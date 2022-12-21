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Севастопольца отправили в колонию за нападение на полицейского - РИА Новости Крым, 21.12.2022
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Севастопольца отправили в колонию за нападение на полицейского
Севастопольца отправили в колонию за нападение на полицейского - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Севастопольца отправили в колонию за нападение на полицейского
Житель Севастополя по решению Балаклавского районного суда отправится в колонию строгого режима за нападение на сотрудника полиции. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T13:48
2022-12-21T13:50
севастополь
происшествия
общество
прокуратура города севастополя
закон и право
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Житель Севастополя по решению Балаклавского районного суда отправится в колонию строгого режима за нападение на сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Отмечается, что инцидент произошел в мае. Правоохранителей вызвали соседи, чтобы успокоить выпившего дебошира, однако мужчина набросился на одного из силовиков."Прибывшие на место сотрудники полиции потребовали, чтобы нарушитель прекратил свои противоправные действия, однако злоумышленник отреагировал на законные требования представителей правоохранительных органов агрессивно и причинил одному из полицейских телесные повреждения", – рассказали в ведомстве.Суд признал 36-летнего рецидивиста виновным в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. С учетом личности виновного и наличия отягчающих обстоятельств, мужчину приговорили к году и 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории полицейский избил задержанного и получил срок Пьяный житель Ялты до смерти забил знакомого ножкой стула Крымчанина отправили в колонию за жестокое убийство знакомого
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия, общество, прокуратура города севастополя, закон и право
Севастопольца отправили в колонию за нападение на полицейского

Суд Севастополя отправил в колонию местного жителя за нападение на полицейского

13:48 21.12.2022 (обновлено: 13:50 21.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКриминал
Криминал - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Житель Севастополя по решению Балаклавского районного суда отправится в колонию строгого режима за нападение на сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Отмечается, что инцидент произошел в мае. Правоохранителей вызвали соседи, чтобы успокоить выпившего дебошира, однако мужчина набросился на одного из силовиков.
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"Прибывшие на место сотрудники полиции потребовали, чтобы нарушитель прекратил свои противоправные действия, однако злоумышленник отреагировал на законные требования представителей правоохранительных органов агрессивно и причинил одному из полицейских телесные повреждения", – рассказали в ведомстве.
Суд признал 36-летнего рецидивиста виновным в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. С учетом личности виновного и наличия отягчающих обстоятельств, мужчину приговорили к году и 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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