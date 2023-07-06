https://crimea.ria.ru/20230706/v-sevastopole-muzhchina-izbil-gvozdoderom-byvshuyu-zhenu-1129850128.html

В Севастополе мужчина угрожал гвоздодером бывшей жене

В Севастополе мужчина угрожал гвоздодером бывшей жене - РИА Новости Крым, 06.07.2023

В Севастополе мужчина угрожал гвоздодером бывшей жене

В Севастополе мужчина, вооружившись гвоздодером, избил бывшую супругу в ходе ссоры и угрожал ей убийством. Полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T14:52

2023-07-06T14:52

2023-07-06T15:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина, вооружившись гвоздодером, избил бывшую супругу в ходе ссоры и угрожал ей убийством. Полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Инцидент произошел в квартире бывших супругов, куда мужчина в очередной раз пришел вечером после работы, будучи сильно нетрезв, и стал скандалить. Испугавшись за свою жизнь, пострадавшая позвонила в полицию. Дебошира задержали сотрудники патрульно-постовой службы.В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до двух лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе недовольный турист избил администратора гостиницыКрымчанин убил бабушку в пьяном угаре – приговор судаВ Херсоне боевики ВСУ похитили мужчину и избили его жену

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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