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин получил восемь лет за убийство незнакомца - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231006/krymchanin-poluchil-srok-za-ubiystvo-pomereschivshegosya-narkozakladchika-1131896456.html
Крымчанин получил восемь лет за убийство незнакомца
Крымчанин получил восемь лет за убийство незнакомца - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Крымчанин получил восемь лет за убийство незнакомца
Жителя Республики Крым приговорили к лишению свободы и миллионному штраф за убийство. О приговоре суда Нахимовского района Севастополя сообщили в прокуратуре... РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T14:18
2023-10-06T14:52
новости крыма
суд
приговор
нахимовский районный суд севастополя
севастополь
новости
прокуратура города севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111765/82/1117658233_0:250:2756:1800_1920x0_80_0_0_ab98b14465bc595caa63b7f6bb25ac27.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Жителя Республики Крым приговорили к лишению свободы и миллионному штраф за убийство. О приговоре суда Нахимовского района Севастополя сообщили в прокуратуре города-героя.По данным ведомства, трагедия произошла в апреле 2023 года в поселке Солнечный, который относится к Нахимовскому району Севастополя. 29-летний крымчанин в компании своих знакомых распивал алкоголь. Во время праздника мужчина заметил недалеко незнакомца, которого почему-то принял за закладчика наркотиков. Это и стало поводом для конфликта, который перерос в драку.Являлся ли убитый мужчина закладчиком, в ведомстве не уточнили. В любом случае, это не освободило преступника от законного наказания: суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговор крымчанина к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того осужденный должен будет выплатить компенсацию морального вреда матери погибшего. Размер выплаты суд определил в 1 миллион рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Убили за оскорбления: в Крыму осудили двоих жителей ХерсонщиныДвойное убийство в Ялте: подозреваемого задержали по горячим следам22 удара кирпичом: в Феодосии 19-летний вор убил свидетельницу кражи
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111765/82/1117658233_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_2d003054a9d8e0a721518112da8e5343.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, суд, приговор, нахимовский районный суд севастополя, севастополь, новости, прокуратура города севастополя
Крымчанин получил восемь лет за убийство незнакомца

Житель Крыма отправится за решетку за убийство в Севастополе

14:18 06.10.2023 (обновлено: 14:52 06.10.2023)
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКресло судьи в зале заседаний
Кресло судьи в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Жителя Республики Крым приговорили к лишению свободы и миллионному штраф за убийство. О приговоре суда Нахимовского района Севастополя сообщили в прокуратуре города-героя.
По данным ведомства, трагедия произошла в апреле 2023 года в поселке Солнечный, который относится к Нахимовскому району Севастополя. 29-летний крымчанин в компании своих знакомых распивал алкоголь. Во время праздника мужчина заметил недалеко незнакомца, которого почему-то принял за закладчика наркотиков. Это и стало поводом для конфликта, который перерос в драку.

“В ходе конфликта мужчина нанес незнакомцу многочисленные удары кулаками и задушил его, - отметили в прокуратуре. – Сотрудники полиции задержали злоумышленника на месте происшествия”.

Являлся ли убитый мужчина закладчиком, в ведомстве не уточнили. В любом случае, это не освободило преступника от законного наказания: суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговор крымчанина к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того осужденный должен будет выплатить компенсацию морального вреда матери погибшего. Размер выплаты суд определил в 1 миллион рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Убили за оскорбления: в Крыму осудили двоих жителей Херсонщины
Двойное убийство в Ялте: подозреваемого задержали по горячим следам
22 удара кирпичом: в Феодосии 19-летний вор убил свидетельницу кражи
 
Новости КрымаСудПриговорНахимовский районный суд СевастополяСевастопольНовостиПрокуратура города Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:2114 групповых ударов по противнику: какие цели поражены на Украине
16:16Российские военные сбили 4 самолета и сотни беспилотников ВСУ за неделю
16:13На Крымском мосту растет очередь – сколько ждать проезда
15:51Названо количество уничтоженных у берегов Крыма диверсантов ВСУ
15:43Белоруссия способна нанести неприемлемый ущерб врагу – Лукашенко
15:10Мигрантам хотят запретить работать в школах и больницах
14:46Столкновение судна с миной в Черном море – что известно
14:18Крымчанин получил восемь лет за убийство незнакомца
13:42В Севастополе пьяная женщина устроила поножовщину на улице
13:34В Крыму закрыли Ялтинскую пещеру – причина
13:21В Джанкое из окна выпал четырехлетний ребенок – что известно
13:12СК РФ предъявил обвинения главам трех ведомств Украины – они в розыске
13:03Дело о шпионаже: в Крыму на 13 лет осужден гражданин Украины
12:46"Черномор Авто" презентовал для крымчан новый седан OMODA S5 GT
12:34Дым и неприятный запах на Фиоленте – власти объяснили причину
12:21Бизнесмен в Крыму незаконно выкачивал воду из реки
12:09В России стабилизируют топливный рынок - новые меры Кабмина
11:44Беспилотный катер ВСУ уничтожен на подходе к Крыму
11:31140 снарядов в сутки: ВСУ накрыли артиллерией 13 городов и сел Херсонщины
11:21Смертельное ДТП на Кубани: BMW влетел в мопед - погибли двое
Лента новостейМолния