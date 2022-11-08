https://crimea.ria.ru/20221108/v-evpatorii-politseyskiy-izbil-zaderzhannogo-i-poluchil-srok-1125281861.html
В Евпатории полицейский избил задержанного и получил срок
В Евпатории полицейский избил задержанного и получил срок - РИА Новости Крым, 08.11.2022
В Евпатории полицейский избил задержанного и получил срок
В Евпатории бывший полицейский отдельной роты ППС получил срок за избиение задержанного, отказавшегося от медицинского освидетельствования. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T16:36
2022-11-08T16:36
2022-11-08T16:36
крым
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Евпатории бывший полицейский отдельной роты ППС получил срок за избиение задержанного, отказавшегося от медицинского освидетельствования. Об этом сообщает пресс-служба Евпаторийского городского суда.В судебном заседании подсудимый вину не признал. Однако на основании доказательств суд признал его виновным в превышении должностных полномочий. Экс-полицейский приговорен к четырем годам лишения свободы и на два года лишен права занимать должности в органах власти. Приговор в законную силу не вступил.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крым, закон и право
В Евпатории полицейский избил задержанного и получил срок
Бывший полицейский получил срок за превышение должностных полномочий
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Евпатории бывший полицейский отдельной роты ППС получил срок за избиение задержанного, отказавшегося от медицинского освидетельствования. Об этом сообщает пресс-служба Евпаторийского городского суда.
"В январе 2022 года в дежурную часть ОМВД России по Евпатории был доставлен мужчина за совершение административного правонарушения. В процессе оформления необходимых документов доставленный в дежурную часть мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и дактилоскопию, после чего полицейский вывел его в коридор и нанес несколько ударов в различные части тела", - уточнили обстоятельства дела в пресс-службе
В судебном заседании подсудимый вину не признал. Однако на основании доказательств суд признал его виновным в превышении должностных полномочий. Экс-полицейский приговорен к четырем годам лишения свободы и на два года лишен права занимать должности в органах власти. Приговор в законную силу не вступил.