https://crimea.ria.ru/20221124/krymchanina-otpravili-v-koloniyu-za-zhestokoe-ubiystvo-znakomogo-1125520311.html

Крымчанина отправили в колонию за жестокое убийство знакомого

Крымчанина отправили в колонию за жестокое убийство знакомого - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Крымчанина отправили в колонию за жестокое убийство знакомого

Житель Ленинского района признан виновным в убийстве человека и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T12:36

2022-11-24T12:36

2022-11-24T12:36

прокуратура республики крым

происшествия

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Житель Ленинского района признан виновным в убийстве человека и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.После этого он избил и ударил ножом жену погибшего."Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, приговорил мужчину к 8 годам 1 месяцу лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры.Приговор в законную силу пока не вступил.

https://crimea.ria.ru/20221118/sevastopolets-soznalsya-v-ubiystve-sozhitelnitsy-v-pyanom-ugare-1125431828.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, происшествия, закон и право