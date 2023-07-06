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В Севастополе мужчина угрожал гвоздодером бывшей жене - РИА Новости Крым, 06.07.2023
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В Севастополе мужчина угрожал гвоздодером бывшей жене
В Севастополе мужчина угрожал гвоздодером бывшей жене - РИА Новости Крым, 06.07.2023
В Севастополе мужчина угрожал гвоздодером бывшей жене
В Севастополе мужчина, вооружившись гвоздодером, избил бывшую супругу в ходе ссоры и угрожал ей убийством. Полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T14:52
2023-07-06T15:49
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина, вооружившись гвоздодером, избил бывшую супругу в ходе ссоры и угрожал ей убийством. Полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Инцидент произошел в квартире бывших супругов, куда мужчина в очередной раз пришел вечером после работы, будучи сильно нетрезв, и стал скандалить. Испугавшись за свою жизнь, пострадавшая позвонила в полицию. Дебошира задержали сотрудники патрульно-постовой службы.В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до двух лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе недовольный турист избил администратора гостиницыКрымчанин убил бабушку в пьяном угаре – приговор судаВ Херсоне боевики ВСУ похитили мужчину и избили его жену
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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происшествия, мвд по республике крым, новости крыма, общество, суд
В Севастополе мужчина угрожал гвоздодером бывшей жене

В Севастополе вооруженный гвоздодером мужчина избил бывшую жену из ревности

14:52 06.07.2023 (обновлено: 15:49 06.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина, вооружившись гвоздодером, избил бывшую супругу в ходе ссоры и угрожал ей убийством. Полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
Инцидент произошел в квартире бывших супругов, куда мужчина в очередной раз пришел вечером после работы, будучи сильно нетрезв, и стал скандалить.
"35-летняя бывшая жена попыталась его успокоить, но ее замечание и нахождение в квартире друга семьи только разозлило мужчину. Он схватил гвоздодер, нанес женщине несколько ударов по лицу кулаком и пригрозил расправой", – рассказали в ведомстве.
Испугавшись за свою жизнь, пострадавшая позвонила в полицию. Дебошира задержали сотрудники патрульно-постовой службы.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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