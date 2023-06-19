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В Херсоне боевики ВСУ похитили мужчину и избили его жену - РИА Новости Крым, 19.06.2023
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В Херсоне боевики ВСУ похитили мужчину и избили его жену
В Херсоне боевики ВСУ похитили мужчину и избили его жену - РИА Новости Крым, 19.06.2023
В Херсоне боевики ВСУ похитили мужчину и избили его жену
Еще один житель Херсона похищен людьми в военной форме ВСУ, его жену избили прикладом автомата, сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T10:56
2023-06-19T11:00
всу (вооруженные силы украины)
новости
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА новости Крым. Еще один житель Херсона похищен людьми в военной форме ВСУ, его жену избили прикладом автомата, сообщают экстренные службы региона.Заявление от 50-летней жительницы Херсона, в котором она просит принять меры к поиску ее 52-летнего супруга, поступило в Национальную полицию Украины.По словам женщины, она пыталась воспрепятствовать похищению, но получила удар прикладом автомата в живот. Мобильный телефон мужчины недоступен.Ранее неоднократно сообщалось о случаях похищений мужчин на оккупированной Киевом Херсонщине. Кроме того, украинские боевики регулярно мародерствуют в жилых домах мирных жителей на оккупированной Киевом правобережной части Херсонской области. Ранее военные ВСУ в Херсоне вынесли из квартиры мирной жительницы бытовую технику на 150 тыс. гривен. В мае у мирной жительницы в Херсоне украли все сбережения, до этого также сообщалось о случае грабежа местного жителя, который открыл дверь квартиры двоим неизвестным в военной форме и был избит ими до потери сознания. Когда мужчина очнулся, то обнаружил пропажу ноутбука, велосипеда, гитары и ряда других дорогостоящих вещей.Читайте также на РИА Новости Крым:Скрутили и увезли: ВСУ продолжают похищать мужчин на занятых территорияхЧто сейчас происходит в Херсоне – ответ СальдоВ Херсоне вооруженные боевики ВСУ отобрали сбережения местного жителя
https://crimea.ria.ru/20230612/grabyat-opustevshie-doma-v-khersone-vsu-vynosyat-tekhniku-mestnykh-zhiteley-1129327274.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), новости, херсонская область
В Херсоне боевики ВСУ похитили мужчину и избили его жену

Экстренные службы Херсонщины сообщили о похищении местного жителя боевиками ВСУ

10:56 19.06.2023 (обновлено: 11:00 19.06.2023)
 
© РИА Новости КрымСтелла на въезде в Херсон
Стелла на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА новости Крым. Еще один житель Херсона похищен людьми в военной форме ВСУ, его жену избили прикладом автомата, сообщают экстренные службы региона.
Заявление от 50-летней жительницы Херсона, в котором она просит принять меры к поиску ее 52-летнего супруга, поступило в Национальную полицию Украины.
"Днем 18 июня люди в военной форме без объяснения причин насильно затащили мужчину в пассажирскую ГАЗель белого цвета, после чего увезли его в неизвестном направлении", - сообщила заявительница.
По словам женщины, она пыталась воспрепятствовать похищению, но получила удар прикладом автомата в живот. Мобильный телефон мужчины недоступен.
Ранее неоднократно сообщалось о случаях похищений мужчин на оккупированной Киевом Херсонщине.
Кроме того, украинские боевики регулярно мародерствуют в жилых домах мирных жителей на оккупированной Киевом правобережной части Херсонской области.
Ранее военные ВСУ в Херсоне вынесли из квартиры мирной жительницы бытовую технику на 150 тыс. гривен.
В мае у мирной жительницы в Херсоне украли все сбережения, до этого также сообщалось о случае грабежа местного жителя, который открыл дверь квартиры двоим неизвестным в военной форме и был избит ими до потери сознания. Когда мужчина очнулся, то обнаружил пропажу ноутбука, велосипеда, гитары и ряда других дорогостоящих вещей.
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