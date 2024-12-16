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Путин назвал размер расходов на оборону России - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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Путин назвал размер расходов на оборону России
Путин назвал размер расходов на оборону России - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Путин назвал размер расходов на оборону России
Расходы на оборону в России в этом году выросли на 2,5% и достигли 6,3% ВВП. Об этом заявил президент России Владимир Путин в понедельник на расширенном... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T15:10
2024-12-16T15:13
владимир путин (политик)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Расходы на оборону в России в этом году выросли на 2,5% и достигли 6,3% ВВП. Об этом заявил президент России Владимир Путин в понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.Тем не менее, по его словам, это большие деньги и их использование должно быть рациональным, направленным в первую очередь на социальные гарантии военнослужащих и эффективную деятельность военно-промышленного комплекса страны. При этом все компоненты жизнедеятельности государства – экономика, социальная сфера, наука, образование, здравоохранение – должны продолжать развиваться, подчеркнул президент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ получит ракетоносцы Ту-160М и атомную подлодку в новом годуБелоусов поручил усилить ПВО для защиты критически важных объектовМинистр обороны РФ назвал площадь освобожденных за год территорий
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владимир путин (политик), новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, россия, общество, федеральный бюджет
Путин назвал размер расходов на оборону России

Путин: расходы на оборону в России выросли на 2,5%

15:10 16.12.2024 (обновлено: 15:13 16.12.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Расходы на оборону в России в этом году выросли на 2,5% и достигли 6,3% ВВП. Об этом заявил президент России Владимир Путин в понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

"6,3% ВВП мы тратим на военную составляющую, на повышение укрепления обороноспособности. Это приличные деньги – выше примерно на 2,5%, чем мы тратили раньше. Но, как ни странно, это не самые большие расходы в мире, даже среди стран, у которых нет никаких вооруженных конфликтов", – сказал Путин.

Тем не менее, по его словам, это большие деньги и их использование должно быть рациональным, направленным в первую очередь на социальные гарантии военнослужащих и эффективную деятельность военно-промышленного комплекса страны. При этом все компоненты жизнедеятельности государства – экономика, социальная сфера, наука, образование, здравоохранение – должны продолжать развиваться, подчеркнул президент.
"Раскачивать до бесконечности эти (военные – ред.) расходы мы тоже не можем. Государство, народ России все, что может, отдает вооруженным силам для выполнения задач, которые перед нами стоят. А наша задача – обеспечить безопасность российского народа и будущее России. Очень надеюсь, что тот темп, который был набран на линии боевого соприкосновения в последние месяцы, будет сохранен", – сказал российский лидер.
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