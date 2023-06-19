https://crimea.ria.ru/20230619/v-khersone-boeviki-vsu-pokhitili-muzhchinu-i-izbili-ego-zhenu-1129472238.html

В Херсоне боевики ВСУ похитили мужчину и избили его жену

В Херсоне боевики ВСУ похитили мужчину и избили его жену - РИА Новости Крым, 19.06.2023

В Херсоне боевики ВСУ похитили мужчину и избили его жену

Еще один житель Херсона похищен людьми в военной форме ВСУ, его жену избили прикладом автомата, сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 19.06.2023

2023-06-19T10:56

2023-06-19T10:56

2023-06-19T11:00

всу (вооруженные силы украины)

новости

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА новости Крым. Еще один житель Херсона похищен людьми в военной форме ВСУ, его жену избили прикладом автомата, сообщают экстренные службы региона.Заявление от 50-летней жительницы Херсона, в котором она просит принять меры к поиску ее 52-летнего супруга, поступило в Национальную полицию Украины.По словам женщины, она пыталась воспрепятствовать похищению, но получила удар прикладом автомата в живот. Мобильный телефон мужчины недоступен.Ранее неоднократно сообщалось о случаях похищений мужчин на оккупированной Киевом Херсонщине. Кроме того, украинские боевики регулярно мародерствуют в жилых домах мирных жителей на оккупированной Киевом правобережной части Херсонской области. Ранее военные ВСУ в Херсоне вынесли из квартиры мирной жительницы бытовую технику на 150 тыс. гривен. В мае у мирной жительницы в Херсоне украли все сбережения, до этого также сообщалось о случае грабежа местного жителя, который открыл дверь квартиры двоим неизвестным в военной форме и был избит ими до потери сознания. Когда мужчина очнулся, то обнаружил пропажу ноутбука, велосипеда, гитары и ряда других дорогостоящих вещей.Читайте также на РИА Новости Крым:Скрутили и увезли: ВСУ продолжают похищать мужчин на занятых территорияхЧто сейчас происходит в Херсоне – ответ СальдоВ Херсоне вооруженные боевики ВСУ отобрали сбережения местного жителя

https://crimea.ria.ru/20230612/grabyat-opustevshie-doma-v-khersone-vsu-vynosyat-tekhniku-mestnykh-zhiteley-1129327274.html

херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), новости, херсонская область