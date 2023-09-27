https://crimea.ria.ru/20230927/22-udara-kirpichom-v-feodosii-19-letniy-vor-ubil-svidetelnitsu-krazhi-1131690497.html

22 удара кирпичом: в Феодосии 19-летний вор убил свидетельницу кражи

22 удара кирпичом: в Феодосии 19-летний вор убил свидетельницу кражи - РИА Новости Крым, 27.09.2023

22 удара кирпичом: в Феодосии 19-летний вор убил свидетельницу кражи

В Феодосии 19-летний дачный вор забил насмерть случайную свидетельницу кражи, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T10:43

2023-09-27T10:43

2023-09-27T10:45

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В Феодосии 19-летний дачный вор забил насмерть случайную свидетельницу кражи, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, происшествие случилось в июне в районе дачного массива, где юноша пытался украсть металлические листы с крыши заброшенного дома. Молодого человека заметила пожилая местная жительница, с которой он решил расправиться.Как уточнили в Следственном комитете Крыма, после содеянного злоумышленник похитил у погибшей мобильный телефон и скрылся.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии ранее судимый за убийство застрелил женщинуХотел сжечь заживо: крымчанин получил срок за попытку убить своего сынаЧуть не убил из-за кефира: в Севастополе осудят буйного покупателя

феодосия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, прокуратура республики крым, происшествия, убийство, новости крыма, суд, крымский следком