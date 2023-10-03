https://crimea.ria.ru/20231003/ubili-za-oskorbleniya-v-krymu-osudili-dvoikh-zhiteley-khersonschiny-1131825546.html

Убили за оскорбления: в Крыму осудили двоих жителей Херсонщины

Убили за оскорбления: в Крыму осудили двоих жителей Херсонщины - РИА Новости Крым, 03.10.2023

Убили за оскорбления: в Крыму осудили двоих жителей Херсонщины

Два жителя Херсонской области приговорены к длительным срокам за убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T16:48

2023-10-03T16:48

2023-10-03T16:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Два жителя Херсонской области приговорены к длительным срокам за убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма.Трагедия произошла в апреле текущего года. Установлено, что два приятеля с Херсонщины распивали алкогольные напитки в компании еще одного мужчины, с которым они познакомились накануне вечером. В какой-то момент между ними возник конфликт, мужчины избили нового знакомого, а затем задушили.Суд квалифицировал их действия как умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Одного из подсудимых суд приговорил к 10,5 годам лишения свободы, второму назначено наказание в виде 10 лет и 3 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Отбывать наказание мужчины будут будут с колонии строгого режима.Приговор не вступил в законную силу.Ранее в Судаке по горячим следам был задержан подозреваемый в убийстве супружеской пары.Читайте также на РИА Новости Крым:22 удара кирпичом: в Феодосии 19-летний вор убил свидетельницу кражиДесять лет спустя: крымчанин признался, что забил отца до смертиСтроитель из Севастополя заключен под стражу за убийство у гипермаркета

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, верховный суд крыма, происшествия, закон и право, убийство, приговор, новости крыма, общество