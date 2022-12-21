https://crimea.ria.ru/20221221/sevastopoltsa-otpravili-v-koloniyu-za-napadenie-na-politseyskogo-1126040409.html

Севастопольца отправили в колонию за нападение на полицейского

Севастопольца отправили в колонию за нападение на полицейского - РИА Новости Крым, 21.12.2022

Севастопольца отправили в колонию за нападение на полицейского

Житель Севастополя по решению Балаклавского районного суда отправится в колонию строгого режима за нападение на сотрудника полиции. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.12.2022

2022-12-21T13:48

2022-12-21T13:48

2022-12-21T13:50

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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Житель Севастополя по решению Балаклавского районного суда отправится в колонию строгого режима за нападение на сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Отмечается, что инцидент произошел в мае. Правоохранителей вызвали соседи, чтобы успокоить выпившего дебошира, однако мужчина набросился на одного из силовиков."Прибывшие на место сотрудники полиции потребовали, чтобы нарушитель прекратил свои противоправные действия, однако злоумышленник отреагировал на законные требования представителей правоохранительных органов агрессивно и причинил одному из полицейских телесные повреждения", – рассказали в ведомстве.Суд признал 36-летнего рецидивиста виновным в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. С учетом личности виновного и наличия отягчающих обстоятельств, мужчину приговорили к году и 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории полицейский избил задержанного и получил срок Пьяный житель Ялты до смерти забил знакомого ножкой стула Крымчанина отправили в колонию за жестокое убийство знакомого

https://crimea.ria.ru/20220731/obizhennyy-voditel-podzheg-sotrudnika-gibdd-i-skrylsya-1124016373.html

севастополь

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севастополь, происшествия, общество, прокуратура города севастополя, закон и право