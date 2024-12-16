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Новости СВО: российские бойцы продавливают оборону противника - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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Новости СВО: российские бойцы продавливают оборону противника
Новости СВО: российские бойцы продавливают оборону противника - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Новости СВО: российские бойцы продавливают оборону противника
ВСУ за сутки потеряли еще более 1600 боевиков, технику и вооружение, в том числе иностранное. Об этом сообщается в сводке Минобороны России в понедельник. РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T12:59
2024-12-16T13:19
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще более 1600 боевиков, технику и вооружение, в том числе иностранное. Об этом сообщается в сводке Минобороны России в понедельник.Подразделения группировки войск "Север" отразили контратаку противника, уничтожив свыше 85 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер, три автомобиля и орудие Д-20.Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили четыре контратаки. Противник потерял более 500 человек, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицы, а также два склада с боеприпасами.Подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Елизаветовка в Донбассе, уничтожили свыше 340 вражеских солдат и технику.Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили девять контратак ВСУ. Противник потерял свыше 440 военнослужащих, три боевые бронированные машины, гаубицы и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили три контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 185 военных, немецкий танк Leopard, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, американскую гаубицу М777, самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Военнослужащие "Днепра" уничтожили свыше 55 украинских боевиков, два автомобиля, американсую гаубицу М777, два орудия Д-20 и четыре склада боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские бойцы освободили Веселый Гай в ДНРВСУ потеряли в Курской области свыше 40 тысяч боевиковНовости СВО: украинские войска за сутки потеряли 1375 боевиков
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика
Новости СВО: российские бойцы продавливают оборону противника

Потери украинских войск за сутки составили свыше 1600 человек - Минобороны

12:59 16.12.2024 (обновлено: 13:19 16.12.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще более 1600 боевиков, технику и вооружение, в том числе иностранное. Об этом сообщается в сводке Минобороны России в понедельник.
Подразделения группировки войск "Север" отразили контратаку противника, уничтожив свыше 85 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер, три автомобиля и орудие Д-20.
Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили четыре контратаки. Противник потерял более 500 человек, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицы, а также два склада с боеприпасами.
Подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Елизаветовка в Донбассе, уничтожили свыше 340 вражеских солдат и технику.
Сводка Минобороны на 16.12.24Сводка Минобороны на 16.12.24
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили девять контратак ВСУ. Противник потерял свыше 440 военнослужащих, три боевые бронированные машины, гаубицы и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".
Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили три контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 185 военных, немецкий танк Leopard, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, американскую гаубицу М777, самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
Военнослужащие "Днепра" уничтожили свыше 55 украинских боевиков, два автомобиля, американсую гаубицу М777, два орудия Д-20 и четыре склада боеприпасов.
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