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Крымчанин получил восемь лет за убийство незнакомца

Крымчанин получил восемь лет за убийство незнакомца - РИА Новости Крым, 06.10.2023

Крымчанин получил восемь лет за убийство незнакомца

Жителя Республики Крым приговорили к лишению свободы и миллионному штраф за убийство. О приговоре суда Нахимовского района Севастополя сообщили в прокуратуре... РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T14:18

2023-10-06T14:18

2023-10-06T14:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Жителя Республики Крым приговорили к лишению свободы и миллионному штраф за убийство. О приговоре суда Нахимовского района Севастополя сообщили в прокуратуре города-героя.По данным ведомства, трагедия произошла в апреле 2023 года в поселке Солнечный, который относится к Нахимовскому району Севастополя. 29-летний крымчанин в компании своих знакомых распивал алкоголь. Во время праздника мужчина заметил недалеко незнакомца, которого почему-то принял за закладчика наркотиков. Это и стало поводом для конфликта, который перерос в драку.Являлся ли убитый мужчина закладчиком, в ведомстве не уточнили. В любом случае, это не освободило преступника от законного наказания: суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговор крымчанина к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того осужденный должен будет выплатить компенсацию морального вреда матери погибшего. Размер выплаты суд определил в 1 миллион рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Убили за оскорбления: в Крыму осудили двоих жителей ХерсонщиныДвойное убийство в Ялте: подозреваемого задержали по горячим следам22 удара кирпичом: в Феодосии 19-летний вор убил свидетельницу кражи

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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