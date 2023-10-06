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Крымчанин получил восемь лет за убийство незнакомца
Крымчанин получил восемь лет за убийство незнакомца - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Крымчанин получил восемь лет за убийство незнакомца
Жителя Республики Крым приговорили к лишению свободы и миллионному штраф за убийство. О приговоре суда Нахимовского района Севастополя сообщили в прокуратуре... РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T14:18
2023-10-06T14:18
2023-10-06T14:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Жителя Республики Крым приговорили к лишению свободы и миллионному штраф за убийство. О приговоре суда Нахимовского района Севастополя сообщили в прокуратуре города-героя.По данным ведомства, трагедия произошла в апреле 2023 года в поселке Солнечный, который относится к Нахимовскому району Севастополя. 29-летний крымчанин в компании своих знакомых распивал алкоголь. Во время праздника мужчина заметил недалеко незнакомца, которого почему-то принял за закладчика наркотиков. Это и стало поводом для конфликта, который перерос в драку.Являлся ли убитый мужчина закладчиком, в ведомстве не уточнили. В любом случае, это не освободило преступника от законного наказания: суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговор крымчанина к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того осужденный должен будет выплатить компенсацию морального вреда матери погибшего. Размер выплаты суд определил в 1 миллион рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Убили за оскорбления: в Крыму осудили двоих жителей ХерсонщиныДвойное убийство в Ялте: подозреваемого задержали по горячим следам22 удара кирпичом: в Феодосии 19-летний вор убил свидетельницу кражи
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РИА Новости Крым
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новости крыма, суд, приговор, нахимовский районный суд севастополя, севастополь, новости, прокуратура города севастополя
Крымчанин получил восемь лет за убийство незнакомца
Житель Крыма отправится за решетку за убийство в Севастополе
14:18 06.10.2023 (обновлено: 14:52 06.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Жителя Республики Крым приговорили к лишению свободы и миллионному штраф за убийство. О приговоре суда Нахимовского района Севастополя сообщили в прокуратуре города-героя.
По данным ведомства, трагедия произошла в апреле 2023 года в поселке Солнечный, который относится к Нахимовскому району Севастополя. 29-летний крымчанин в компании своих знакомых распивал алкоголь. Во время праздника мужчина заметил недалеко незнакомца, которого почему-то принял за закладчика наркотиков. Это и стало поводом для конфликта, который перерос в драку.
“В ходе конфликта мужчина нанес незнакомцу многочисленные удары кулаками и задушил его, - отметили в прокуратуре. – Сотрудники полиции задержали злоумышленника на месте происшествия”.
Являлся ли убитый мужчина закладчиком, в ведомстве не уточнили. В любом случае, это не освободило преступника от законного наказания: суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговор крымчанина к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того осужденный должен будет выплатить компенсацию морального вреда матери погибшего. Размер выплаты суд определил в 1 миллион рублей.
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