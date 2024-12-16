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Российские военные освободили Елизаветовку в ДНР

Российские военные освободили Елизаветовку в ДНР - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Российские военные освободили Елизаветовку в ДНР

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Елизаветовка в ДНР, сообщили в Минобороны в понедельник. РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T12:31

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2024-12-16T12:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Елизаветовка в ДНР, сообщили в Минобороны в понедельник.Российские бойцы нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также двум бригадам теробороны. Потери ВСУ составили 345 военнослужащих. Кроме того, противник лишился пяти автомобилей, двух боевых бронированных машин "MaxxPro" и 155-мм самоходной артустановки "Paladin" производства США, 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубицы Д-30. Также уничтожены склад с боеприпасами, станция радиоэлектронной борьбы "и радиолокационная станция.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские бойцы освободили Веселый Гай в ДНРВСУ на Курском направлении теряют сотни боевиков в бою и сдаются в пленКатастрофические цифры: Киев потерял более 12 тысяч боевиков за неделю

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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