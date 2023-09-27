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22 удара кирпичом: в Феодосии 19-летний вор убил свидетельницу кражи - РИА Новости Крым, 27.09.2023
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22 удара кирпичом: в Феодосии 19-летний вор убил свидетельницу кражи
22 удара кирпичом: в Феодосии 19-летний вор убил свидетельницу кражи - РИА Новости Крым, 27.09.2023
22 удара кирпичом: в Феодосии 19-летний вор убил свидетельницу кражи
В Феодосии 19-летний дачный вор забил насмерть случайную свидетельницу кражи, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T10:43
2023-09-27T10:45
феодосия
прокуратура республики крым
происшествия
убийство
новости крыма
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В Феодосии 19-летний дачный вор забил насмерть случайную свидетельницу кражи, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, происшествие случилось в июне в районе дачного массива, где юноша пытался украсть металлические листы с крыши заброшенного дома. Молодого человека заметила пожилая местная жительница, с которой он решил расправиться.Как уточнили в Следственном комитете Крыма, после содеянного злоумышленник похитил у погибшей мобильный телефон и скрылся.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии ранее судимый за убийство застрелил женщинуХотел сжечь заживо: крымчанин получил срок за попытку убить своего сынаЧуть не убил из-за кефира: в Севастополе осудят буйного покупателя
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РИА Новости Крым
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феодосия, прокуратура республики крым, происшествия, убийство, новости крыма, суд, крымский следком
22 удара кирпичом: в Феодосии 19-летний вор убил свидетельницу кражи

Прокуратура: В Феодосии 19-летний дачный вор убил случайную свидетельницу кражи

10:43 27.09.2023 (обновлено: 10:45 27.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В Феодосии 19-летний дачный вор забил насмерть случайную свидетельницу кражи, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, происшествие случилось в июне в районе дачного массива, где юноша пытался украсть металлические листы с крыши заброшенного дома. Молодого человека заметила пожилая местная жительница, с которой он решил расправиться.

"Злоумышленник проследовал за жительницей города, после чего ударил ее по голове имеющимся при нем гвоздодером. Потерявшую сознание 73-летнюю пострадавшую обвиняемый затащил в заброшенное здание, где не менее 22 раз ударил кирпичом. Женщина от полученных травм скончалась на месте преступления", сообщили детали в прокуратуре.

Как уточнили в Следственном комитете Крыма, после содеянного злоумышленник похитил у погибшей мобильный телефон и скрылся.

"Личность злоумышленника и его местонахождение были оперативно установлены во взаимодействии с коллегами из районного подразделения уголовного розыска. Подозреваемый был задержан. Собран весь комплекс доказательственной базы. Свою вину в совершенном преступлении обвиняемый признает в полном объеме", сказано в сообщении СК.

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ФеодосияПрокуратура Республики КрымПроисшествияУбийствоНовости КрымаСудКрымский Следком
 
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