https://crimea.ria.ru/20241216/putin-nazval-razmer-raskhodov-na-oboronu-rossii-1142648957.html

Путин назвал размер расходов на оборону России

Путин назвал размер расходов на оборону России - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Путин назвал размер расходов на оборону России

Расходы на оборону в России в этом году выросли на 2,5% и достигли 6,3% ВВП. Об этом заявил президент России Владимир Путин в понедельник на расширенном... РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T15:10

2024-12-16T15:10

2024-12-16T15:13

владимир путин (политик)

новости

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

армия и флот

россия

общество

федеральный бюджет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/18/1124610321_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5d67a12558aab0036122a529bf3899eb.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Расходы на оборону в России в этом году выросли на 2,5% и достигли 6,3% ВВП. Об этом заявил президент России Владимир Путин в понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.Тем не менее, по его словам, это большие деньги и их использование должно быть рациональным, направленным в первую очередь на социальные гарантии военнослужащих и эффективную деятельность военно-промышленного комплекса страны. При этом все компоненты жизнедеятельности государства – экономика, социальная сфера, наука, образование, здравоохранение – должны продолжать развиваться, подчеркнул президент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ получит ракетоносцы Ту-160М и атомную подлодку в новом годуБелоусов поручил усилить ПВО для защиты критически важных объектовМинистр обороны РФ назвал площадь освобожденных за год территорий

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, россия, общество, федеральный бюджет