https://crimea.ria.ru/20221221/sevastopoltsa-otpravili-v-koloniyu-za-napadenie-na-politseyskogo-1126040409.html
Севастопольца отправили в колонию за нападение на полицейского
Севастопольца отправили в колонию за нападение на полицейского - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Севастопольца отправили в колонию за нападение на полицейского
Житель Севастополя по решению Балаклавского районного суда отправится в колонию строгого режима за нападение на сотрудника полиции. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T13:48
2022-12-21T13:48
2022-12-21T13:50
севастополь
происшествия
общество
прокуратура города севастополя
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/01/1121296861_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_97f5f6ef956efd8d6e390384b90f6a27.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Житель Севастополя по решению Балаклавского районного суда отправится в колонию строгого режима за нападение на сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Отмечается, что инцидент произошел в мае. Правоохранителей вызвали соседи, чтобы успокоить выпившего дебошира, однако мужчина набросился на одного из силовиков."Прибывшие на место сотрудники полиции потребовали, чтобы нарушитель прекратил свои противоправные действия, однако злоумышленник отреагировал на законные требования представителей правоохранительных органов агрессивно и причинил одному из полицейских телесные повреждения", – рассказали в ведомстве.Суд признал 36-летнего рецидивиста виновным в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. С учетом личности виновного и наличия отягчающих обстоятельств, мужчину приговорили к году и 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории полицейский избил задержанного и получил срок Пьяный житель Ялты до смерти забил знакомого ножкой стула Крымчанина отправили в колонию за жестокое убийство знакомого
https://crimea.ria.ru/20220731/obizhennyy-voditel-podzheg-sotrudnika-gibdd-i-skrylsya-1124016373.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/01/1121296861_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9abbd66301cf06f9579a101c1c748179.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия, общество, прокуратура города севастополя, закон и право
Севастопольца отправили в колонию за нападение на полицейского
Суд Севастополя отправил в колонию местного жителя за нападение на полицейского
13:48 21.12.2022 (обновлено: 13:50 21.12.2022)
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Житель Севастополя по решению Балаклавского районного суда отправится в колонию строгого режима за нападение на сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Отмечается, что инцидент произошел в мае. Правоохранителей вызвали соседи, чтобы успокоить выпившего дебошира, однако мужчина набросился на одного из силовиков.
"Прибывшие на место сотрудники полиции потребовали, чтобы нарушитель прекратил свои противоправные действия, однако злоумышленник отреагировал на законные требования представителей правоохранительных органов агрессивно и причинил одному из полицейских телесные повреждения", – рассказали в ведомстве.
Суд признал 36-летнего рецидивиста виновным в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. С учетом личности виновного и наличия отягчающих обстоятельств, мужчину приговорили к году и 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Читайте также на РИА Новости Крым: