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Чуть не убил из-за кефира: в Севастополе осудят буйного покупателя - РИА Новости Крым, 07.08.2023
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Чуть не убил из-за кефира: в Севастополе осудят буйного покупателя
Чуть не убил из-за кефира: в Севастополе осудят буйного покупателя - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Чуть не убил из-за кефира: в Севастополе осудят буйного покупателя
В Севастополе рецидивист с ножом угрожал расправой продавцу за отказ хранить приобретенный им кефир в холодильнике магазина. Подробностями инцидента поделились... РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T11:40
2023-08-07T11:40
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе рецидивист с ножом угрожал расправой продавцу за отказ хранить приобретенный им кефир в холодильнике магазина. Подробностями инцидента поделились в пресс-службе УМВД по городу.Как выяснилось, 53-летний ранее судимый местный житель купил в одном из магазинов несколько литров кефира, но вскоре вспомнил, что дома у него не работает холодильник. С просьбой оставить на хранение его покупки он обратился в другой магазин. Но получил отказ.Категоричность 56-летней женщины-продавца вывела его из себя, поскольку он был уверен, что "ничего странного в просьбе нет".Испугавшись за свою жизнь, женщина вызвала полицию.Опасного клиента задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. За угрозу убийством в отношении него возбуждено очередное уголовное дело. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.Ранее в Севастополе рецидивист вынес из магазина элитный алкоголь и деликатесы. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина застрелил соседку из-за ее шумной собакиВ Севастополе мужчина угрожал гвоздодером бывшей женеВ Севастополе за попытку изнасиловать туристку осужден гастарбайтер
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севастополь, происшествия, умвд россии по севастополю, общество, закон и право, новости крыма
Чуть не убил из-за кефира: в Севастополе осудят буйного покупателя

В Севастополе мужчина угрожал расправой продавцу за отказ предоставить ему холодильник

11:40 07.08.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкруки наручники
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© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе рецидивист с ножом угрожал расправой продавцу за отказ хранить приобретенный им кефир в холодильнике магазина. Подробностями инцидента поделились в пресс-службе УМВД по городу.
Как выяснилось, 53-летний ранее судимый местный житель купил в одном из магазинов несколько литров кефира, но вскоре вспомнил, что дома у него не работает холодильник. С просьбой оставить на хранение его покупки он обратился в другой магазин. Но получил отказ.
Категоричность 56-летней женщины-продавца вывела его из себя, поскольку он был уверен, что "ничего странного в просьбе нет".
"Началась словесная перепалка, в ходе которой посетитель зашел за прилавок, схватил нож, которым пользовалась сотрудница на рабочем месте, и стал угрожать ей расправой", – рассказали в ведомстве.
Испугавшись за свою жизнь, женщина вызвала полицию.
Опасного клиента задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. За угрозу убийством в отношении него возбуждено очередное уголовное дело. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее в Севастополе рецидивист вынес из магазина элитный алкоголь и деликатесы.
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