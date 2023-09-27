22 удара кирпичом: в Феодосии 19-летний вор убил свидетельницу кражи
Прокуратура: В Феодосии 19-летний дачный вор убил случайную свидетельницу кражи
10:43 27.09.2023 (обновлено: 10:45 27.09.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В Феодосии 19-летний дачный вор забил насмерть случайную свидетельницу кражи, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, происшествие случилось в июне в районе дачного массива, где юноша пытался украсть металлические листы с крыши заброшенного дома. Молодого человека заметила пожилая местная жительница, с которой он решил расправиться.
"Злоумышленник проследовал за жительницей города, после чего ударил ее по голове имеющимся при нем гвоздодером. Потерявшую сознание 73-летнюю пострадавшую обвиняемый затащил в заброшенное здание, где не менее 22 раз ударил кирпичом. Женщина от полученных травм скончалась на месте преступления", – сообщили детали в прокуратуре.
Как уточнили в Следственном комитете Крыма, после содеянного злоумышленник похитил у погибшей мобильный телефон и скрылся.
"Личность злоумышленника и его местонахождение были оперативно установлены во взаимодействии с коллегами из районного подразделения уголовного розыска. Подозреваемый был задержан. Собран весь комплекс доказательственной базы. Свою вину в совершенном преступлении обвиняемый признает в полном объеме", – сказано в сообщении СК.
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