https://crimea.ria.ru/20221108/v-evpatorii-politseyskiy-izbil-zaderzhannogo-i-poluchil-srok-1125281861.html

В Евпатории полицейский избил задержанного и получил срок

В Евпатории полицейский избил задержанного и получил срок - РИА Новости Крым, 08.11.2022

В Евпатории полицейский избил задержанного и получил срок

В Евпатории бывший полицейский отдельной роты ППС получил срок за избиение задержанного, отказавшегося от медицинского освидетельствования. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T16:36

2022-11-08T16:36

2022-11-08T16:36

крым

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Евпатории бывший полицейский отдельной роты ППС получил срок за избиение задержанного, отказавшегося от медицинского освидетельствования. Об этом сообщает пресс-служба Евпаторийского городского суда.В судебном заседании подсудимый вину не признал. Однако на основании доказательств суд признал его виновным в превышении должностных полномочий. Экс-полицейский приговорен к четырем годам лишения свободы и на два года лишен права занимать должности в органах власти. Приговор в законную силу не вступил.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, закон и право