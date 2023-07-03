https://crimea.ria.ru/20230703/v-sevastopole-nedovolnyy-turist-izbil-administratora-gostinitsy-1129774012.html

В Севастополе недовольный турист избил администратора гостиницы

В Севастополе недовольный турист избил администратора гостиницы - РИА Новости Крым, 03.07.2023

В Севастополе недовольный турист избил администратора гостиницы

В Севастополе выпивший турист из Самары избил женщину-администратора гостиницы, он задержан. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу. РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T19:42

2023-07-03T19:42

2023-07-03T19:42

севастополь

умвд россии по севастополю

происшествия

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля – РИА Новости Крым. В Севастополе выпивший турист из Самары избил женщину-администратора гостиницы, он задержан. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Как установили силовики, дебоширом оказался 42-летний гость из Самары. Поводом для агрессии стало окно в номере, которое мужчина, будучи сильно пьян, не смог открыть на проветривание.49-летняя женщина получила легкую травму головы. Правонарушителя задержали и передали полиции сотрудники Росгвардии. Теперь он фигурант уголовного дела. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Правоохранители проводят дознание.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец с топором вышел на коммунальщиковСевастопольца отправили в колонию за нападение на полицейскогоВ Севастополе алкодебошир швырнул в машину урной, не дождавшись милостыни

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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