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В Севастополе недовольный турист избил администратора гостиницы - РИА Новости Крым, 03.07.2023
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В Севастополе недовольный турист избил администратора гостиницы
В Севастополе недовольный турист избил администратора гостиницы - РИА Новости Крым, 03.07.2023
В Севастополе недовольный турист избил администратора гостиницы
В Севастополе выпивший турист из Самары избил женщину-администратора гостиницы, он задержан. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу. РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T19:42
2023-07-03T19:42
севастополь
умвд россии по севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля – РИА Новости Крым. В Севастополе выпивший турист из Самары избил женщину-администратора гостиницы, он задержан. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Как установили силовики, дебоширом оказался 42-летний гость из Самары. Поводом для агрессии стало окно в номере, которое мужчина, будучи сильно пьян, не смог открыть на проветривание.49-летняя женщина получила легкую травму головы. Правонарушителя задержали и передали полиции сотрудники Росгвардии. Теперь он фигурант уголовного дела. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Правоохранители проводят дознание.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец с топором вышел на коммунальщиковСевастопольца отправили в колонию за нападение на полицейскогоВ Севастополе алкодебошир швырнул в машину урной, не дождавшись милостыни
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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севастополь, умвд россии по севастополю, происшествия, общество, новости крыма
В Севастополе недовольный турист избил администратора гостиницы

В Севастополе турист избил администратора гостиницы из-за закрытого в номере окна

19:42 03.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКриминал
Криминал - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля – РИА Новости Крым. В Севастополе выпивший турист из Самары избил женщину-администратора гостиницы, он задержан. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
Как установили силовики, дебоширом оказался 42-летний гость из Самары. Поводом для агрессии стало окно в номере, которое мужчина, будучи сильно пьян, не смог открыть на проветривание.
"В грубой форме он потребовал от администратора гостиницы оказать ему помощь, на что женщина сделала ему замечание по поводу ненадлежащего поведения. Мужчину это разозлило и, не сдержав своих эмоций, он схватил находившийся на стойке регистрации стационарный телефон и нанес им удар по голове сотрудницы гостиницы", – рассказали в полиции.
49-летняя женщина получила легкую травму головы. Правонарушителя задержали и передали полиции сотрудники Росгвардии. Теперь он фигурант уголовного дела. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Правоохранители проводят дознание.
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