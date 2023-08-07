https://crimea.ria.ru/20230807/chut-ne-ubil-iz-za-kefira-v-sevastopole-osudyat-buynogo-pokupatelya-1130578428.html

Чуть не убил из-за кефира: в Севастополе осудят буйного покупателя

Чуть не убил из-за кефира: в Севастополе осудят буйного покупателя - РИА Новости Крым, 07.08.2023

Чуть не убил из-за кефира: в Севастополе осудят буйного покупателя

В Севастополе рецидивист с ножом угрожал расправой продавцу за отказ хранить приобретенный им кефир в холодильнике магазина. Подробностями инцидента поделились... РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T11:40

2023-08-07T11:40

2023-08-07T11:40

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе рецидивист с ножом угрожал расправой продавцу за отказ хранить приобретенный им кефир в холодильнике магазина. Подробностями инцидента поделились в пресс-службе УМВД по городу.Как выяснилось, 53-летний ранее судимый местный житель купил в одном из магазинов несколько литров кефира, но вскоре вспомнил, что дома у него не работает холодильник. С просьбой оставить на хранение его покупки он обратился в другой магазин. Но получил отказ.Категоричность 56-летней женщины-продавца вывела его из себя, поскольку он был уверен, что "ничего странного в просьбе нет".Испугавшись за свою жизнь, женщина вызвала полицию.Опасного клиента задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. За угрозу убийством в отношении него возбуждено очередное уголовное дело. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.Ранее в Севастополе рецидивист вынес из магазина элитный алкоголь и деликатесы. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина застрелил соседку из-за ее шумной собакиВ Севастополе мужчина угрожал гвоздодером бывшей женеВ Севастополе за попытку изнасиловать туристку осужден гастарбайтер

https://crimea.ria.ru/20230110/razboy-v-sevastopole-muzhchina-s-piloy-i-v-maske-ograbil-tsvetochnyy-magazin-1126324566.html

севастополь

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севастополь, происшествия, умвд россии по севастополю, общество, закон и право, новости крыма