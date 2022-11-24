https://crimea.ria.ru/20221124/krymchanina-otpravili-v-koloniyu-za-zhestokoe-ubiystvo-znakomogo-1125520311.html
Крымчанина отправили в колонию за жестокое убийство знакомого
Крымчанина отправили в колонию за жестокое убийство знакомого - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Крымчанина отправили в колонию за жестокое убийство знакомого
Житель Ленинского района признан виновным в убийстве человека и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T12:36
2022-11-24T12:36
2022-11-24T12:36
прокуратура республики крым
происшествия
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Житель Ленинского района признан виновным в убийстве человека и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.После этого он избил и ударил ножом жену погибшего."Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, приговорил мужчину к 8 годам 1 месяцу лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры.Приговор в законную силу пока не вступил.
https://crimea.ria.ru/20221118/sevastopolets-soznalsya-v-ubiystve-sozhitelnitsy-v-pyanom-ugare-1125431828.html
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прокуратура республики крым, происшествия, закон и право
Крымчанина отправили в колонию за жестокое убийство знакомого
Крымчанин сядет на восемь лет за убийство знакомого и избиение его жены
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Житель Ленинского района признан виновным в убийстве человека и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Инцидент произошел этим летом в селе Виноградное. Подсудимый в гостях у своих знакомых распивал алкогольные напитки, однако в какой-то момент вспыхнула ссора и он схватился за нож. По данным ведомства, мужчина нанес своему оппоненту семь ударов ножом, от которых тот скончался на месте.
После этого он избил и ударил ножом жену погибшего.
"Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, приговорил мужчину к 8 годам 1 месяцу лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры.
Приговор в законную силу пока не вступил.